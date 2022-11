God of War Ragnarök: Leitfaden aller Trophäen – Alle Erfolge für die Platin-Trophy

Wollt ihr alle Trophäen und vor allem die begehrte Platin-Trophy in God of War Ragnarök ergattern, müsst ihr ein wahrer Spartaner sein. Denn die nordischen Welten haben viele Aufgaben für euch parat, die es zu bewältigen gilt. In diesem Guide geben wir euch eine Übersicht zu allen Trophäen in „God of War Ragnarök“.

God of War Ragnarök: Die komplette Trophäenliste zum Open-World-Soulslike

Insgesamt gibt es in „God of War Ragnarök“ 36 Trophäen, die ihr freischalten müsst, um das Spiel zu 100 Prozent abzuschließen. Habt ihr alle Trophäen errungen erhaltet ihr schließlich die Platin-Trophy. Die Aufteilung der PlayStation-Trophäen lautet wie folgt:

1x Platin

4x Gold

15x Silber

16x Bronze

Schwierigkeitsgrad ist egal: Wie schon beim letzten Ausflug mit Kratos und Atreus ist es egal mit welchem Schwierigkeitsgrad ihr das Abenteuer erlebt. Keine der Trophäen ist an einen Schwierigkeitsgrad gekoppelt, wodurch ihr das Spiel auch in der leichtesten Stufe starten und trotzdem Platin bekommen könnt.

Viele Sammelaufgaben und Bossgegner: Insgesamt bekommt ihr die meisten Trophäen für den Story-Fortschritt und das vervollständigen bestimmter Collectible-Sets oder dem Besiegen von Bossgegnern. Damit orientieren sich die Trophäen sehr am Vorgänger. Wir werden euch natürlich zu einer Vielzahl der Herausforderungen auf PlayCentral entsprechende Guides zur Verfügung stellen.

God of War Ragnarök: Die Platin-Trophäe

Alle Trophäen für „God of War Ragnarök“ auf der PS4 und PS5 haben wir euch im Folgenden aufgelistet:

The Bear and the Wolf – Collect all Trophies.

Gold-Trophäen

Ready for Commitment – Fully upgrade one armor set

– Fully upgrade one armor set Ragnarök – Battle the [Spoiler]

– Battle the [Spoiler] Grave Mistake – Battle [Spoiler]

– Battle [Spoiler] The True Queen – Battle [Spoiler]

Silber-Trophäen

Spartan Ways – Remember the Spartan teachings.

– Remember the Spartan teachings. Full Belly – Obtain all of the Apples of Idunn and Horns of Blood Mead.

– Obtain all of the Apples of Idunn and Horns of Blood Mead. Phlanx – Obtain all Shields

– Obtain all Shields Collector – Obtain all Relics and Sword Hilts

– Obtain all Relics and Sword Hilts Dragon Slayer – Craft the Dragon Scaled Armor Set

– Craft the Dragon Scaled Armor Set How it’s Going – Fully repair the Amulet of Yggdrasil

– Fully repair the Amulet of Yggdrasil [Spoiler] for a Friend – Attend the [Spoiler]

– Attend the [Spoiler] Full Gufa – Free the Hafgufas

– Free the Hafgufas Making Amends – Free the Lyngbakr

– Free the Lyngbakr It Was a Good Day – Retrieve Mardöll

– Retrieve Mardöll Invasive Species – Complete all of the Crater Hunts

– Complete all of the Crater Hunts Besties – Pet Speki and Svanna

– Pet Speki and Svanna Rightful Place – Return all of the Lindwyrms to Ratatoskr

– Return all of the Lindwyrms to Ratatoskr Pure of Hart – Return the Stags of the Four Seasons

– Return the Stags of the Four Seasons Trials by Fire – Complete the Trials of Muspelheim

Bronze-Trophäen

The Florist – Collect one flower from each of the nine realms.

– Collect one flower from each of the nine realms. The Librarian – Collect all of the Books.

– Collect all of the Books. The Curator – Collect all of the Artifacts

– Collect all of the Artifacts How it Started – Equip an Enchantment

– Equip an Enchantment Spit Shine – Upgrade one piece of armor

– Upgrade one piece of armor Knock off the Rust – Purchase a Skill

– Purchase a Skill A Grizzly Encounter – Battle the [Spoiler]

– Battle the [Spoiler] Blood Debt – Battle the [Spoiler]

– Battle the [Spoiler] Backyard Brawl – Battle [Spoiler]

– Battle [Spoiler] Root of the Problem – Battle [Spoiler]

– Battle [Spoiler] The Cauldron – Destroy [Spoiler]’s cauldron

– Destroy [Spoiler]’s cauldron Off the Leash – Battle [Spoiler]

– Battle [Spoiler] Comeuppance – Battle [Spoiler]

– Battle [Spoiler] Better Together – Battle [Spoiler]

– Battle [Spoiler] Rebel Leader – Return the Hammer of the Rebellion

– Return the Hammer of the Rebellion New Friends – Fetch Lunda’s orb

„God of War Ragnarök“ erscheint am 9. November 2022 für PS4 und PS5. Möchtet ihr mehr zu dem Titel erfahren, findet ihr alle wichtigen Infos auf unserer Themenseite.