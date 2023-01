Die Elden Ring Level Map zeigt euch die optimale Reihenfolge aller Gebiete

Was gibt es schöneres als eine richtig große Open World, die ihr tatsächlich komplett nach eigener Lust und Laune bereisen könnt? Genau solch eine Welt steht euch in Elden Ring zur Verfügung, nur leider hat das nicht nur seine Vorteile, denn wie immer hat der, der die Wahl hat, leider auch die Qual. Da hilft nur eine ordentliche Level Map.

Elden Ring: Unsere Level Map zeigt euch den perfekten Weg

Ihr seid nun also in den Zwischenlanden angekommen und wollt erst einmal auf Erkundungstour gehen? Kein Problem. Denn genau das ist in Elden Ring möglich und das einzige, was euren Forscherdrang aufhalten kann, ist die Tatsache, dass an jeder Ecke bockschwere Gegner auf euch warten, die euch den Alltag vermiesen wollen.

Einmal zu früh abgebogen, hier zu neugierig den Kopf in eine Höhle gesteckt, dort zu forsch mit dem falschen Gegner angelegt und schon klopft der Frust an die Tür. Es gibt in dem Action-Rollenspiel zwar eigentlich kein falsch oder richtig, doch die große Freiheit des Spiels kann schnell einschüchternd wirken, zumal manche Orte ein bestimmtes Level voraussetzen.

Genau da kommt unsere Level Map ins Spiel, die euch genau aufzeigt, welche Gebiete Pi mal Daumen mit welchem Level bereist werden sollte. Sobald ihr euch also im Westen von Limegrave ausgetobt und zumindest ein Level von 10 erreicht habt, geht es entweder im Osten von Limgrave, in Mistwood oder beim Sturmhügel weiter.

Die Elden Ring Level Map von PlayCentral.de © PlayCentral.de

Auf unserer Karte, die von echten Expert*innen zusammengestellt wurde, die „Elden Ring“ bereits hoch und wieder runtergespielt haben, könnt ihr genau sehen, welche Reihenfolge der Gebiete empfehlenswert ist und welchen Level euer Charakter bei seiner Erkundungstour ungefähr haben sollte.

Wenn euch ein Gebiet also mal zu schwer erscheint, wenn ihr nicht wisst, wohin ihr als nächstes gehen sollt oder wenn ihr einfach nach Rat sucht, werft gerne einen Blick in diese Level Map und schon bekommt ihr nützliche Hinweise für eure nächste Route. So seid ihr zumindest auf der sicheren Seite und müsst nicht befürchten, komplett übermächtigen Feinden gegenüberzustehen.