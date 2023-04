Dead Island 2: Die guten alten Zeiten – Alle Sammlerstücke und wo ihr sie findet

Dead Island 2 hält eine Menge für leidenschaftliche Entdecker*innen bereit, gibt es doch allerlei Aufzeichnungen zu finden, die im Spiel als Sammlerstücke betitelt werden. Die Fundorte aller Collectables der Kategorie Die guten alten Zeiten, die ihr in allen 10 Bezirken entdecken werdet, haben wir für euch in diesem Guide aufgelistet.

Die guten alten Zeiten in Dead Island 2: Alle Sammlerstücke und wo ihr die Aufzeichnungen findet

Solltet ihr die Ambitionen haben, wirklich alles in „Dead Island 2“ zu finden, müsst ihr sehr aufmerksam durch die apokalyptische Welt wandern und manche Orte mehrfach erneut besuchen, da selbst Sammelobjekte wie Notizen, Schriftstücke, Sprachnachrichten und Tagebucheinträge im Nachhinein erscheinen können.

Damit ihr aber nicht zu viel Zeit und Nerven investieren müsst, um all diese Orte abzuklappern und jeden Winkel unter die Lupe zu nehmen, haben wir bereits alle Sammlerstücke der Kategorie: Die guten alten Zeiten für euch zusammengetragen und verraten euch hier, wo ihr die Collectables findet und gegebenenfalls, was ihr erst einmal tun müsst, um sie zu erreichen.

Die guten alten Zeiten in Dead Island 2: Alle 10 Aufzeichnungen – Leben wie die Reichen und Berühmten

Falls ihr euch dafür interessiert, wie es vor der Apokalypse so war, reich und berühmt zu sein, wollt ihr bestimmt diese Sammlerstücke lesen und euch anhören. Ihr findet sie an den unterschiedlichsten Orten und erfahrt durch sie mehr über die Welt in Dead Island 2 und natürlich ihre Bewohner. Hin und wieder erhaltet ihr auch nützliche Hinweise für eure Quests.

01 – Tony der Intrigant

So ziemlich einer der ersten Hinweise, die ihr in dem Bezirk Bel-Air finden könnt. Sucht danach in Curtis Sinclairs‘ Villa, also dem Ort, wo ihr die Neben-Quest Höllischer Partyspaß absolvieren könnt. In dem kleinen Veranstaltungshaus neben der Villa liegt dieses Collectable auf dem Tisch im Garderobenraum.

© Deep Silver/Dambuster Studios

02 – Tony der Geldgeile

So wie der erste Hinweis der Kategorie Die guten alten Zeiten: Leben wie die Reichen und Berühmten findet ihr auch den Zweiten in der Villa von Curtis. In der Küche, die ihr nach Abschluss der Neben-Quest Höllischer Partyspaß erkunden könnt, werdet ihr fündig.

© Deep Silver/Dambuster Studios

03 – Lamamilch

Zu finden in Emmas Villa in Bel-Air, also dem ersten Safe House in dem Spiel. Habt ihr die Haupt-Quest Prügelei in Bel-Air abgeschlossen, könnt ihr euch hier frei umsehen und die Kommode im Schlafzimmer über dem Fitnessraum untersuchen.

© Deep Silver/Dambuster Studios

04 – Gestrandet im Ziegenstall, Folge 98

Befindet sich im Streamingraum der Villa Ziegenstall in Bel-Air. Ihr müsst die Glasscheibe der Tür zerschlagen, um in den Raum gelangen zu können.

© Deep Silver/Dambuster Studios

05 – Tasmanischer Teufelskerl

Kann in Rikkys Villa in Bel-Air gefunden werden aber frühstens im Verlauf der Neben-Quest Die Ballade von Rikky Rex, da ihr vorher keinen Zutritt zu dem Haus bekommen könnt. Dieses Sammlerstück liegt im oberen Stockwerk neben einem Mischpult.

© Deep Silver/Dambuster Studios

06 – Spin-Theorie

Beverly Hills: Sucht das Baugelände im Süden auf, also die Villa, die aktuell von Bauarbeiter-Zombies belagert wird. Die gesuchte Notiz liegt auf einem Gabelstapler im Osten der Baustelle.

© Deep Silver/Dambuster Studios

07 – Was macht eigentlich…?

Sucht den Bezirk Monarch Studio auf und begebt euch zu dem kleinen Wachhäuschen am nördlichen Ende der Action Valley.

© Deep Silver/Dambuster Studios

08 – Der Amanda Styles-Vorfall

Ocean Avenue: Sucht die auf unserem Screenshot markierte Stelle auf und ihr entdeckt einenw eißen Lieferwagen, den ihr erklimmen könnt, um auf das Dach des Gebäudes zu gelangen. Achtet auf die Falle und schnappt euch dann diese Aufzeichnung.

© Deep Silver/Dambuster Studios

09 – OSK-Kundendienst-Wording

In der Ocean Avenue zu finden, genau genommen im OSK-Geschäft, das ihr während der Haupt-Quest erkunden müsst. Die Notiz liegt im Serverraum, der euch während der Ereignisse zugänglich gemacht wird.

