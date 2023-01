Elden Ring: Schwert der Nacht und Flamme – So findet ihr eines der besten Schwerter im Spiel (Lösung)

Wer in dem Action-Rollenspiel Elden Ring nicht nur die eigenen Ausweichkünste trainieren, sondern auch ordentlich Schaden austeilen möchte, braucht dafür eine ordentliche Waffe. Bestenfalls mit einer starken Fähigkeit, mit der sich selbst bockschwere Feinde wie Malenia deutlich leichter besiegen lassen.

Und diese Mordinstrumente gibt es tatsächlich, ihr müsst sie nur finden. Wie beispielsweise das Schwert der Nacht und Feuer, eines der besten Schwerter im ganzen Spiel. Dieses Gerade Schwert hat tolle Werte, eine einzigartige Fähigkeit und skaliert gleich mit vier Attributen. Doch dafür hat es auch hohe Anforderungen an Glaube und Weisheit.

Es ist also nicht jeder dazu in der Lage, diese Waffe schwingen zu können, doch wenn es euch gelingt, wird die Open World in „Elden Ring“ um einiges entspannter und ihr könnt euch beinahe problemlos mit so ziemlich jedem Boss anlegen, der in eurer Gewichtsklasse spielt. Doch zuvor müsst ihr das gute Stück erst einmal finden.

Elden Ring: Das ist das Schwert der Nacht und Flamme

Beschrieben wird die Waffe in Elden Ring als geschichtsträchtiges Schwert und Erbstück von Haus Caria. Es gewährt euch die einzigartige Fähigkeit Nacht- und Flammenhaltung, wodurch euch zwei sehr mächtige neue Attacken zur Verfügung stehen, die nicht von ungefähr an einen gut ausgearbeiteten Magier Build erinnern.

Astrologen der Antike, die Vorfahren der Zauberer, betrachteten die Feuerriesen als ihre Nachbarn und blickten gelassen von den hohen Gipfeln in das nächtliche Firmament. Beschreibung von Schwert der Nacht und Feuer.

Bringt das Schwert über das Talent in die richtige Haltung und ihr könnt eine von zwei Attacken vom Stapel lassen. Drückt R1/RB, um einen mächtigen nach vorne geschleuderten Kometen zu beschwören, oder drückt R2/RT, um eine Schneise aus Feuer zu erschaffen, die Gegner verbrennen kann. Beide Angriffe richten sehr hohen Schaden an.

Waffenart : Gerades Schwert

: Gerades Schwert Schadensart : Standard/Stich

: Standard/Stich Fähigkeit : Nacht- und Flammenhaltung

: Nacht- und Flammenhaltung FP-Kosten : -(26 32)

: -(26 32) Gewicht : 4.0

: 4.0 Skalierung : Stärke (E), Geschick (E), Weisheit (D), Glaube (D)

: Stärke (E), Geschick (E), Weisheit (D), Glaube (D) Anforderungen : 12 Stärke, 12 Geschick, 24 Weisheit, 24 Glaube

: 12 Stärke, 12 Geschick, 24 Weisheit, 24 Glaube Verkaufswert : 1.000

: 1.000 Kann nicht mit Kriegsasche bestückt werden

bestückt werden Kann mit Dunkelschmiedesteinen aufgerüstet werden

Angriffskraft

Körperlich: 87

Magisch: 56

Feuer: 56

Blitz: 0

Heilig: 0

Kritisch: 100

Abwehr

Körperlich: 36

Magisch: 42

Feuer: 42

Blitz: 26

Heilig: 26

Abwehrbonus: 31

© From Software/Bandai Namco

Elden Ring: So findet ihr das Schwert der Nacht und Flamme

Kein Wunder also, dass so viele Spieler*innen es auf diese Waffe abgesehen haben. Um das Schwert der Nacht und Flamme in den Händen halten zu können, müsst ihr es euch aber erst einmal verdienen. Begebt euch dafür zum Anwesen von Caria. Hier schlagt ihr euch durch die feindlichen Reihen und begebt euch zu dem Ort der Gnade Untere Ebene des Anwesens.

Von dort aus begebt ihr euch nach Osten und folgt dem Verlauf der Brücken, die über den äußeren Bereich des Anwesens führen. Auf dem Weg werden einige von den blauen Geistersoldaten erscheinen, seid also auf einen Kampf gefasst. An der ersten großen Säule, also nach drei Geistersoldaten, biegt ihr links ab, in Richtung Norden.

An der nächsten Säule geht es wieder nach rechts, wo ihr ein Gebäude unter der Brücke erkennen solltet. Lasst euch auf das Dach des Gebäudes fallen, springt in das Loch im Dach und nehmt dann die Leiter, die euch weiter nach unten führt. Ihr landet in einer Kammer mit einer Schatzkiste und in eben dieser befindet sich das Schwert der Nacht und Flamme.

Wie ihr sehen werdet, sobald ihr die Waffe in den Händen haltet, fügt das Schwert gleich mehrere Schadensarten zu. Dafür benötigt ihr zusätzlich zu den jeweils 12 Punkten auf Stärke und Geschick aber auch noch die Attribute Weisheit und Glaube auf mindestens 24.

Das Schwert der Nacht und Flamme skaliert dementsprechend etwas besser mit Weisheit und Glaube, wodurch es etwas knifflig werden kann, einen entsprechenden Build zu basteln. Die wohl beste Empfehlung dürfte ein Hybridbuild sein, der gleichermaßen auf Zaubereien und Anrufungen setzt.