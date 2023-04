Macht-Heben und Schmettern – Steine und Felsen hochheben, wie geht das? – Star Wars Jedi Survivor

In Star Wars Jedi: Survivor gibt es hier und da ein paar Schwierigkeiten im Gameplay. Zum Beispiel gibt es diverse Türen, die sich einfach nicht öffnen lassen und es gibt Plattformen, die man scheinbar irgendwie anheben muss.

Und als wäre das nicht schon genug, wären da noch die Abwehrtürme, die mit einem Schild ausgestattet sind, und denen wir nichts anhaben können. Aber warum nicht?

Wie in jedem Metroidvania gibt es auch in diesem „Star Wars“-Game den einen oder anderen Skill, damit wir viele der Rätsel lösen können. Und so verhält es sich mit diesen merkwürdigen Steinhaufen und Plattformen genauso.

In dieser Lösung erfahrt ihr alles über diese besondere Fähigkeit, die ihr mit Cal-Kestis freischalten müsst, um zum Beispiel Steinhaufen und Plattformen anheben und wegschmettern zu können.

Macht-Heben und Schmettern in Star Wars Jedi Survivor

Um die besagten Pfade freizulegen, brauchen wir eine Fähigkeit – oder besser gesagt zwei Fähigkeiten – mit den Namen Macht-Heben und Macht-Schmettern.

Wann schalte ich Heben und Schmettern frei? Diesen Skill gibt es ab einem bestimmten Fortschritt im Hauptspiel. Spielt die Story so weit, dass ihr Kodoh im Dunkeln bereist (nach dem 2. Aufbruch nach Jedha).

Ihr benötigt also die Hauptmission: Rette Zee aus dem Lucrehulk. Hier müsst ihr in das Gebiet Klebriges Moor aufbrechen und Zee retten, bevor die Schurken ihren Datenkern zerstören können, um an ihre Informationen zu gelangen.

Demnach müsst ihr vorerst das Gebiet Klebriges Moor betreten, euch durch das Ladergerüst kämpfen und dem Weg schließlich durch den Lucrehulk-Kern folgen.

Fundort der Fähigkeit Macht-Heben und Macht-Schmettern. © Lucasfilm Games/EA/Disney

Irgendwann kommt ihr in die Jurten-Kaserne und dann habt ihr es fast geschafft. Wenn ihr diese komplett durchquert, landet ihr im Generatorenunterbau und dann wird eine Zwischensequenz abgespielt.

Erst dann nach dieser Sequenz ist es so weit, sie schaltet Macht-Heben und Macht-Schmettern frei.

Macht-Heben ist eine Fähigkeit. © Lucasfilm Games/EA/Disney Macht-Schmettern ist eine Fähigkeit. © Lucasfilm Games/EA/Disney

Was kann Macht-Schmettern und Macht-Heben?

Wofür brauche ich Macht-Heben? Mit Macht-Heben könnt ihr endlich bestimmte Plattformen anheben, die ihr zuvor nicht anheben konntet. Zum Beispiel gibt es im Klebrigen Moor eine Plattform bei der Hütte. Diese könntet ihr jetzt freilegen. Obendrein könnt ihr Steinhaufen anheben, die ihr überall in der Galaxis findet.

Drückt einfach R1 + Dreieck (PlayStation), um den entsprechenden Griff mit der Macht zu vollziehen. Einmal gelernt, ist es eigentlich ganz einfach.

Diese Plattformen könnt ihr fortan heben! © Lucasfilm Games/EA/Disney

Wie kann ich diese Türen öffnen? Wie wäre es mit einem Macht-Heben? © Lucasfilm Games/EA/Disney

Wofür brauche ich Macht-Schmettern? Mit Macht-Schmettern könnt ihr ähnlich Magisches bewirken. Diese Fähigkeit dient dazu, die dauerhaft attackierenden Abwehrtürme mit Schilden auszuschalten. Diese Feinde sind gnadenlos, da sie automatisch auf euch schießen.

Außerdem gibt es Fässer mit Ketten. Diese Ketten könnt ihr mit Macht-Heben anheben und mit Macht-Schmettern sprengen (in dieser Reihenfolge). Diese Fässer zählen als Truhen und können euch bei den Sammelgegenständen helfen.

In bestimmten Bereichen könnt ihr ein Rätsel nur lösen, wenn ihr diese Türme ausschaltet. Drückt dafür einfach R1 + X (PlayStation), um ein Macht-Schmettern auszulösen.

Wie wäre es mit einer Schmetter-Einlage? © Lucasfilm Games/EA/Disney

Skill-Updates der Telekinese

Wissenswert ist übrigens, dass ihr nach dem Erhalt dieser Fähigkeiten auf neue Fähigkeiten in eurem Skill-Tree zugreifen könnt.

Jetzt könnt ihr zum Beispiel mit Hochschiessendes Heben auch Feinde in der Nähe mit Heben in die Luft befördern. Genauso lässt sich neben dem Heben-Skill der Schmettern-Skill verbessern. Probiert es aus!