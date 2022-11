God of War Ragnarök: Pfad der Zerstörung – Das Schlackehorn in Vanaheim anlocken und besiegen (Lösung)

Kratos muss sich in God of War Ragnarök vielen mächtigen und teilweise auch grotesken Kreaturen im Kampf stellen, wie beispielsweise dem Schlackehorn, eine drachenähnliche Kreatur, der ihr im Verlauf des Gefallens Pfad der Zerstörung begegnet und die sich ganz schön zur Wehr setzen kann, wenn man es in die Ecke drängt.

Diese optionale Aufgabe in dem Action-Adventure beginnt, sobald ihr das Revier des Landdrachen im Westen des Dschungel von Vanaheim betreten habt. Am einfachsten erreicht ihr den entsprechenden Ort, wenn ihr im Verlauf des Gefallens Ein Hirsch für alle Jahreszeiten Dvalinn aufsucht und dort dem Verlauf des Pfads weiter folgt.

God of War Ragnarök: Pfad der Zerstörung – Den Landdrachen anlocken (Lösung)

Folgt im Dschungel den verdächtigen Fußspuren und ihr erreicht eine Stelle, wo ihr euch zu dem Eingang zum Drachenrevier durchquetschen könnt. Der Gefallen beginnt automatisch, sobald ihr auf der anderen Seite seid. Im Versteck selbst lasst ihr euch in den gut erkennbaren Aufzug fallen, wo ihr sogleich mit der Axt tätig werden müsst.

Werft die Axt nun auf den Schalter, um das umliegende Gitter anzuheben, ruft die Waffe dann sofort zurück und schmeißt sie auf das zutage geförderte Zahnrad, wo ihr sie erst einmal stecken lasst. Solltet ihr die Leviathan-Axt zu früh wieder zurückrufen, müsst ihr diesen Part des Rätsels leider wiederholen.

Verlasst den Aufzug nun wieder und ihr hab Zeit, ein paar andere Sachen zu untersuchen. Ihr findet rechts an der Wand die Rune Stadt der Möglichkeiten und im Gang in Richtung Südosten eine legendäre Truhe, die ein Yggdrasil-Juwel beherbergt. Schnappt euch die Kostbarkeit und begebt euch dann zu dem Tor, hinter welchem bereits einige kleinere Feinde lauern.

Diese Kreaturen dienen euch nun als Lockmittel für den Landdrachen, lasst euch also von ihnen verfolgen und sorgt dafür, dass sich mindestens eine davon im Bereich des Aufzugs befindet. Ruft dann eure Axt zurück und zieht an der Kette, um die Plattform hochzufahren. Nun habt ihr einen Köder für eure Beute, die oben in ihrem Bau wartet.

God of War Ragnarök: Pfad der Zerstörung – Den Landdrachen besiegen (Lösung)

Ihr habt also eine Bestie im Aufzug gefangen und als Opfergabe eine Etage nach oben geschickt? Gut. Dann ist es jetzt an der Zeit, durch das geöffnete Tor nach draußen zu gehen und dem Pfad nach links zu folgen, den Vorsprung hoch und zurück in den Part des Dschungels, den ihr bereits kennt. Folgt dem Weg zurück zum Drachenbau.

Diese Art von Wesen kennt ihr vielleicht bereits au dem Gefallen Bebende Mulde in God of War Ragnarök, wo ihr es mit einem Landdrachen namens Felsenkiefer zu tun bekommen habt. Der Kampf gegen das Schlackehorn ist relativ ähnlich, ihr solltet also nicht mit großartigen Überraschungen rechnen müssen, auch wenn es kleine Unterschiede gibt.

Die meisten Attacken von diesem Ungetüm sind relativ harmlos, da sie sich leicht abwehren beziehungsweise parieren lassen. Lediglich die Attacke mit seinem Schwanz ist recht knifflig zu parieren, doch der Landdrache greift zu langsam an, als dass es ein Problem wäre, diesen Angriff einfach zu blocken und mit dem kurzen Taumeln zu leben.

Wirklich problematisch wird es erst, wenn sich euer Gegner leicht aufbäumt, denn dann folgt ein unblockbarer Angriff nach vorne, dem ihr unbedingt zur Seite ausweichen solltet, da dieser Einsatz der Stoßzähne eine relativ hohe Reichweite hat. Und wenn der Drache einiges an Lebensenergie eingebüßt hat, greift er etwas öfter und auch schneller an.

Weicht dem Schuss aus Schuppen immer dann aus, wenn euer Begleiter mit dem Satz Achtung, die Schuppen vor dieser Attacke warnt und bleibt bestenfalls auf Abstand. Das Schlackehorn lässt sich gut aus der Entfernung via Speer und Axtwürfe erledigen, sofern ihr eurem Gegner oft in die Seite fallt. Das dauert etwas länger, ist aber dafür um so sicherer.

Geht das Monstrum zu Boden, findet dieser Gefallen auch bereits zu einem Ende und Kratos darf sich über die Früchte seiner Mühen freuen. Schnappt euch 2x Drachenzahn, 15x Gereinigter Kristall, den Amulettzauber Stärkere Regenerationsessenz und 1x Drachenklaue. Außerdem gehört die Silbertrophäe Invasive Spezies nun euch.