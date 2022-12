God of War Ragnarök bekommt Anfang 2023 endlich einen New Game Plus-Modus

Das Action-Adventure God of War Ragnarök ist 2022 für zahlreiche Spieler*innen wahrscheinlich einer der besten Titel des Jahres. Bereits in der ersten Woche konnte Sony mehr 5,1 Millionen Exemplare des PlayStation-Spiels verkaufen. Zusätzlich wurde Ragnarök bei den diesjährigen Game Awards gleich in mehreren Kategorien ausgezeichnet.

Doch was, wenn der Titel bereits vor Weihnachten durchgezockt auf der Konsole ruht und ihr auf neue Herausforderungen wartet? Kein Grund um Trübsal zu blasen, schließlich gibt es eine gute Nachricht direkt von Entwickler Santa Monica. Kurz vor dem Fest hat das verantwortliche Studio bekannt gegeben, dass im kommenden Jahr ein neuer Modus zu „God of War Ragnarök“ erscheinen wird.

New Game Plus-Modus bringt neue Herausforderung

Konkret handelt es sich dabei um den von vielen Spieler*innen bereits zum Launch gewünschten New Game Plus-Modus.

„Wir wissen, dass viele von euch danach gefragt haben, daher freuen wir uns, bestätigen zu können, dass New Game Plus im Frühjahr 2023 zu #GodofWarRagnarok kommen wird!“

Was bringt der neue Modus? Zwar hat der Entwickler bislang noch keine genauen Details zu dem kommenden Modus bekannt gegeben, vom Grundkonzept wird man sich aber ziemlich sicher recht nah an „God of War“ aus dem Jahr 2018 orientieren.

Sprich, ihr dürft sämtliche Gegenstände und Fähigkeiten aus dem ersten Spieldurchgang behalten, um direkt deutlich stärker mit Kratos in die neun Welten zu reisen. Dabei könnt ihr den Schwierigkeitsgrad frei wählen, – egal, welchen ihr zuvor genutzt habt. Doch nicht nur Kratos ist direkt zu Beginn stärker, auch die Gegner sind härter im Nehmen und halten mehr aus.

Natürlich kann es sein, dass Santa Monica hier und da kleine Anpassungen an dem Spielmodus vornehmen wird, große Änderungen erwarten wir aber nicht.

Wann erscheint der New Game Plus-Modus?

In der Ankündigung hat das Studio einen ungefähren Releasetermin mitgeliefert. Demnach dürfen Fans bereits im Frühjahr 2023 mit Kratos erneut losziehen, um gegen Götter zu kämpfen und den Fimbulwinter aufzuhalten.

