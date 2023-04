Grüne Lasertore öffnen, wie geht das? – Star Wars Jedi Survivor

Das Action-Adventure Star Wars Jedi Survivor von Respawn Entertainment, Lucasfilm Games und EA ist eine echte Rätselgranate. Es tauchen immer wieder diverse Fragen auf und viele von ihnen werden erst zu einem sehr späten Zeitpunkt beantwortet.

So treffen wir zum Beispiel auf grüne Lasertore, die wir mit Cal Kestis und BD-1 gar nicht passieren können. Aber irgendwie muss das doch gehen?

Na klar, das geht. Es handelt sich hierbei um ein Spielelement aus dem Metroidvania-Genre. Einige Passagen können wir erst sehr spät im Spielverlauf öffnen. Die Frage ist nur, wann und wie. In dieser Lösung erfahrt ihr alles zu den grünen Energietoren.

Grüne Lasertore öffnen, geht das?

Nein, es gibt keine Möglichkeit, die grünen Lasertore zu deaktivieren und sie zu öffnen. Es gibt jedoch eine andere Option, wie wir mit diesem Rätsel umgehen können.

Die Lösung des Rätsels besteht aus zwei verschiedenen Komponenten. Zunächst einmal müssen wir mit Cal Kestis den sogenannten Spurt freischalten.

Im Rahmen der Hauptquest Erreiche die Pilgerzuflucht, die uns auf den Pilgerpfad nach Jeddha führt, kommen wir in die Singende Ruine, wo wir zunächst hin müssen. Spielt also so weit in der Story, dass ihr auf den Pilgerpfad geschickt werdet. Und dann müsst ihr nur noch die Singende Ruine auf dem Pilgerweg erreichen.

© Lucasfilm Games/EA/Disney

Wenn ihr hier in den großen Raum mit den Blitzen springt, die sich im Kreis drehen, seid ihr am Ziel angelangt. Ihr erinnert euch an den Umgang mit der Macht und der Spurt wird freigeschaltet.

Doch jetzt geht es weiter mit der zweiten Komponente, die wir unbedingt benötigen. Reist also weiter in Richtung Vergrabene Zuflucht. Und falls ihr nicht wisst, wie ihr in die Vergrabene Zuflucht (nach einer längeren Tauchpassage) gelangt, schaut unbedingt in diesen Guide – Große Tür im Zufluchtstempel öffnen.

Hier erhaltet ihr die Fähigkeit, durch grüne Lasertore zu springen! © Lucasfilm Games/EA/Disney

Wenn ihr die Tür öffnen konntet, lauft ihr noch ein paar Meter weiter und dann seht ihr auch schon das grüne Lasertor, das ihr nicht öffnen könnt.

Aber keine Sorge: Merrin ist zur Stelle! Die Machthexe hat eine kleine Überraschung für euch und zwar Merrins Talisman.

Mit diesem Talsiman erhaltet ihr nun die Fähigkeit, durch grüne Lasertore zu springen. Ihr schaltet sie also nicht aus, ihr passiert sie mit diesem Machtsprung.

Merril hilft euch bei dem Problem. © Lucasfilm Games/EA/Disney

Um das zu bewerkstelligen, drückt ihr einfach X und dann O (auf der PlayStation), oder A und B (auf der Xbox). Dann verwendet Cal den Spurt, um durch die grünen Lasertore zu gleiten.

Am Ende ist es wie so oft in einem Metroidvania. Wir müssen die entsprechende Fähigkeit erst einmal freispielen. In diesem Fall ist das Passieren der grünen Lasertore direkt an den Storyverlauf gebunden.

Wenn ihr also noch nicht auf dem Pilgerweg wart, wird es jetzt höchste Zeit! Wir wünschen euch weiterhin viel Spaß mit Star Wars Jedi Survivor.

Jetzt könnt ihr durch grüne Lasertore springen! © Lucasfilm Games/EA/Disney