God of War Ragnarök: So bekommt ihr alle 4 Sturmflammen zum Verbessern vom Draupnir Speer – Lösung

Der Draupnir Speer ist die ganz neue Waffe, die ihr in God of War Ragnarök zum ersten Mal führt. In diesem Guide zeigen wir euch, wie ihr die 4 Sturmflammen bekommt, um den Speer zur besten Stufe zu verbessern.

God of War Ragnarök: Wo bekomme ich den Draupnir Speer?

Den Draupnir Speer müsst ihr während der Hauptstory von God of War Ragnarök schmieden. In diesem Guide haben wir euch alles dazu aufgeführt und erklären, was diese Waffe so besonders macht.

© Sony Interactive Entertainment

God of War Ragnarök: Wo verbessere ich den Draupnir Speer?

Das macht ihr bei Brok oder Sindri. Die beiden Zwerge haben in den meisten der neuen Welten ihre Läden aufgeschlagen. Sucht einen beliebigen Laden auf und ihr könnt eure gesammelten Sturmflamme(n) dazu benutzen, den Speer noch stärker zu machen. Für jede Flammen levelt ihr die Waffe um eine Stufe auf.

© Sony Interactive Entertainment

Guide: Fundorte aller 4 Sturmflammen

Sturmflamme #1

Dies ist die einzige Sturmflamme, die ihr während der Hauptstory bekommt. Besiegt das Walküren-Duo Hrist und Mist in der Story-Quest Die Beschwörung (Kapitel 10).

Sturmflamme #2

Diese optionale Sturmflamme bekommt ihr in Vanaheim im Endgame-Gebiet „Der Krater“. Folgt dafür dem Gefallen „Für Vanaheim!“, um dorthin zu gelangen. Um diese Flamme zu erhalten müsst ihr den Gefallen „Nachtaktive Räuber“ abschließen und dafür beim Krater am Altar die Nacht hereinbrechen lassen und den Irrlichtern folgen. Anschließend bekämpft ihr den Bossgegner dieser Quest, der die Sturmflamme fallen lässt.

Sturmflamme #3

Während der Nebenquest „Eines Königs würdig“ könnt ihr die nächste Sturmflamme erhalten. Dazu müsst ihr in Svartalheim beim Jarnsmida-Tagebau gegen den Geist vom Berserker-Grabstein kämpfen. Dieser Kampf ist wirklich hart und ihr solltet euch dafür gut vorbereiten.

Sturmflamme #4

Das Eichhörnchen Ratatöskr bittet euch bei Sindris Haus einen Gefallen zu erledigen. Und zwar sollt ihr 6 Lindwürmer finden und fangen. Sie sind in den neun Welten in Weltenrissen versteckt. Nach dem Kampf solltet ihr diese Weltenrisse auf jeden Fall noch plündern, da sie die Sturmfunken enthalten, sie sich zur letzten Sturmflamme kombinieren. An diesen Orten findet ihr die Weltenrisse: