Boss-Guide zu God of War Ragnarök: So besiegt ihr Gulltoppr und Heimdall in Vanaheim (Lösung)

Wenn ihr die Kampagne von God of War Ragnarök soweit gespielt habt, dass ihr bereits von den Himmelswölfen in Vanaheim zurückgekehrt seid, bewegt ihr euch in Sachen Handlung unabwendbar auf den Boss Heimdall zu, der euch auf seinem Reittier Gulltoppr entgegentreten wird und nicht ganz einfach zu besiegen ist.

Da ihr erst das Reittier des Gottes bezwingen müsst, bevor Heimdall sich euch selbst in den Weg stellt, braucht ihr in diesem Boss-Kampf einiges an Ausdauer und Geduld. Doch keine Sorge, denn in dieser Lösung verraten wir euch ganz genau, wie ihr diese beiden Gegner vernichtend schlagt und euch die Trophäe Wohlverdiente Strafe schnappt.

God of War Ragnarök: So besiegt ihr Gulltoppr in Vanaheim (Lösung)

Bevor ihr euch Heimdall selbst stellen könnt, müsst ihr erst einmal sein Reittier Gulltoppr töten. Der Kampf gegen beide auf einmal ist zum Glück zu Beginn deutlich einfacher als man annehmen müsste, daher braucht ihr euch in Sachen Taktik lediglich an die Grundregeln halten. Was vor allen Dingen bedeutet, auf die Angriffskreise zu achten.

Bifrost-Geschosse : Während er auf Gulltoppr reitet, schießt Heimdall gerne Bifrost-Geschosse in eure Richtung. Weicht diesen Attacken unbedingt aus und behaltet Heimdall im Blick, um sie stets kommen zu sehen.

: Während er auf Gulltoppr reitet, schießt Heimdall gerne Bifrost-Geschosse in eure Richtung. Weicht diesen Attacken unbedingt aus und behaltet Heimdall im Blick, um sie stets kommen zu sehen. Bifrost-Explosion : Seht ihr, dass Heimdall sein Reittier mit Bifrost auflädt, bringt euch sofort in Sicherheit, denn es folgt eine schwere Schockwelle, die hohen Schaden anrichtet.

: Seht ihr, dass Heimdall sein Reittier mit Bifrost auflädt, bringt euch sofort in Sicherheit, denn es folgt eine schwere Schockwelle, die hohen Schaden anrichtet. Klauenattacken : Der Boss Gulltoppr greift euch frontal mit Pranken und Klauen an. Diese Angriffe können abgewehrt und pariert werden. Ein Schild mit hohem Betäubungsschaden ist hier von Vorteil.

: Der Boss Gulltoppr greift euch frontal mit Pranken und Klauen an. Diese Angriffe können abgewehrt und pariert werden. Ein Schild mit hohem Betäubungsschaden ist hier von Vorteil. Kopfnuss : Gulltoppr will euch eine Kopfnuss verpassen, was mit einem blauen Doppelring angezeigt wird. Reagiert darauf wie gewohnt mit einem Schildschlag.

: Gulltoppr will euch eine Kopfnuss verpassen, was mit einem blauen Doppelring angezeigt wird. Reagiert darauf wie gewohnt mit einem Schildschlag. Ladungsangriff: Stürmt das Biest mit dem Kopf voran auf euch zu, zeigt der rote Kreis bereits an, dass ihr hier weder parieren noch blocken könnt. Weicht zur Seite aus oder kontert mit einem entsprechenden Runenangriff.

Der Kampf gegen Gulltoppr ist ansonsten nicht weiter erwähnenswert. Bedenkt während dieser Auseinandersetzung jedoch, dass Kratos im Anschluss noch Heimdall besiegen muss und der Kampf gegen diesen Gott zieht sich über zwei Phasen, bleibt gegen Gulltoppr also vorsichtig und verschwendet nicht all eure Asse im Ärmel für dieses Biest.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

God of War Ragnarök: So besiegt ihr Heimdall in Vanaheim (Phase 1)

Wie ihr wahrscheinlich bereits wisst, kann dieser Boss Kratos’ Angriffen mühelos ausweichen, weswegen ihr mehrfach sehr listig sein müsst, um Schaden bei Heimdall anrichten zu können. Beginnt damit, dass ihr ihm euren Draupnir Speer entgegen schleudert. Fängt der Gott die Waffe, lasst ihr sie mit einem Knopfdruck explodieren.

