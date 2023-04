Elektropfeil mit BD-1 für Stromkästen freischalten, wie geht das? – Star Wars Jedi Survivor

Im Action-Adventure Star Wars Jedi Survivor gibt es sogenannte Metroidvania-Elemente. Diese Spielelemente sehen vor, dass ihr innerhalb eines Levels erst zu einem späteren Zeitpunkt weiterkommt, also noch mal zurückkehrt, und erst dann mit einem bestimmten Skill voranschreitet.

Genauso ist es im „Star Wars“-Abenteuer von Respawn Entertainment und Lucasfilm Games. Zu diesen Skills zählen zum Beispiel die grünen Energietore oder die blauen Strommodule.

In dieser Lösung verraten wir euch, was es mit den blauen Strommodulen auf sich hat und was ihr tun müsst, um diese Levelaspekte erfolgreich zu meistern.

Blaue Stromkästen in Star Wars Jedi Survivor

Blauer Stromkasten: Was ist das? Hierbei handelt es sich um blau leuchtende Elektrokästen, also um Stromkästen sozusagen. Diese versperren zumeist einen Weg. Ein Voranschreiten ist hier nicht ohne Weiteres möglich. Deshalb müssen wir etwas Besonderes tun, um diese Rätsel zu lösen.

Wie kann ich die blauen Energiemodule aktivieren? Um diese blauen Stromkästen zu aktivieren, müsst ihr eine besondere Fähigkeit erlangen. Ihr müsst den Strompfeil für BD-1 freischalten.

Fundort des Strompfeils für BD-1

Den Strompfeil gibt es an der nachfolgenden Position auf der Karte. Er befindet sich in einem Imperialen Shuttle, im Gebiet Neblige Weite. Seid ihr schon so weit? Sehr schön, dann springt zum hiesigen Meditationspunkt und folgt der gelben Linie auf unserer Karte.

Fundort: Elektropfeil für BD-1 in „Star Wars Jedi Survivor“. © Lucasfilm Games/EA/Disney

Welche Voraussetzungen gibt es?

Natürlich könnt ihr hier nicht einfach so zu jedem Zeitpunkt im Spiel hin marschieren. Im Grunde könnt ihr den Energiepfeil erst ab einem bestimmten Punkt in der Story freischalten.

Diese Voraussetzung braucht es: Um zum Strompfeil für BD-1 zu gelangen, müssen wir zuvor den Spurt freigeschaltet haben. Obendrein brauchen wir die Fähigkeit, grüne Lasertore zu passieren (hier im Guide nachlesen).

Wenn ihr diese Fähigkeit besitzt, kann es auch schon losgehen mit der Suche auf Koboh.

Wo finde ich den Strompfeil für BD-1?

Falls ihr noch gar keine Ahnung habt, wo die Neblige Weite liegt, dann folgt unserem Guide.

Zunächst einmal startet ihr im Aussenposten auf Koboh. Von hier aus lauft ihr in die schmale Schlucht, die zum Gebiet Vorgebirgswasserfälle. Wenn ihr rechts ablauft, gelangt ihr zum Bergaufstieg.

Zum Bergaufstieg gelangen!

Hier werdet ihr schnell erkennen, dass es kein Voranschreiten gibt, wenn ihr beim Meditationspunkt angelangt seid. Denn grüne Lasertore blockieren den Weg zum weiteren Bergaufstieg.

Mit der entsprechenden Fähigkeit könnt ihr diese Tore jetzt passieren. Auf der anderen Seite seht ihr zu eurer Linken (hinter den Trupplern) eine Wand, an der ihr langlaufen könnt. Folgt dem Weg am TIE-Fighter vorbei.

Auf dem Bergaufstieg geht es weiter. © Lucasfilm Games/EA/Disney

Nach einem kurzen Hechtsprung könnt ihr oben beim Haus die Abkürzung freischalten und dann solltet ihr euch hier befinden (siehe Karte).

Jetzt seid ihr schon mal oben und auf Kurs! © Lucasfilm Games/EA/Disney

Springt nun auf die andere Seite zu den Imperialen Truppen und schaltet sie aus. Das große Tor könnt ihr öffnen, indem ihr das Megarad an der rechten Seite mit der Macht schiebt.

Dann springt ihr runter zu den vielen Kreaturen und lauft weiter zu den begehbaren Wänden über die Schlucht. Nach der Nische seid ihr schließlich im Gebiet Neblige Weite.

Imperiales Shuttle in Neblige Weite

Wenn ihr am Meditationspunkt (zu eurer rechten Seite) angekommen seid, befindet ihr euch fast am Ziel zum Strompfeil!

Dann lauft ihr einmal durch die kleine Passage mit den rollenden Büschen, bis ihr schließlich bei einem nebligen, verlassen Ort herauskommt, wo ein Mogu umherstreift (siehe Karte).

Hier geht es weiter in Neblige Weite. © Lucasfilm Games/EA/Disney

Passiert den Mogu gen Osten (von unserer Karte aus gesehen) und lauft über die Wände mit einem schönen Wallrun. Von hier aus geht es nun über einen Felsbrocken und den Weg weiter nach links. Folgt dem Weg so weit, bis ihr schließlich die Abkürzung zum Meditationspunkt freischaltet.

Die Wand vor euch könnt ihr dann mit der Macht wegstoßen. Nach dem Wallrun und dem nächsten Felsvorsprung fahrt ihr schließlich mit BD-1 und der Seilrutsche ins Zielgebiet mit dem abgestürzten, imperialen Shuttle.

Wir müssen ins Shuttle gelangen! © Lucasfilm Games/EA/Disney

Von hier aus ist es nur noch Formsache. Schaltet die Imperialen aus und klettert dann ins Imperiale Lambda-Shuttle mit dem Greifhaken. Ihr schaltet schließlich den Strompfeil für BD-1 frei, wenn ihr das Shuttle betreten habt.

Was kann der Strompfeil für BD-1?

Neben dem Koboh-Zerkleinerer verfügt BD-1 nun über den Strompfeil und der macht genau das, was man von ihm erwartet. BD-1 verschießt jetzt kleine Strompfeile, die euch bei den Rätseln dienlich sind.

Wenn ihr fortan einen blauen Stromkasten seht, müsst ihr die Pfeiltaste nach unten (Xbox und PlayStation) drücken, um den Strompfeil zu aktivieren. Dann heißt es nur noch Zielen und Schießen, damit sich die Stromkästen aktivieren.