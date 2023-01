Elden Ring: Alle 9 Legendäre Waffen – Ihre Fundorte, ihre Werte (Lösung)

Sind wir mal ehrlich, die meisten Einwohner in Elden Ring versuchen entweder euch zu töten, oder werden im Verlauf eures Abenteuers selbst über den Jordan geschickt. Wer dieses Schicksal nicht teilen möchte, braucht eine ordentliche Ausrüstung und dazu gehört auch mindestens eine der insgesamt 9 Legendäre Waffen, die ihr im Spiel finden könnt.

Diese Waffen zeichnen sich allesamt dadurch aus, dass sie meist hervorragende Werte vorzuweisen haben, eine besondere Fähigkeit gewähren und euren individuellen Build perfekt abrunden können. Sei es der ausgeglichene Samurai, der vielseitige Bekenner oder auch ein brandgefährlicher Magier Build rund um den Astrologen, hier findet jeder seine Traumwaffe.

Elden Ring: Alle 9 Legendäre Waffen im Spiel (Fundorte)

Ihr wollt diese äußerst nützlichen Mordinstrumente aber nicht nur haben, weil sie euch die Boss-Kämpfe einfacher gestalten, sondern auch, weil es dafür eine schicke Trophäe beziehungsweise einen schicken Erfolg gibt, nämlich Legendäre Waffen. Dafür müsst ihr sie jedoch erst einmal finden und in diesem Guide verraten wir euch auch ganz genau, wie ihr das anstellt.

© From Software/Bandai Namco

Schwert der Nacht und der Flamme

Mit Abstand eine der besten Waffen in ganz Elden Ring. Dieses große Schwert gewährt die mächtige Fähigkeit Nacht- und Flammenhaltung, wodurch ihr zwei neue Attacken beherrscht, die enormen Schaden verursachen. Um diese Waffe zu finden, folgt einfach unserem Guide Schwert der Nacht und Flamme – So findet ihr eines der besten Schwerter im Spiel.

Solltet ihr es eilig haben: Folgt einfach Rannis Quest, bis ihr das Haus Caria im Norden Liurnias erreicht habt. Kämpft euch bis zum Ort der Gnade Untere Ebene des Anwesens durch und folgt dann dem Pfad nach Osten. Biegt bei der ersten Gelegenheit nach Norden ab und sucht auf halbem Weg nach dem Gebäude unter der Brücke, das ihr über das Dach betreten könnt.

Waffenart : Gerades Schwert

: Gerades Schwert Schadensart : Standard/Stich

: Standard/Stich Fähigkeit : Nacht- und Flammenhaltung

: Nacht- und Flammenhaltung FP-Kosten : -( 26 32)

: -( 26 32) Gewicht : 4.0

: 4.0 Voraussetzung : 12 Stärke, 12 Geschick, 24 Weisheit, 24 Glaube

: 12 Stärke, 12 Geschick, 24 Weisheit, 24 Glaube Angriffskraft : Körperlich 87, Magisch 56, Feuer 56, Kritisch 100

: Körperlich 87, Magisch 56, Feuer 56, Kritisch 100 Abwehr: Körperlich 36, Magisch 42, Feuer 42, Blitz 26, Heilig 26, Abwehrbonus 31

Großschwert der Verpflanzung

Hierbei handelt es sich um eine der ersten der Legendäre Waffen, die ihr in „Elden Ring“ finden könnt. Das massive Schwert hat hohen Grundschaden und eine erstklassige Stärkeskalierung. Das Talent Racheschwur erhöht kurzzeitig sämtliche Attribute, gleichzeitig wird das Gleichgewicht für 30 Sekunden gestärkt.

Wollt ihr das klobige Schwert in den Händen halten, müsst ihr dafür den Boss Löwenartiges Scheusal bezwingen, der die Waffe nach seinem Tod fallen lässt. Ihr findet das Biest auf der kleinen Insel hinter Schloss Morne auf der Halbinsel der Tränen. Folgt einfach den Geisterquallen, nachdem ihr den Ort erreicht habt, um die Arena zu finden.