Dieser Trick klappt zwar nur einmal, doch die Lösung für eure Probleme liegt immer noch im Speer. Werft ihr diesen in den Boden und lockt Heimdall dann in die Nähe der Waffe, könnt ihr sie genau wie zuvor explodieren lassen, was moderaten Schaden verursacht. Auf der anderen Seite sind Heimdalls Angriffe relativ leicht zu durchschauen und genauso einfach zu kontern.

Jetzt gilt es, die Betäubungsleiste des Gottes zweimal in die Höhe zu treiben. Habt ihr es einmal geschafft, werdet ihr leider keinen Treffer landen können, weil dies in „God of War Ragnarök“ vorgegeben wird, doch beim zweiten Mal könnt ihr ihm ordentlich Schaden zufügen und den Kampf in eine neue Richtung lenken.

Sobald ihr das getan habt, gibt es noch zwei weitere Punkte, die ihr für einen Sieg bedenken solltet. Achtet zum einen auf die Attacken mit den roten Angriffskreisen und weicht diesen aus. Zum anderen solltet ihr unbedingt vermeiden, von Bifrost-Attacken getroffen zu werden. Diesen könnt ihr zum Glück aber ausweichen oder sie aus mittlerer Entfernung unterbrechen.

Hat Heimdall ordentlich Lebenspunkte verloren, wird er eine Rüstung anlegen, die Kratos mithilfe seines Speers aber schnell wieder zerschlagen kann. Bricht der Gott zusammen, lauft auf ihn zu und drückt die angezeigte Taste, um die erste Phase von diesem Boss-Kampf zu beenden und die zweite Phase einzuläuten.

©Sony Interactive Entertainment.

God of War Ragnarök: So besiegt ihr Heimdall in Vanaheim (Phase 2)

Sobald Heimdall wieder auf den Beinen ist, greift er deutlich entschlossener und damit auch schneller an. Außerdem hat er nun neue Bifrost-Attacken auf Lager. Um diesem Boss in Phase 2 Schaden zufügen zu können, müsst ihr auf Lücken warten und diese dann sehr schnell und brutal ausnutzen.

Heimdall kann die Zeit verlangsamen, um euch ordentlich Schaden zuzufügen. Dieser Angriff kann jedoch geblockt werden, außerdem könnt ihr zur Seite ausweichen. Weicht aber auf keinen Fall nach hinten aus, da dieser Boss in letzter Sekunde auch nach vorne schnellen kann, was euch trotz eurer Bemühungen zu einem lohnenswerten Ziel macht.

Achtet zudem auf die unblockbare Attacken, die stets folgt, wenn Heimdall sein Schwert in den Boden rammt. Seid ihr diesem Angriff entkommen, gibt es ein kurzes Zeitfenster, in welchem sich der Boss nicht gegen eure Nahkampfangriffe wehren kann. Nutzt das aus und verpasst ihm die härtesten Schläge, die euch zur Verfügung stehen, inklusive Runenangriffe.

Achtet in der zweiten Phase dieses Boss-Kampfes in God of War Ragnarök unbedingt auch die Angriffskreise von Heimdall, denn wenn ihr nicht augenblicklich darauf reagiert, werdet ihr mit hoher Wahrscheinlichkeit getroffen, da euer Gegner extrem schnell angreifen kann. Pariert ihr seine Nahkampfangriffe habt ihr ebenfalls einen kurzen Moment für Konter.

Am Ende des Gefechts sieht auch Heimdall einem sehr brutalen Ende entgegen, was für Kratos nicht nur eine Verschnaufpause bedeutet, sondern auch nette Belohnungen, wie den Amulettzauber Emblem der Neun Welten sowie die Reliquie Heft von Hofud. Schnappt euch diese nützlichen Items und setzt euer Abenteuer anschließend fort.