© Deep Silver/Dambuster Studios

Die guten alten Zeiten in Dead Island 2: Alle 3 Aufzeichnungen – Angelenos

Auch die Sammlerstücke dieser Kategorie sind teilweise sehr gut versteckt, doch zum Glück müsst ihr nicht sonderlich viele davon finden, denn zu Angelenos gibt es lediglich drei Einträge. Wo ihr diese Collectables finden könnt, verraten wir euch in der folgenden Auflistung. Also nur auf eigene Gefahr weiterlesen, falls ihr lieber selber suchen wollt.

01 – Hochzeitseinladung

Im Halperin Hotel, dem zweiten Bezirk in Dead Island 2. Sucht den Eingangsbereichd es Hotels auf und nähert euch dem Ballsaal, wo ihr im Verlauf der Haupt-Quest einen Boss-Kampf absolvieren müsst. Auf einem kleinen Tisch neben der großen Doppeltür liegt die Notiz.

© Deep Silver/Dambuster Studios

03 – Die Clowns nach Hause schicken

Diese Notiz könnt ihr erst erreichen, wenn ihr im Verlauf der Neben-Quest Liken und Abonnieren angenommen habt. Lauft dann auf das Pier und schnappt euch bei dem Verkaufshäuschen für den Autoscooter den Schlüssel für die Fotokabine. In der Fotokabine werdet ihr schließlich fündig.

© Deep Silver/Dambuster Studios

Die guten alten Zeiten in Dead Island 2: Alle 11 Aufzeichnungen – Monarch Studios Präsentiert

Filmliebhaber*innen fühlen sich wahrscheinlich im Bezirk der Monarch Studios am wohlsten, kann man hier doch zahlreiche Aufzeichnungen über Filmklassiker und das Leben von diversen Schauspieler*innen finden. Doch auch in anderen Bezirken verstecken sich Hinweise darauf, wie das Leben der Kinohelden vor und während der Zombieapokalypse aussah.

01 – Omen to Kill-Trailer

Im südlichen Bereich des Erdgeschosses in Emmas Villa (Bel-Air) kann diese Aufnahme gefunden werden, die auf einer Kommode nahe der Treppe liegt. Ihr könnt das Haus frühstens nach Abschluss der Haupt-Quest Prügelei in Bel-Air frei erkunden.

© Deep Silver/Dambuster Studios

03 – Unerwünschte Freunde

Sucht danach in den Monarch Studios und zwar in Studio 3, das ihr im Verlauf der Haupt-Quest sowieso betreten müsst, um Michael zu finden. Die Notiz liegt im Eingangsbereich, gegenüber von der Werkbank.

© Deep Silver/Dambuster Studios

04 – Der Durchbruch

Auch dieses Collectable der Kategorie Die guten alten Zeiten: Monarch Studios Präsentiert befindet sich in der Filmschmiede. Sucht danach in der Gasse zwischen Studio 4 und Studio 5. Der Weg wird auf eurer Map als Hero Journey Lane bezeichnet.

© Deep Silver/Dambuster Studios

05 – Das Erwachen der Gott-Spinne

Wenn ihr Mike während der Haupt-Quest schon durch die Monarch Studios folgen müsst, könnt ihr auf eurem Weg durch Studio 7 auch gleich diesen Eintrag mitnehmen. Ihr findet das Sammlerstück in der Dschungelszene auf dem Regiestuhl.

© Deep Silver/Dambuster Studios

06 – The Badge

Befindet sich in den Monarch Studios, nämlich in der Allee südlich von Studio 7. Ihr müsst Studio 7 erst komplett durchlaufen haben, um diesen Ort erreichen und so eine Abkürzung freischalten zu können. Im Wohnwagen werdet ihr schließlich fündig.

© Deep Silver/Dambuster Studios

07 – Dem Miststück schmeicheln

Im Eingangsbereich der Monarch Studios zu finden, der Ort wird auf eurer Karte als Meet-Cute-Corner bezeichnet. Schaut in den Anhänger, der im nördlichen Bereich steht und dieses „Dead Island 2″-Collectable gehört euch.

© Deep Silver/Dambuster Studios

08 – Fifty Shades of Mahogany

Monarch Studios: Sucht den Platz nördlich von Studio 4 auf, ein Gelände, das auf eurer Map als Save the Cat Walk bezeichnet wird. In einem Regal neben den Mülltonnen findet ihr diesen Eintrag.

© Deep Silver/Dambuster Studios

09 – Das angesagteste Spielzeug des Jahrs DD-09

Auf dem Platz hinter dem Green Screen, also dem Safe House in den Monarch Studios. Diesen Ort könnt ihr erst nach Abschluss der hiesigen Haupt-Quest aufsuchen. Geht nach dem Boss-Kampf in den Wohnwagen, der hier nahe der Werkbank steht, und interagiert mit dem Filmplakat.

© Deep Silver/Dambuster Studios

10 – The Badge

Kann im Bezirk Ocean Avenue gefunden werden. Sucht weit im Nordwesten der Region den Malmar-Hotspot auf und ihr entdeckt eine Burger-66-Filiale. Dort, auf einem der Tische im Außenbereich, könnt ihr mit aufgestellten DVDs interagieren, um diese Sprachnachricht freizuschalten.

© Deep Silver/Dambuster Studios

(…) Dieser Guide befindet sich aktuell noch im Aufbau und wird von uns regelmäßig aktualisiert. Wir danken für euer Verständnis.