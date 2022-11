Ihr wollt die beste Rüstung in God of War Ragnarök? Das ist gar nicht mal so schwer. Wir zeigen euch in diesem Guide, welche die beste Rüstung ist und wie ihr sie bekommt.

God of War Ragnarök: Die beste Rüstung ist die Steinbjörn-Rüstung

Es gibt verschiedenste Rüstungen, alle mit unterschiedlichen Vorzügen in Sachen Werte und Effekte. Unserer Meinung nach ist die Steinbjörn-Rüstung aber die beste Rüstung im Spiel. Warum? Ganz einfach aus zwei Gründen!

Die Steinbjörn-Rüstung sprengt den Verteidigungswert: Alle Bestandteile der Steinbjörn-Rüstung (also Brustpanzer, Armschienen und Hüftgürtel) besitzen astreine Verteidigungswerte. Verbessert ihr die verschiedenen Rüstungsteile oft genug, erreicht der Verteidigungsbalken spielend leicht das Maximum. So werden euch auch die stärksten Angriffe nicht mehr als einen Kratzer zufügen. Heilender Zusatzeffekt: Wenn erheblicher Schaden erlitten wurde, stellen Kratos’ Angriffe eine Zeit lang etwas verlorene Gesundheit wieder her.

Guide: So bekommt ihr die Steinbjörn-Rüstung

Zuerst braucht ihr das Mystische Erbstück: Diese Reliquie könnt ihr ab dem Zeitpunkt bekommen, wenn ihr den Draupnir Speer habt, also Kratos’ dritte Waffe (in diesem Guide zeigen wir euch, wann ihr den Draupnir Speer herstellen könnt). Vorher könnt ihr das Mysteriöse Erbstück nicht einsammeln.

Hier findet ihr das Mysteriöse Erbstück: Begebt euch südwestlich von Tyrs Tempel am Ufer der Neun in Midgard. Dort werdet ihr eine Felsformation mit einem gelben Riss sehen, die ihr mit dem Draupnir Speer wegsprengen könnt.

Sammelt anschließend das Erbstück auf der anderen Seite ein und rüstet es im Rüstungs-Menü unter Reliquien aus. Anschließend müsst ihr vier Trollstatuen finden und sie damit wiedererwecken. Aktiviert die Reliquie bei jeder Trollstatue mit R1 und der Kreistaste.

Hier sind die vier Trollstatuen

Trollstatue #1 (Midgard)

Diese Statue befindet sich direkt in Midgard in der Nähe, wo ihr auch das Mysteriöse Erbstück gefunden habt. Begebt euch zum Verlassenen Außenposten, schwingt euch über den Abgrund und ihr könnt die Statue bereits sehen. Aktiviert die Reliquie mit R1 und der Kreistaste und erweckt die Statue wieder zum Leben. Jetzt müsst ihr nur noch den Troll besiegen und aufsammeln, was er fallen lässt. Vor allem habt ihr es auf den Schlummerstein abgesehen, den ihr für das Schmieden der Rüstungsteile benötigt.

Auf der Karte könnt ihr den genauen Aufenthaltsort der Trollstatue sehen:

Trollstatue #2 (Alfheim)

Diese Statue findet ihr in Alfheim im Gebiet Die verbotenen Sande. Und zwar müsst ihr ganz in den Westen des Gebietes. Ihr könnt sie aber erst erreichen, wenn ihr die Quest „Lied der Sande“ komplett abgeschlossen habt, womit sich der Sandsturm legt.

Die Karte zeigt euch den Fundort:

Trollstatuen #3 und #4 (Vanaheim)

Die letzten beiden Statuen gibt es im Doppelpack zu finden. Dafür müsst ihr nach Vanaheim. Startet beim Weltentor bei Freyrs Lager und nehmt das Boot in Richtung Garten von Noatun. Dort angekommen werdet ihr direkt die beiden Trollstatuen vor dem Tempeleingang sehen. Wenn ihr die Reliquie aktiviert, erwachen beide Statuen zum Leben. Besiegt beide Trolle für die letzten Herstellungskomponenten der Rüstung.

Schaut auf der Karte nach, wenn ihr den Ort nicht findet:

So stellt ihr die Steinbjörn-Rüstung her

Habt ihr alle Schlummersteine beisammen, müsst ihr nur noch einen beliebigen Laden der Zwergenschmiede Brok und Sindri aufsuchen und sie können euch alle Rüstungsteile schmieden. Herzlichen Glückwunsch, ihr habt nun die beste Rüstung in „God of War Ragnarök“!