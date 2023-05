Alle 13 Legendären Gegner in Star Wars Jedi Survivor

In Star Wars Jedi Survivor gibt es viele optionale Quests, die wir angehen können. Sie haben nicht unbedingt etwas mit der Hauptstory zu tun, aber wenn ihr noch etwas mehr aus eurem Spiel herauskitzeln möchtet, solltet ihr diese Möglichkeiten unbedingt in Betracht ziehen.

Eine Nebenaufgabe befasst sich mit dem Auffinden legendärer Gegner. Das sind Feinde, die es so in der Form nur einmal im Spiel gibt. Meistens sind das besondere Abwandlungen von bereits existierenden Gegnern – nur in besonders starker und gefährlicher Form eben.

In dieser Lösung verraten wir euch, wo es alle legendären Gegner zu finden gibt. Fehlt euch noch einer oder habt ihr schon alle? Hier könnt ihr es schnell nachlesen. Und an dieser Stelle in unserer Komplettlösung erhaltet ihr noch mehr Hilfen zum Spiel.

Wissenswert: Wenn ihr alle 13 legendären Gegner ausschaltet, erhaltet ihr die Trophäe „Ich bin eine lebende Legende“.

Alle Legendären Gegner in Star Wars Jedi Survivor

Beh-Two Deh-Zwo (B2D2)

Wo zu finden? Der legendäre Gegner Beh-Two Deh-Zwo ist ein Droide und er wartet auf Koboh auf euch. Sobald ihr von der Absturzstelle zum Aussenposten reist, stattet euch der bosshafte Droide einen Besuch ab. Es ist ein modifizierte B2-Kampfdroide, der von den Bedlam-Raiders aufs Ausschalten von Unannehmlichkeiten programmiert wurde.

Rasender Jotaz

Wo zu finden? Sobald ihr die BD-1-Fähigkeit Elektropfeil besitzt, könnt ihr Elektropfeile auf ungeschützte Elektronik verschießen. Damit könnt ihr zurück nach Coruscant reisen und in der Unterstadt-Industrie in dem Bereich Unterstadt-Fleischfabrik und auf die Energieleitung oberhalb des großen Tors schießen, gegen das irgendetwas Großes pausenlos gegen hämmert.

Sobald ihr dies gemacht habt, öffnet sich das Tor und ihr müsst euch einem rasenden Jotaz stellen.

Was ein Monster! © Lucasfilm Games/EA/Disney

Abscheulicher Gallenschlund

Diesen Gegner findet ihr in der Nebligen Weite auf dem Planeten Koboh. Startet beim Meditationspunkt und lauft die Seilrutsche vor euch an.

Sie schickt euch auf die andere Seite der Karte. Von hier aus lauft ihr direkt links und dann steht ihr vor einem kleinen Abgrund. Ihr könntet jetzt einfach so auf die andere Seite springen, macht ihr aber nicht. Lasst euch stattdessen fallen! Unten seht ihr vor euch noch einen Eingang auf die gegenüberliegende Seite (Unterseite). Hier müsst ihr rein, kurz und kurz rutschen, um dem Gallenschlund zu begegnen!

Gorocco-Matriarchin

Das riesengroße Gorocco findet ihr beim Verlassenen Damm. Spawnt beim Meditationspunkt und lauft dann in Richtung brökelige Wand (links neben dem Fahrstuhl). Holt eine Rollmine und sprengt die Wand. Lauft dann durch. Hier warten zwei Kampfdroiden, die von einem Gorocco angegriffen werden. Lauft durch und klettert das Seil hoch.

Sucht hier in Verlassener Damm. © Lucasfilm Games/EA/Disney

Der Massiff

Dieser legendäre Feind wartet im Lucrehul-Kern auf Koboh. Spawnt beim Meditationspunkt des großen Raumschiffes und lauft dann nach links (unten). Lauft durch die erste Tür, ein Stück nach rechts durch die rechte offene Tür und dann klettert kurz nach oben am blauen Gerüst. Dreht euch oben um und springt über die freie Fläche. Dahinter wartet die legendäre Magnawache (bei einer Machtessenz), die modifiziert wurde von Rayvis.

