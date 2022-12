Alle Blumen in God of War Ragnarök finden: Neun Welten in voller Blüte – Lösung

Wer in God of War Ragnarök die Story beendet hat, der kann zahlreiche weitere Stunden in den verschiedenen Welten verbringen. Beispielsweise warten unterschiedliche Gefallen darauf erfüllt zu werden. Vor allem Trophäenjäger sollten dabei ihre Augen und Ohren offen halten, denn einige Aufgaben versprechen Auszeichnungen.

Beispielshalber gibt es die Bronze-Trophäe Der Florist, wenn ihr den Gefallen Neun Welten in voller Blüte erfüllt und entsprechend in allen neun Welten besondere Blumen sammelt. Diese Gewächse sind zum Teil recht offensichtlich verteilt, andere verstecken sich dafür aber auch ziemlich gut. Damit ihr nicht verzweifelt, erklären wir euch in diesem Guide, wo und wie ihr alle 9 Blumen sammeln könnt.

Der Florist: Fundorte aller 9 Blumen

Funkendorn in Svartalfheim

Habt ihr in „God of War Ragnarök“ den Draupnir-Speer gefunden, könnt ihr damit an neue Orte gelangen, die für Kratos zuvor noch unzugänglich waren. So ist es auch bei der Blume Funkendorn in Svartalfheim bei den Zwergen. Lauft vom Marktplatz in Nidavellir die Straße hinunter und werft den Speer an den großen Holzstamm neben der Brücke. Nun könnt ihr über den Fluss schwingen und den Bereich dahinter erkunden. Hier findet ihr schließlich auch die Blume, die ihr nicht übersehen könnt.

© SIE © SIE

Morgenblüte in Alfheim

Die Morgenblüte befindet sich in Alfheim in dem Gebiet Verbotene Sande. Im Nordwesten versteckt sich die Blume links von der Wand, über die Kratos klettern kann.

© SIE

Aschenblatt in Muspelheim

Sobald ihr den Schmelztiegel freigeschaltet habt, könnt ihr die Welt Muspelheim reisen. In der Nähe des mystischen Tors, durch das ihr ankommt, befindet sich Schmiedin Lunda. Direkt neben ihrer Werkstatt vor dem großen Felsen könnt ihr das Aschenblatt einsammeln.

© SIE

Seelenblüte in Helheim

An der Seelenblüte in Helheim kann man recht einfach vorbeilaufen. Außerdem benötigt ihr im Vorfeld den Draupnir-Speer, um an dieses Gewächs zu gelangen. Geht vom mystischen Tor, durch das ihr nach Helheim gelangt seid, in die Arena, in der ihr gegen den riesigen Garm gekämpft habt. Werft von hier aus den Speer an die Wand, damit ihr über den Abgrund schwingen könnt. Auf der steinernen Plattform auf der anderen Seite erwartet euch bereits die Seelenblüte.

© SIE © SIE

Sternenrot in Vanaheim

Reist für die Blume Sternenrot in die Senken der Kraterregion von Vanaheim. Beachtet, dass ihr im Vorfeld den Krater beziehungsweise das Tal geflutet haben müsst, um an diesen Sammelgegenstand zu gelangen. Dieses Vorhaben erfüllt ihr im Rahmen des Gefallens „Die Rückkehr zum Fluss“. Ihr müsst vorbei an dem Himmelsaltar und dann ein kurzes Stück in Richtung Fluss zu dem zuvor verschlossenen Tor laufen. Kurz davor findet ihr die nächste Blume.

© SIE © SIE

Eisenglocke in Jötunheim

Die Eisenglocke ist zwar nicht zu übersehen, allerdings ist diese erst nach Abschluss der Handlung erreichbar, sobald Kratos über die Yggdrasil-Samen von Ratatöskr verfügt und selbst nach Jötunheim reisen kann. Da die Bewegungsfreiheit für Kratos in dieser Welt sehr begrenzt ist, findet ihr die Blume in der einzigen Sackgasse in der Nähe des mystischen Tors.

© SIE © SIE

Mirkkraut in Midgard

Sobald ihr die Story abgeschlossen habt und von Ratatöskr die Yggdrasil-Samen erhalten habt, könnt ihr ganz im Süden von Midgard ein weiteres Tors freischalten. Dadurch gelangt ihr zu Freyas Haus im Hain der Zuflucht. Lauft an dem Haus zu eurer Rechten vorbei und ihr findet am Ende des Weges das Mikkraut.

© SIE © SIE

Traumschatten in Niflheim (1)

Für die Blume namens Traumschatten müsst ihr nach Niflheim reisen, nachdem ihr die Story abgeschlossen habt. Kurz vor dem Baum mit Odins Raben biegt ihr nach links ab. Ihr gelangt zu den Ruinen eines Asen-Gefängnisses. Ihr müsst euch nun bis auf die unterste Ebene durchkämpfen und schließlich ein Tor öffnen. Dahinter befindet sich der Traumschatten.

© SIE

Frostfinger in Niflheim (2)

Diese Blume ist sehr einfach zu finden, sobald ihr die Story abgeschlossen und die Yggdrasil-Samen von Ratatöskr erhalten habt. Reist zu den Nebelfeldern nach Niflheim und ihr findet den Frostfinger direkt neben dem mystischen Tor, durch das ihr in der Welt angekommen seid.

Glückwunsch, ihr habt den Gefallen Neun Welten in voller Blüte erfolgreich abgeschlossen und somit die Bronze-Trophäe Der Florist erhalten.

Jetzt habt ihr endlich einen ganzen Blumenstrauß zusammen! © SIE