Waffenart : Riesenschwert

: Riesenschwert Schadensart : Standard

: Standard Fähigkeit : Racheschwur

: Racheschwur FP-Kosten : 20( – -)

: 20( – -) Gewicht : 21

: 21 Voraussetzung : 40 Stärke, 14 Geschick

: 40 Stärke, 14 Geschick Angriffskraft : Körperlich 162, Kritisch 100

: Körperlich 162, Kritisch 100 Abwehr: Körperlich 80, Magisch 48, Feuer 48, Blitz 48, Heilig 48, Abwehrbonus 53

Henkerschwert der Marais

Eine klobige Waffe, die ordentlich Schaden anrichten kann und euch verschiedene Überkopfhiebe ausführen lässt. Das Talent Eochaids Tanzende Klinge erfüllt das Schwert mit Energie und schleudert diese in einem Spiralangriff nach vorne. Der Strahl verursacht kontinuierlichen Schaden. Die Reichweite und Wirkdauer können erhöht werden.

Um das Henkerschwert zu erhalten, müsst ihr den Boss Ritter Elemer von den Dornen besiegen, welcher euch am Ende der Schattenburg erwartet. Ihr findet diesen düsteren Dungeon an der nördlichen Grenze zwischen Gelmir und dem Altus-Plateau. Ihr müsst diesen Ort im Verlauf von Millicents Quest sowieso aufsuchen.

Waffenart : Großschwert

: Großschwert Schadensart : Standard/Stich

: Standard/Stich Fähigkeit : Eochaids Tanzende Klinge

: Eochaids Tanzende Klinge FP-Kosten : 15( – -)

: 15( – -) Gewicht : 11.5

: 11.5 Voraussetzung : 24 Stärke, 14 Geschick, 23 Arkanenergie

: 24 Stärke, 14 Geschick, 23 Arkanenergie Angriffskraft : Körperlich 94, Magisch 61, Kritisch 100

: Körperlich 94, Magisch 61, Kritisch 100 Abwehr: Körperlich 51, Magisch 49, Feuer 36, Blitz 36, Heilig 36, Abwehrbonus: 38

Trümmergroßschwert

Dieses Riesenschwert verleiht euch das Talent Welle der Zerstörung, wodurch eine massive Gravitationswelle entfesselt wird, die hohen Schaden verursacht und alles im Weg mitreißt. Aufgeladene R2-/RT-Schläge erzeugen zudem einen kleinen Gravitationsausbruch in einem Bereich direkt vor euch.

Diese Waffe erhaltet ihr für euren Sieg über die Bosse Löwenartiges Scheusal und Schmelztiegelritter. Um sie herauszufordern müsst ihr erst einmal den Boss Radahn bezwingen. Kehrt dann in den Hof zurück und erschöpft im Thronsaal alle Dialogoptionen mit Jerren. Anschließend rastet ihr an einem Ort der Gnade und kehrt dann in den Festival-Hof zurück.

Waffenart : Riesenschwert

: Riesenschwert Schadensart : Standard

: Standard Fähigkeit : Welle der Zerstörung

: Welle der Zerstörung FP-Kosten : 25( – -)

: 25( – -) Gewicht : 23

: 23 Voraussetzung : 50 Stärke, 16 Weisheit

: 50 Stärke, 16 Weisheit Angriffskraft : Körperlich 124, Magisch 37, Kritisch 100

: Körperlich 124, Magisch 37, Kritisch 100 Abwehr: Körperlich 82, Magisch 56, Feuer 50, Blitz 50, Heilig 50, Abwehrbonus 56

Dunkelmondgroßschwert

Das äußerst mächtige Dunkelmondgroßschwert gewährt euch das gleichnamige Talent, wodurch die Waffe im Licht des dunklen Mondes badet, was seine magische Angriffskraft für 60 Sekunden erhöht und die Klinge zudem mit Frost erfüllt. Ihr findet das Schwert, indem ihr unserem Guide Quest von Ranni in Elden Ring beenden: Die wichtigste Questreihe im Spiel abschließen folgt.

