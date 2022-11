God of War Ragnarök: So besiegt ihr die Walküren Hrist & Mist in Muspelheim (Boss-Guide)

Wer God of War Ragnarök spielt und die Walküren aus dem direkten Vorgänger vermisst, dürfte sich über die Hauptmission Die Beschwörung freuen, denn hier bekommt es Kratos gleich mit zwei der kriegerischen Damen zu tun, Hrist und Mist. Gegen zwei Bosse gleichzeitig zu kämpfen kann äußerst schwierig sein, doch dafür habt ihr ja unsere Lösung.

God of War Ragnarök: So besiegt ihr die Walküren Hrist und Mist (Phase 1)

Zwar dauert der Kampf gegen die Walküren-Bosse ganze drei Phasen lang an, doch dafür gibt es auch ein paar gute Nachrichten. Zum einen teilen die Damen sich eine Lebensleiste, es reicht also völlig aus, auf eine davon einzuschlagen. Zum anderen gibt es einen Speicherpunkt nach jeder absolvierten Phase, was euch natürlich ungemein in die Hände spielt.

Und obendrauf entpuppen sich die Walküren Hrist und Mist als nicht sonderlich starke Gegner, denn die meisten ihrer Angriffe lassen sich leicht blocken beziehungsweise parieren. Im Gegenzug sind die Dienerinnen von Odin extrem schnell und greifen quasi kontinuierlich an, was ein wenig an die Nerven gehen kann, daher folgend ein paar Tipps für Phase 1.

Hört ganz genau hin : Dieser Boss-Kampf wird deutlich einfacher, wenn ihr den anderen Charakteren zuhört, da sie euch Hinweise darauf geben, was ihr als nächstes zu erwarten habt. Ruft Hrist beispielsweise laut nach ihrer Schwester, wird diese euch ebenfalls angreifen, auch wenn sie bis eben noch mit Atreus beschäftigt war.

: Dieser Boss-Kampf wird deutlich einfacher, wenn ihr den anderen Charakteren zuhört, da sie euch Hinweise darauf geben, was ihr als nächstes zu erwarten habt. Ruft Hrist beispielsweise laut nach ihrer Schwester, wird diese euch ebenfalls angreifen, auch wenn sie bis eben noch mit Atreus beschäftigt war. Fokussiert eure Attacken : Meist könnt ihr euch im Kampf komplett auf eine der beiden Walkürenschwestern konzentrieren, da die andere von Atreus abgelenkt wird. Nutzt trotzdem beziehungsweise vor allen Dingen dann die Fähigkeiten des Jungen, um euch einen Vorteil zu verschaffen.

: Meist könnt ihr euch im Kampf komplett auf eine der beiden Walkürenschwestern konzentrieren, da die andere von Atreus abgelenkt wird. Nutzt trotzdem beziehungsweise vor allen Dingen dann die Fähigkeiten des Jungen, um euch einen Vorteil zu verschaffen. Brecht ihre Flügel : Versteckt sich eine Walküre hinter ihren Flügeln, nutzt einen Schildbrecher, um ihre Deckung zu beenden und ein kurzes Zeitfenster für Folgeangriffe zu bekommen.

: Versteckt sich eine Walküre hinter ihren Flügeln, nutzt einen Schildbrecher, um ihre Deckung zu beenden und ein kurzes Zeitfenster für Folgeangriffe zu bekommen. Nutzt Heilsteine als Waffen: Die Damen werden immer wieder Heilsteine fallen lassen. Sammelt diese erst dann auf, wenn ihr sie wirklich braucht oder besser noch, wenn sich eine Walküre in der Nähe befindet, denn dann wird diese durch das Zertreten des Steins kurzzeitig betäubt.

© Sony Interactive Entertainment.

Beinahe der komplette Kampf in God of War Ragnarök beschränkt sich in Phase 1 darauf, im richtigen Moment normale Angriffe zu blocken, Attacken mit gelben Ring zu parieren und bei einem doppelten blauen Ring einen Schildbrecher anzusetzen. Lediglich zwei Angriffe im Repertoire dieser Bosse sind etwas kniffliger und erfordern ein bisschen Aufmerksamkeit eurerseits.

Da wäre zum einen der Messerangriff von Mist, den sie gerne einsetzt, wenn ihr sehr nach an ihr dran steht. Diese Attacke zeichnet sich durch einen roten Ring aus und besteht aus drei Schwingern mit der Waffe und einem angeknüpften Messerwurf. Am besten unterbrecht ihr diesen Angriff mit einem Runenangriff eurerseits, da es relativ schwer ist, hier auszuweichen.

