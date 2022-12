God of War Ragnarök: So besiegt ihr Walkürenkönigin Gna (Lösung)

God of War Ragnarök bietet euch mit Thor, Odin und Co. viele heftige Bossfights. Doch dem stärksten Gegner stellt ihr euch nach der Story: Die Königin der Walküren Gná. Wir zeigen euch, wo ihr sie findet und wie ihr den schwersten Kampf im Spiel besteht.

God of War Ragnarök: Wo ist die Walkürenkönigin?

Walkürenkönigin Gná könnt ihr in „God of War Ragnarök“ erst nach der Hauptstory erreichen. Sie befindet sich im südlichsten Gebiet vom Schmelztiegel in Muspelheim.

Befindet ihr euch auf dem großen Hauptplatz vom Schmelztiegel mit der Nornentruhe und dem Schwert, das im Boden steckt, müsst ihr nur nach rechts und könnt euch durch eine enge Stelle in der Wand quetschen. Anschließend erreicht ihr den Bereich, wo der Kampf gegen die Walkürenkönigin stattfinden wird.

Bereitet euch gut auf den Kampf vor

Die Auseinandersetzung mit der Walkürenkönigin Gná ist die härteste Herausforderung im gesamten Spiel. Ihr solltet euch also gut auf den Kampf vorbereiten. Hier einige Tipps:

Schwierigkeitsgrad ist egal: Ihr könnt den Kampf auf jedem Schwierigkeitsgrad bestreiten – aber auch auf der leichtesten Stufe ist er alles andere als ein Zuckerschlecken. Über das Optionsmenü könnt ihr den Schwierigkeitsgrad ändern.

Ihr könnt den Kampf auf jedem Schwierigkeitsgrad bestreiten – aber auch auf der leichtesten Stufe ist er alles andere als ein Zuckerschlecken. Über das Optionsmenü könnt ihr den Schwierigkeitsgrad ändern. Habt Leben und Rage so weit wie möglich erweitert: Durch Idunn-Äpfel und Blutmet-Hörner verlängert ihr die Lebens- und Rage-Anzeige. Diese hilfreichen Items findet ihr in Nornentruhen. In diesem umfangreichen Guide haben wir euch die Fundorte aller Nornentruhen zusammengefasst. Stellt sicher, dass ihr so viele wie möglich geöffnet habt.

Durch Idunn-Äpfel und Blutmet-Hörner verlängert ihr die Lebens- und Rage-Anzeige. Diese hilfreichen Items findet ihr in Nornentruhen. In diesem umfangreichen haben wir euch die Fundorte aller Nornentruhen zusammengefasst. Stellt sicher, dass ihr so viele wie möglich geöffnet habt. Holt euch die beste Rüstung: Unsere Empfehlung ist die Steinbjörn-Rüstung, die nicht nur astreine Verteidigungswerte besitzt, sondern euch obendrein Lebensernergie zurückgeben kann. Dieser Guide zeigt euch, wie ihr die Steinbjörn-Rüstung bekommt.

Unsere Empfehlung ist die Steinbjörn-Rüstung, die nicht nur astreine Verteidigungswerte besitzt, sondern euch obendrein Lebensernergie zurückgeben kann. Dieser zeigt euch, wie ihr die Steinbjörn-Rüstung bekommt. Wir empfehlen diese Ausrüstung: Neben der Steinbjörn-Rüstung solltet ihr die Berserker-Panzerhandschuhe ausgerüstet haben. Dadurch habt ihr eine Chance, Abklingzeit eurer Reliquie wiederherzustellen. Als Reliquie solltet ihr das Heft von Skofnung ausrüsten. Ihr bekommt es als Belohnung für das Besiegen des Berserker-Königs (alles weitere dazu in diesem Guide).

© Sony Interactive Entertainment

God of War Ragnarök: So besiegt ihr Gná

Dieser Kampf wird euch alles abverlangen. Darum solltet ihr unsere Tipps beherzigen:

Seid von Anfang an aggressiv und geht schon zu Kampfbeginn mit Spartas Rage (am besten „Zorn) “auf Gná los. Und feuert direkt eure Runenangriffe all eurer Waffen auf die Walkürenkönigin ab. So können sie im Laufe des Kampfes wieder aufladen und später erneut eingesetzt werden. Außerdem verhindert ihr so, dass Gna euch angreifen kann.