In der Kurzversion: Ihr erhaltet diese Waffe am Ende von Rannis Quest. Kurz vor Ende der Geschichte erreicht ihr den Mondlichtaltar und euer Weg führt euch zur Kathedrale von Manus Celes. Hier erwartet euch nicht nur das Finale der Questreihe, sondern auch das begehrte Dunkelmondgroßschwert.

Waffenart : Großschwert

: Großschwert Schadensart: Standard/Stich

Standard/Stich Fähigkeit : Mondlichtgroßschwert

: Mondlichtgroßschwert FP-Kosten : 40( – -)

: 40( – -) Gewicht : 10

: 10 Voraussetzung : 16 Stärke, 11 Geschick, 38 Weisheit

: 16 Stärke, 11 Geschick, 38 Weisheit Angriffskraft : Körperlich 82, Magisch: 98, Kritisch 100

: Körperlich 82, Magisch: 98, Kritisch 100 Abwehr: Körperlich 42, Magisch 63, Feuer 31, Blitz 31, Heilig 31, Abwehrbonus 36

Blitz von Gransax

Dieser Speer ist schwer in die Hände zu bekommen, doch er ist die Mühe auf jeden Fall wert. Mit seinem Talent Drachenblitzspeer verpasst ihr der Waffe den Blitz eines uralten Drachen, den ihr nun in eine beliebige Richtung schleudern könnt. Der zweitlängste Speer in Sachen Waffenreichweite richtet +20% Schaden gegen Drachen und +10% Schaden gegen Uralte Drachen an.

Wichtig: Dieses Mitglied der Legendäre Waffen könnt ihr nur finden, bevor ihr den Boss Maliketh bezwungen und Leyndell in die Aschene Hauptstadt verwandelt habt. Anschließend könnt ihr den Speer erst wieder in einem NG+ finden.

Begebt euch nach eurem Sieg über den Boss Godfrey zu dem Gnadenort Refugium des Erdenbaums und verlasst das Gebäude in Richtung Westen. Fahrt mit dem Aufzug gegenüber nach unten, folgt den Treppenstufen im Westen noch weiter nach unten und stellt euch links vor das Geländer, unweit des patrouillierenden Schmelztiegelritters.

Waffenart : Speer

: Speer Schadensart : Stich

: Stich Fähigkeit : Drachenblitzspeer

: Drachenblitzspeer FP-Kosten : 25( – -)

: 25( – -) Gewicht : 8.5

: 8.5 Voraussetzung : 20 Stärke, 40 Geschick

: 20 Stärke, 40 Geschick Angriffskraft : Körperlich 98, Blitz 63, Kritisch 100

: Körperlich 98, Blitz 63, Kritisch 100 Abwehr: Körperlich 60, Magisch 31, Feuer 31, Blitz 47, Heilig 31, Abwehrbonus 40

Verschlingerzepter

Eine der Legendäre Waffen, die ihr schon recht früh im Spielverlauf von Elden Ring finden könnt. Das Verschlingerzepter gewährt euch das Talent Weltenverschlinger, wodurch das Zepter mit Magie erfüllt wird, bevor ihr es in den Boden rammt und damit sämtlichen Feinden im Wirkungsbereich LP raubt.

Diese Waffe wird von Ritter Bernahl fallen gelassen und ihr habt zwei Möglichkeiten, sie zu erhalten. Zum einen könnt ihr Bernal recht früh in der Hütte des Kriegsmeisters in Limgrave umhauen, wodurch jedoch Bernahls Quest fehlschlägt. Der alternative Weg dauert ein bisschen länger und erfordert etwas Vorarbeit.

Schließt euch Haus Vulkan an und erledigt Kopfgeldjägeraufträge für Lady Tanith. So begegnet ihr dem NPC Rekusant Bernahl ebenfalls und ihr könnt ihm im Kampf gegen Vargram und Wilhelm helfen. Schließt dann Haus Vulkan komplett ab und begebt euch zum Zerfallenden Farum Azula, wo Bernahl in eure Welt eindringt und bekämpft werden muss.