Was ein Droide! © Lucasfilm Games/EA/Disney

D-L1t

Um D-L1t ausfindig zu machen, benötigen wir erst einmal den Elektropfeil für BD-1 (hier nachlesen). Dann können wir beim Meditationspunkt Hangar 2046-C auf Coruscant spawnen. Nehmt jetzt den Fahrstuhl und lauft den Gang entlang. Hier gibt es eine Tür, die ihr mit dem Elektropfeil öffnen könnt. Dahinter versteckt sich der Droide.

Das Ausschalten von D-L1t lohnt sich besonders, weil ihr dadurch lernt, BD-Kampfdroiden zu hacken.

Rancor auf Koboh

Wo zu finden? Den ersten Rancor findet ihr im Jäger-Steinbruch auf Koboh. Von hier aus geht die Durchnässte Grotte ab, ein eigenes Höhlensystem unter dem Steinbruch sozusagen. Am Ende der Höhle wartet der erste Rancor auf euch!

Hier startet ihr die Suche nach dem Rancor. © Lucasfilm Games/EA/Disney

Rancor auf Koboh 2

Wo zu finden? Den Rancor findet ihr auf dem Planeten Koboh. Und zwar unten in den Phon’qi-Höhlen vor dem Energietor mit dem Truppen davor. Ihr benötigt die Fähigkeiten grüne Energietore passieren und Macht-Heben, um in die Phon’qi-Höhlen zu gelangen.

Der Rancor hat Hunger. © Lucasfilm Games/EA/Disney

E3-VE3

E3-VE3 wartet in den Ungezähmtes Tiefland auf Koboh. Hier findet ihr im Norden ein Hangar mit einer grünen Laserbarriere. Das ist der Hangar, wo so viele Rollminen spawnen. Ihr benötigt die Fähigkeit, grüne Lasertore zu passieren (hier nachlesen).

Folgt dann dem Gang und ganz hinten beginnt der Kampf mit E3-VE3. Es ist ein todbringender Droideka mitsamt Robokumpels, also Vorsicht!

Oben gibt es ein großes Tor, das ihr nur mit Macht-Heben (hier nachlesen) öffnen könnt. Lauft ein Stück durch und dann nach rechts. Hier wartet schon die Matriarchin.

Urgot, Faust von Rayvis

Diesen legendären Feind trefft ihr automatisch während der Hauptstory in Kapitel 5, wenn wir aufs Obervatorium klettert.

© Lucasfilm Games/EA/Disney

Goldener Skriton

Wo zu finden? Auf Jedha im Wüstenkamm. Reitet einfach so weit in den Westen, bis ihr in der Wüste zwei Gabelungen seht. Nehmt dann die Weggabelung nach rechts, um in eine geheimes Areal des Wüstenkamms zu gelangen.

Auf halben Wege offenbart er sich euch, der Goldene Skriton. Ihr solltet für den Kampf gut gewappnet sein, denn er greift euch erbarmungslos und ohne Pause an. Er ist viel gefährlicher als sein normales Pendant und der ist schon tödlich? Wir wünschen viel Spaß beim Kampf.

© Lucasfilm Games/EA/Disney © Lucasfilm Games/EA/Disney

Der Schumpfschrecken

Spawnt auf Koboh im Gebiet Klebriges Moor. Lauft vom MP aus in Richtung der Jedi-Meditationskammer. Springt aber nicht auf halber Strecke ab. Fahrt einfach weiter bis zum großen gelben Fahrstuhl.

Vor dem Fahrstuhl seht ihr drei große Felsen, die ihr mit mit Macht-Heben (hier nachlesen) hochziehen könnt. Zieht einen Felsen hoch, springt drauf, und zieht dann den nächsten (und das 3x). Am Ende findet ihr einen Mogu, der auch Schlammschrecken genannt wird.

Klebriges Moor gebiert tödliche Monster! © Lucasfilm Games/EA/Disney

Sutaban-Alpha

Dieses Mistvieh spawnt ebenfalls auf dem Planeten Jedha. Spawnt dieses Mal bei dem Grab von Uhrma und löst das Rätsel beim Grab (hier nachlesen). Wenn ihr das geschafft habt, lauft ihr durch die offene Tür und dann nach unten rechts (raus an die frische Luft).

Hier findet ihr das Stein-Rätsel. © Lucasfilm Games/EA/Disney

Hier gibt es neben dem Tümpel eine kleine grüne Laserbarriere. Mit der Fähigkeit, grüne Lasertore zu passieren, könnt ihr durch. Dahinten wartet das Alpha-Männchen auf einen leckeren Snack.