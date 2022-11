Den Boss Thor in God of War Ragnarök besiegen, so geht´s (Lösung)

Die erste unangenehme Begegnung mit dem Donnergott Thor in God of War Ragnarök habt ihr im Verlauf der Hauptmission Fimbulwinter überleben. Sobald der bullige Boss euch angreift, beginnt ein Kampf, der sich über insgesamt drei Phasen streckt. Wie ihr diese Begegnung siegreich überlebt, verraten wir euch in diesem Guide.

God of War Ragnarök: So besiegt ihr den Boss Thor – Phase 1

Zu Beginn des Kampfes kann Kratos nicht auf seine Leviathanaxt setzen, weswegen ihr ein wenig im Nachteil seid. Zu eurem Glück müsst ihr aber auch erst einmal nicht viel mehr machen, als dem Hünen einzuschenken, seine normalen Attacken zu parieren und bei Angriffen mit einem roten Zielkreis auszuweichen.

Wiederholt dieses Spiel so lange, bis ihr eure Axt zurückbekommt. Der Kampf bleibt im großen und ganzen der gleiche, doch nun könnt ihr bei Bedarf auf Fernkampfangriffe setzen, indem ihr die Axt werft. Seid ihr jedoch geschickt im Parieren und Ausweichen, setzt lieber auf eine schnelle Abfolge an Nahkampfattacken.

Vergesst nicht, dass ihr eure Axt mit Frostschaden aufladen könnt, um Bonusschaden zu verursachen. Ist eure Wutleiste voll, ergibt es natürlich auch immer Sinn, dem Donnergott eine ordentliche Abreibung zu verpassen. Denkt jedoch daran, dass Phase 1 von diesem Boss-Kampf endet, wenn Thor seinen Lebensbalken verloren hat, verschwendet eure Wut also nicht.

God of War Ragnarök: So besiegt ihr den Boss Thor – Phase 2

In Phase 2 dieses Boss-Kampfes in God of War Ragnarök setzt Thor nun auch auf Waffengewalt und packt seinen Hammer Mjölnir aus. Seine Attacken verursachen nun deutlich mehr Schaden, weswegen ihr ganz besonders auf solche Angriffe achten solltet, die einen roten Zielkreis haben. Hier gilt wie immer, weiträumig ausweichen und eure Chance abwarten.

Ihr könnt in Phase 2 die Säulen nutzen, um Thor damit zu schlagen, diese Attacke solltet ihr aber nicht erzwingen, da euch der Boss bei dem Versuch attackieren kann, ohne das ihr die Chance habt euch zu verteidigen. Nutzt die Säulen daher nur, wenn ihr bereits neben einer steht und gerade einer Attacke von Thor ausgewichen seid.

Der Boss wird nun ebenfalls Blitze in eure Richtung schleudern, denen ihr aber mit einer einfachen Seitwärtsbewegung ausweichen könnt. Ganz im Gegenteil zu dem Angriff mit einem voll aufgeladenen Mjölnir. Um hier keinen Schaden zu erleiden, müsst ihr den Hammerschlag parieren, was im Zweifelsfall ein bisschen Übung erfordert.

Sturmattacke : Stürmt Thor auf euch zu, weicht zur Seite aus, wartet das Ende der Attacke ab und fallt ihm dann mit der Axt in die Seite. Dieser Angriff kann geblockt und pariert werden.

: Stürmt Thor auf euch zu, weicht zur Seite aus, wartet das Ende der Attacke ab und fallt ihm dann mit der Axt in die Seite. Dieser Angriff kann geblockt und pariert werden. Klatscher : Öffnet Thor seine Arme weit nach hinten, folgt eine starke Attacke mit mittlerer Reichweite. Sucht in diesem Fall lieber das Weite.

: Öffnet Thor seine Arme weit nach hinten, folgt eine starke Attacke mit mittlerer Reichweite. Sucht in diesem Fall lieber das Weite. Blitz : Sobald Thor Mjölnir schwingt, wird er gelegentlich Blitze in eure Richtung schießen. Weicht zur Seite aus, sobald ihr das verräterische blaue Leuchten seht.

: Sobald Thor Mjölnir schwingt, wird er gelegentlich Blitze in eure Richtung schießen. Weicht zur Seite aus, sobald ihr das verräterische blaue Leuchten seht. Aufgeladener Hammer: Lädt Thor seinen Hammer auf, könnt ihr der nachfolgenden Attacke nicht ausweichen. Ihr müsst sie parieren, um Schaden zu vermeiden.

God of War Ragnarök: So besiegt ihr den Boss Thor – Phase 3

Nach dem Verlust seines zweiten Lebensbalken gibt Thor noch einmal alles. Seine Attacken bleiben die gleichen, doch nun setzt er Mjölnir zusätzlich ein, um Blitze auf die Arena herabregnen zu lassen. Weicht diesen unbedingt aus, da sie immensen Schaden anrichten. Wenn ihr die blauen Kreise auf dem Boden vermeidet, seid ihr aber sicher.

Abgesehen davon, dass ihr nun dem Blitzregen ausweichen müsst, bleibt eure Strategie die gleiche. Weicht Attacken mit rotem Kreis aus und pariert alles andere, gefolgt von einem saftigen Konter. Setzt die Axt bei Gelegenheit als Wurfgeschoss ein und vergesst nicht, dass ihr die Waffe auch dann werfen könnt, wenn Thor seine Blitze ruft.