Waffenart : Kriegshammer

: Kriegshammer Schadensart : Schlag

: Schlag Fähigkeit : Weltenverschlinger

: Weltenverschlinger FP-Kosten : 35( – -)

: 35( – -) Gewicht : 11.5

: 11.5 Voraussetzung : 24 Stärke, 20 Geschick, 25 Glaube

: 24 Stärke, 20 Geschick, 25 Glaube Angriffskraft : Körperlich 112, Feuer 69, Kritisch 100

: Körperlich 112, Feuer 69, Kritisch 100 Abwehr: Körperlich 62, Magisch 33, Feuer 45, Blitz 33, Heilig 33, Abwehrbonus 42

Shotel der Eklipse

Mit diesem Mitglied der Legendäre Waffen könnt ihr das Talent Todesfackel nutzen, wodurch die Waffe mit einem Todeseffekt belegt wird. Ihr könnt die Taste ein zweites Mal drücken, sobald euer Charakter das Shotel der Eklipse nach oben streckt, um damit sehr kräftig auf den Boden zu schlagen. Die Klinge ignoriert 40% der Schadensreduktion durch Schilde.

Ihr findet diese Waffe, indem ihr den Berggipfel der Riesen erklimmt und zu Schloss Sol marschiert. Dort sucht ihr den Ort der Gnade Kirche der Finsternis auf, wo das Shotel der Eklipse auf einem Altar liegt und einfach eingesammelt werden kann. Zur Abwechslung müsst ihr dafür nicht einmal einen Boss besiegen.

Waffenart : Krummschwert

: Krummschwert Schadensart : Schnitt

: Schnitt Fähigkeit : Todesfackel

: Todesfackel FP-Kosten : 16( – 16)

: 16( – 16) Gewicht : 3.0

: 3.0 Voraussetzung : 10 Stärke, 25 Geschick, 30 Glaube

: 10 Stärke, 25 Geschick, 30 Glaube Angriffskraft : Körperlich 77, Heilig 77, Kritisch 100

: Körperlich 77, Heilig 77, Kritisch 100 Abwehr: Körperlich 35, Magisch 25, Feuer 25, Blitz 25, Heilig 50, Abwehrbonus 25

Großschwert der Goldenen Ordnung

Die vielleicht heiligste Waffe in ganz „Elden Ring“ und auf jeden Fall eine der Legendäre Waffen, die alle haben wollen, die Glaube, Geschick und Stärke vorweisen können. Das Talent Ordnung herstellen lässt euch eine Haltung einnehmen, die eine goldene Explosion erzeugt. Drückt die Taste direkt nochmal, um eine Welle nach vorne zu stoßen, die reinen Heiligschaden verursacht.

Ihr findet dieses Schwert in der Höhle der Verlorenen auf dem Berggipfel der Riesen. Der Ort befindet sich hinter dem zugefrorenen Zulauf des Eisigen Sees, doch braucht ihr einen Steinschwertschlüssel und müsst den Wächter Landoktopus töten, um die Höhle betreten zu können. Besiegt in der Höhle den Boss Kreuzfahrers Scheusal, um die Waffe zu erhalten.

Waffenart : Großschwert

: Großschwert Schadensart : Standard/Stich

: Standard/Stich Fähigkeit : Ordnung herstellen

: Ordnung herstellen FP-Kosten : 20( – 20)

: 20( – 20) Gewicht : 10

: 10 Voraussetzung : 16 Stärke, 21 Geschick, 28 Glaube

: 16 Stärke, 21 Geschick, 28 Glaube Angriffskraft : Körperlich 86, Heilig 103, Kritisch 100

: Körperlich 86, Heilig 103, Kritisch 100 Abwehr: Körperlich 40, Magisch 30, Feuer 30, Blitz 30, Heilig 60, Abwehrbonus 35