Stellenanzeige offenbart: Santa Monica arbeitet wohl schon an einem neuen God of War!

Ein neues God of War-Spiel erscheint wahrscheinlicher denn je, da der Entwickler Santa Monica Studio aktuell mehrere neue Stellen besetzen möchte. Konkret lassen sich auf der Karriere-Website von PlayStation 24 neue Stellen für ein derzeit unangekündigtes Projekt finden.

Für diese 24 Stellen sucht Santa Monica Studio neue Entwickler:

3D Artist (External Development – Contract)

Associate Producer (Contract)

Environment Artist (Contract)

Gameplay Programmer (Contract)

Gameplay Tools Programmer (Contract)

Lead Audio Designer

Lead Narrative Animator

Lead Tools Programmer

Principal Procedural Technical Artist

Producer (Audio – Contract)

Producer (Systems Design – Contract)

Producer (Worlds – Contract)

Senior Animation Programmer (Contract)

Senior Animator (External Development – Contract)

Senior Character Artist

Senior Combat Designer (Hero)

Senior Concept Artist (Characters)

Senior Concept Artist (Environment – Contract)

Senior Environment Artist (Contract)

Senior Gameplay Animator

Senior Narrative Designer

Senior Procedural Technical Artist (Contract)

Senior Technical Combat Designer

Senior Technical Producer

Wirklich ein neues God of War?

Interessanterweise erwähnt die Beschreibung für den Senior Combat Designer im Abschnitt der bevorzugten Erfahrungen speziell Kenntnisse über God of War als auch God of War: Ragnarök .

Es wird angegeben, dass Kandidaten, die „in den Kampfdesign-Entscheidungen, Systemen, Mechaniken und Gegnern von God of War (2018) und God of War Ragnarök (2022) bewandert sind“, bevorzugt werden, was darauf hindeutet, dass das kommende Spiel ein weiterer Eintrag in dem beliebten Franchise sein wird.

Unabhängig davon, ob das Studio wirklich einen neuen God of War-Titel entwickelt oder an einer neuen IP mit ähnlichen Mechaniken werkelt, ist es angesichts der derzeitigen Stellenausschreibungen unwahrscheinlich, dass der Titel in Kürze im Rahmen von PlayStation Showcases oder anderen Veranstaltungen offiziell enthüllt wird.

Die Suche nach Entwicklern, vor allem für Schlüsselpositionen, deutet auf einen sehr frühen Stand der Entwicklung hin. Möglicherweise befindet sich das Projekt derzeit noch in der Konzeptphase.

Wie sehr sehnt ihr einen neuen God of War-Ableger herbei? Oder würdet ihr euch auch über eine neue IP mit ähnlichen Mechaniken freuen? Schreibt uns eure Meinung gerne unterhalb dieser Zeilen in die Kommentare.