Außerdem nutzt Mist (die grüne Walküre) gerne einen längeren Wirbelangriff, um Kratos in die Ecke zu drängen. Blockt diese Attacke bis zum Schluss und ihr erhaltet ein kurzes Zeitfenster, um zu parieren und selbst ein paar ordentliche Treffer zu landen. Ist die Lebensleiste der beiden Bosse aufgebraucht, werden sie sich heilen und der Kampf geht in Phase 2 über.

God of War Ragnarök: So besiegt ihr die Walküren Hrist und Mist (Phase 2)

Die Bosse Hrist und Mist haben in Phase 2 ein paar neue Attacken auf Lager, weswegen sich eure Taktik hier und dort ein wenig ändern muss. Rufen die Walküren laut Erzittert!, ist das euer Signal, auf den Boden zu achten. Zwei Spuren werden nun komplett rot sein und ihr müsst diese Bereiche unbedingt vermeiden, bleibt also dazwischen oder daneben stehen.

Problematisch ist außerdem, dass eine der beiden nun regelmäßig Atreus packen und ihn betäuben wird, weswegen Kratos im Anschluss beide Walküren gleichzeitig bekämpfen muss. Außerdem stürmt die jeweils andere Walküre in solchen Momenten auf euch zu und zwar mit einer unblockbaren Attacke, seid also auf der Hut.

Zu eurem Glück könnt ihr Atreus durch eine kurze Interaktion wieder auf die Beine helfen oder, wenn es das Kampfgeschehen zulässt, ihr befreit ihn bereits zuvor aus dem Griff des Bosses, indem ihr einen einfachen Treffer bei der Dame landet, die Atreus gerade packt. Solltet ihr euch unsicher sein, bleibt jedoch lieber auf Abstand und wartet, bis der Junge von alleine aufsteht.

Zudem solltet ihr im Hinterkopf haben, dass Mist gerne mit Messern nach Kratos wirft, wenn dieser sich zu weit von ihr entfernt. Blockt diesen Angriff von Anfang an, denn trifft euch auch nur ein Messer, werden alle folgenden ebenfalls Schaden bei euch verursachen, was auf höheren Schwierigkeitsgraden tödlich sein kann.

Die Sturmattacke von Hrist, die ihr in Phase 1 noch kontern konntet, ist nun leider unblockbar, weswegen ihr zur Seite ausweichen müsst, um unnötigen Schaden zu vermeiden. Haben die Schwestern erneut ihre ganze Lebensleiste aufgebraucht, werden sie sich abermals heilen und dieser Boss-Kampf geht in die finale, dritte Runde.

God of War Ragnarök: So besiegt ihr die Walküren Hrist und Mist (Phase 3)

Abgesehen von einer einzigen Attacke haben die Walküren in der finalen Phase keine neuen Angriffe auf Lager, doch dafür greifen sie nun deutlich schneller und öfter an, außerdem stürzt sich nun eine der beiden gerne auf Kratos, während dieser mit der anderen beschäftigt ist. Beide Bosse im Blick zu behalten ist nun also besonders wichtig.

Aufgrund der flotten und ebenso rabiaten Attacken der Walküren ist es empfehlenswert, etwas Vorsicht walten zu lassen und lieber einmal mehr lediglich zu blocken als zu parieren und zu kontern. Wartet lieber, bis ihr eine sichere Chance habt, Schaden anzurichten, anstatt zu früh zurückzuschlagen und von der jeweils ignorierten Walküre getroffen zu werden.

© Sony Interactive Entertainment.

Am Ende des Kampfes könnt ihr nicht mit einem einzigen Tastendruck zum Gewinner werden, wie ihr es bei anderen Boss-Kämpfen in God of War Ragnarök gemacht habt. Stattdessen drückt ihr erst R3 und anschließend L3 und R3 gleichzeitig, um Kratos’ Rage zu aktivieren. Danach müsst ihr die angezeigten Tasten schnell drücken, um diese Auseinandersetzung zu gewinnen.

Für euren Sieg über die Walkürendamen erhaltet ihr nicht nur einen ganzen Haufen Erfahrungspunkte, sondern auch eine Sturmflamme, mit welcher sich der Draupnir-Speer verbessern lässt. Zudem erhaltet ihr nun die Trophäe Gemeinsam besser und könnt euch nun endlich dem Weltenfunken nähern.