Generell sind Spartas Rage und Runenangriffe eine gute Defensivmöglichkeit, um Gnás Angriffe im letzten Moment zu blocken, wenn ihr es mal versäumt auszuweichen oder zu parieren. Denn bei der Animation dieser Angriffe seit ihr kurz unverwundbar und das solltet ihr ausnutzen. Außerdem unterbrecht ihr Gnás Angriff.

Gnas Angriffe

Die meisten ihrer Angriffe folgen nach einem Ausruf, so könnt ihr direkt hören, womit Gná euch töten will und dementsprechend reagieren:

„Für Asgard!“: Ein schwer zu blockender Angriff, bei dem sie Kratos zu Boden fegt. Ihr solltet schnellstmöglich ausweichen.

Ein schwer zu blockender Angriff, bei dem sie Kratos zu Boden fegt. Ihr solltet schnellstmöglich ausweichen. „Gib auf! “: Trifft dieser Angriff, schleudert Gná Kratos durch die Luft. Hier ist schnelles Ausweichen angesagt. Außerdem solltet ihr anschließend direkt den Schild hochhalten, denn manchmal kann der erste Angriff eine Finte sein.

“: Trifft dieser Angriff, schleudert Gná Kratos durch die Luft. Hier ist schnelles Ausweichen angesagt. Außerdem solltet ihr anschließend direkt den Schild hochhalten, denn manchmal kann der erste Angriff eine Finte sein. „Knie!“: Ein unblockbarer Eisangriff, bei dem Gná euch aus der Luft heraus tritt. Auch hier müsst ihr im richtigen Timing ausweichen, um schweren Schaden zu verhindern.

Ein unblockbarer Eisangriff, bei dem Gná euch aus der Luft heraus tritt. Auch hier müsst ihr im richtigen Timing ausweichen, um schweren Schaden zu verhindern. „Erhebe dich, erhebe dich!“: Sie befindet sich in der Luft und will einen Felsen auf euch schleudern. Am besten ihr weicht aus oder geht in die Offensive und lasst Schallpfeile auf sie regnen und unterbrecht sie dadurch.

Sie befindet sich in der Luft und will einen Felsen auf euch schleudern. Am besten ihr weicht aus oder geht in die Offensive und lasst Schallpfeile auf sie regnen und unterbrecht sie dadurch. „Asgard blutet wegen dir!“: Gná wird einen Flächenangriff vorbereiten. Rennt auf sie zu und unterbrecht den Angriff mit einem Schildschlag.

Gná wird einen Flächenangriff vorbereiten. Rennt auf sie zu und unterbrecht den Angriff mit einem Schildschlag. „Bade in Feuer!“: Gná umhüllt sich in Feuer und will es auf euch schießen. Auch hier könnt ihr entweder ausweichen oder den Angriff mit Pfeilen unterbrechen.

Bei den Angriffen, die Gná nicht vorher ankündigt, sind eure Reflexe gefragt. Unter anderem stürmt Gná wie die anderen Walküren auf euch zu und will euch mit einem ihrer Stahlflügel erstechen. Weicht schnell nach rechts aus, um dem Angriff zu entgehen. Oder sie schießt Federn auf euch, denen ihr ebenfalls ausweichen solltet. Häufig springt sie nach einem unblockbaren Angriff erneut auf euch zu und will euch keine Pause lassen. Versucht euch dabei nicht aus der Fassung verlieren zu lassen und weicht ihren Angriffen immer im richtigen Timing aus oder blockt sie.

© Sony Interactive Entertainment

Belohnung für den Sieg gegen die Walkürenkönigin

Mit diesen Tipps und ein wenig Übung solltet ihr siegreich aus dem Kampf gegen die Walkürenkönigin gehen. Als Belohnung winken euch die Gold-Trophäe „Die wahre Königin“, die ihr unbedingt für die Platin-Trophäe braucht. Außerdem schließt ihr den Gefallen „Mut verteidigen“ ab.