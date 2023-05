Was bringt New Game Plus in Star Wars Jedi Survivor?

Wie in vielen Videospielen gibt es in Star Wars Jedi Survivor einen weiteren Spielmodus, der über den grundlegenden Modus heraus ragt. Das Entwicklerstudio Respawn Entertainment hat den allseits beliebten New-Game-Plus-Modus verbaut!

Aber was bietet der zusätzliche Game-Mode? Bei uns erfahrt ihr alles, was ihr über New Game+ in Erfahrung bringen könnt und was wir darüber denken.

Falls ihr weitere Fragen zum Spiel habt, stellt sie einfach in die Kommentare oder schaut in unsere Komplettlösung, wo wir euch sämtliche Hilfestellungen anbieten.

New Game Plus in Star Wars Jedi Survivor

Wie schalte ich New Game+ frei? Den erweiterten Spielmodus gibt es erst dann, wenn ihr die Hauptgeschichte vollständig abgeschlossen habt. Verfolgt die Story so weit, bis ihr die Endcredits über den Bildschirm flimmern seht.

Danach habt ihr die Wahl, ein reguläres neues Spiel zu starten oder nicht doch lieber ein Neues Spiel+ zu starten.

Wichtig: Ihr müsst das Game nicht auf 100% abgeschlossen haben (Stichwort Sammelgegenstände), um dieses Element freizuschalten. Außerdem könnt ihr nach dem Spielende immer noch viel machen in der weit, weit entfernten Galaxis!

Auch nach der Hauptstory könnt ihr immer noch viel machen im Spiel. © Lucasfilm Games/EA/Disney

Was bringt New Game+ für Features?

Welche grundlegenden Features bietet New Game+ hier? Die freigeschalteten Kampfstile und alle kosmetischen Objekte werden aus früheren Spielen übernommen. Dazu kommen neuen Boni und Lichtschwert-Farben.

Wie ist das mit den Fähigkeiten-Punkten?

Zunächst einmal sei gesagt: keine Sorge um eure Fähigkeiten-Punkte! Diese werden auch komplett übernommen. Was euren Spielfortschritt betrifft, könnt ihr mit einem voll ausgerüsteten Cal Kestis weiterspielen. Cool? Sehr cool sogar!

Aber es gibt eine kleine Annehmlichkeit obendrauf. Alle Fühigkeiten-Punkte werden neu verteilt. Das heißt, ihr könnt eure Skillpoints einmal komplett neu vergeben. Vielleicht möchtet ihr beim zweiten Run mal etwas Neues ausprobieren? Dafür ist New Game+ bestens geeignet!

Was ist ganz neu in New Game+?

Wie bereits angerissen, schaltet der Abschluss des Hauptspiels neue Lichtschwertfarben frei. Hierbei handelt es sich um die rote Lichtschwert-Farbe, die normalweise nur von Siths oder Entitäten, die der dunklen Seite der Macht verfallen sind, verwendet wird.

Obendrein gibt es eine Farbe, die sich Regenbogen nennt. Klingt witzig und das ist sie auch! Probiert sie unbedingt einmal aus.

© Lucasfilm Games/EA/Disney

Kostenlose Vorteile: neue Boni

Und das ist noch längst nicht alles: es gibt obendrein kostenlose Vorteile, die einfach freigeschaltet werden und die ihr verwenden könnt, wenn ihr New Game+ startet.

Dazu zählen die drei folgenden Boni-Anpassungen für euer Loadout:

Reinheit – Diese Einstellung erhöht den Waffenschaden von Verbündeten und Gegnern deutlich!

– Diese Einstellung erhöht den Waffenschaden von Verbündeten und Gegnern deutlich! Krieger – Diese Einstellung ersetzt alle Standardgegner durch neue, schwierigere Kämpfe (für Elden Ring -Fans geeignet)

– Diese Einstellung ersetzt alle Standardgegner durch neue, schwierigere Kämpfe (für -Fans geeignet) Trendsetter – Diese Einstellung bewirkt, dass die kosmetische Ausrüstung von Cal Kestis immer wieder neu angelegt wird, wenn der Jedi stirbt (für die nötige Abwechslung im Alltag)

Am Ende haben sich die Entwickler*innen beim New Game+ wirklich Mühe gegeben, sich ein paar besondere Extras auszudenken und uns noch einen kleinen Anreiz mit auf den Weg zu geben, das Spiel noch einmal zu starten.

Aber würdet ihr es noch ein zweites Mal durchspielen? Was haltet ihr von den Neuerungen, die der Modus bietet? Lasst es uns wissen!