God of War Ragnarök: Ein Hirsch für alle Jahreszeiten – Alle 4 Fundorte (Lösung)

Für Kratos gibt es in God of War Ragnarök eigentlich immer etwas zu tun und wenn Atreus’ Vater nicht gerade gegen andere Götter kämpft oder die neun Welten erkundet, befindet er sich meist auf der Suche nach Sammelobjekten. So auch in dem Gefallen Ein Hirsch für alle Jahreszeiten, wo der Kriegsgott vier Hirsche finden und füttern muss.

Diese optionale Mission könnt ihr nach dem Abschluss des Gefallens Für Vanaheim! beginnen, kurz nach dem Kampf gegen den Drachen Purpurrotes Grauen. Nach eurem Sieg über diesen Boss taucht ein Eichhörnchen neben dem mystischen Tor beim überwucherten Turm in den Ebenen auf und bittet euch, euch um diese Sache zu kümmern.

God of War Ragnarök: Fundorte von allen 4 Hirschen (Lösung)

Habt ihr diese Nebenmission angenommen, kehrt noch einmal in die Zwischenwelt zurück und holt euch bei Ratatöskr die Yggdrasil-Blätter ab, die ihr benötigt, um die vier Hirsche zu füttern. Die Tiere befinden sich allesamt in der Welt Vanaheim, doch könnt ihr manche davon erst erreichen, nachdem ihr bestimmte andere Aufgaben absolviert habt.

Ein Hirsch für alle Jahreszeiten: Duraprór, Hirsch des Winters

Den ersten Hirsch für diese Nebenaufgabe könnt ihr kaum übersehen, denn er steht direkt neben dem mystischen Tor beim überwucherten Turm, wo ihr im Verlauf des Gefallens Für Vanaheim! sowieso vorbeikommt. Habt ihr das Futter von Ratatöskr in der Tasche, könnt ihr mit Duraprór interagieren und das majestätische Geschöpf verschwindet in einem Riss.

Ein Hirsch für alle Jahreszeiten: Dvalinn, Hirsch des Sommers

Diesen Hirsch könnt ihr beim Damm im Dschungel finden, jedoch nur unter zwei Voraussetzungen. Zum einen müsst ihr den Gefallen Rückkehr des Flusses abgeschlossen haben, zum anderen muss es Tag sein. Ändert die Tageszeit entsprechend mithilfe eines Himmelsaltars und macht euch dann bereit für eine Bootsfahrt.

Fahrt dann beim Damm in die Höhle beim Gebirge, wodurch ihr eine Ebene voller Oger erreicht, die ihr natürlich erst erschlagen müsst, um euren Weg fortsetzen zu können. Öffnet dann die aus verschlungenen Wurzeln bestehende Brücke mit den Chaosklingen und ihr lauft dem Hirsch direkt entgegen, den ihr nun nur noch füttern müsst.

Ein Hirsch für alle Jahreszeiten: Duneyrr, Hirsch des Herbstes

Dieser Hirsch ist relativ einfach zu finden, erfordert aber, dass ihr die Senken aufsucht, was den Gefallen Bebende Mulde aktiviert. Mit Kratos’ Chaosklingen könnt ihr euch direkt nach eurer Ankunft auf die Seite mit dem Portal hangeln, wo Duneyrr bereits auf euch wartet. Füttert auch dieses mystische Wesen und es verschwindet ebenfalls in einem Riss.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Ein Hirsch für alle Jahreszeiten: Dáinn, Hirsch des Frühlings

Den letzten Hirsch für diese Nebenaufgabe in God of War Ragnarök findet ihr beim Wunschbrunnen, der sich entweder über den Dschungel oder die Senke erreichen lässt. Erledigt beim Dschungeleingang die beiden Felsen werfenden Oger, damit Kratos auf der gegenüberliegenden Seite die Kette bedienen und damit das Tor öffnen kann.

Folgt nun einfach dem Verlauf der Höhle und ihr entdeckt nicht nur den erwähnten Wunschbrunnen, sondern direkt daneben auch Hirsch Dáinn. Sobald dieser gefüttert wurde und verschwunden ist, findet diese Mission zu einem Ende und ihr erhaltet zur Belohnung den Schildzusatz Rundschild der Störung und die Silbertrophäe Reinen Herzens.