In Cyberpunk 2077 gibt es ein paar wirklich heftige Kämpfe zu bestreiten, doch keine Auseinandersetzung bereitet der Community aktuell so viele Schwierigkeiten wie der Bosskampf gegen Oda während der Hauptmission Play It Safe. In diesem Guide erklären wir euch, worauf ihr bei dem Kampf achten müsst und geben euch nützliche Tipps und Tricks, wie ihr den alten Freund von Takemura besiegen könnt.

Cyberpunk 2077: Oda während des Bosskampfes besiegen in „Play It Safe“

Kaum habt ihr euch in „Cyberpunk 2077″ während der Hauptmission „Play It Safe“ an den drei Scharfschützen vorbei geschlichen und den gesuchten Netrunner erreicht, da kommt euch auch schon der moderne Samurai Oda in die Quere und beginnt damit, euch mit allen möglichen Mitteln zu bekämpfen.

Oda ist ein furchterregender Gegner, der sich durch seine erstaunliche Geschwindigkeit auszeichnet, die er sowohl in der Offensive als auch in der Defensive einzusetzen weiß. Jedoch hat er auch einige Schwachstellen, die wir euch in diesem Guide erklären wollen. Zuvor werfen wir aber einen kurzen Blick auf Odas Angriffstechniken und worauf ihr bei den Attacken in diesem Bosskampf achten müsst.

© CD Projekt

Mobilität

Oda kann sich unglaublich schnell durch die gesamte Kampfarena bewegen und sich sowohl horizontal als auch vertikal warpen. Außerdem ist der Samurai der Zukunft dazu in der Lage, mehreren Schüssen auszuweichen oder diese einfach zu blocken. Wenn ihr aber unnachgiebig seid und ihm konsequent zusetzt, werden eure Kugeln früher oder später ihr Ziel treffen.

Smart-MPi

Im Verlauf des Kampfes wird sich Oda unter anderem auf seine Maschinenpistole verlassen. Sollte er die Waffe ziehen, solltet ihr euch hinter einer geeigneten Deckung Schutz suchen, denn seine zielsuchenden Salven können großen Schaden anrichten.

Mantisklingen

Oda wird in diesem Bosskampf in Cyberpunk 2077 oft auf seine Mantisklingen setzen und häufig Kombos mit ihnen ausführen. Eure beste Strategie besteht darin, euch rückwärts von ihm weg zu bewegen und kontinuierlich zu feuern. Wenn der Abstand zu Oda groß genug ist, könnt ihr ihm auf diese Weise viel Schaden zufügen. Da sich Oda nach mehreren Attacken zurückziehen muss, habt ihr genügend Zeit, ihn noch weiter mit Blei vollzupumpen.

Optische Tarnung

Habt ihr Oda erheblichen Schaden zugefügt, wird dieser seine Tarnfunktion aktivieren und sich einen ruhigen Platz suchen, wo er sich heilen kann. Oda ist in der Lage, seine kompletten Lebenspunkte zu regenerieren, weswegen ihr nun schnell handeln müsst. Aktiviert euren Scanner und folgt den Fußstapfen des Bosses, um seinen Rückzugsort zu entdecken und ihn während des Regenerationsprozesses zu attackieren.

Cyberpunk 2077: Odas Schwachstellen – Guide (Lösung)

Oda ist wie gesagt ein sehr gefährlicher Gegner, den V nur schwer zu fassen bekommt. Daher ist es besonders wichtig, jede Schwachstelle auszunutzen die der Boss hat. Folgend eine Liste an Möglichkeiten, die euch während des Bosskampfes in „Play It Safe“ zur Verfügung stehen und die diese Auseinandersetzung deutlich vereinfachen.

© CD Projekt

Quickhacks

Setzt im Kampf gegen Oda den Quickhack Waffen-Glitch ein, um die Zielsuchfunktion seiner Maschinenpistole zu unterbrechen, wodurch ihr die Chance für einen Gegenangriff oder eine Annäherung erhaltet. Cyberwarestörung zerstört sofort Odas Maske, woraufhin es möglich ist, Smart-Waffen gegen ihn einzusetzen. Außerdem wird so Odas Mobilität unterdrückt.

Granatenzündung ist natürlich ideal, um direkt Schaden bei diesem Boss zu verursachen und den Samurai zu Fall zu bringen, sodass ihr kurzfristig die Zeit habt, euch auf kritische Angriffe zu konzentrieren. Leider funktioniert dieser Trick nur einmal. Ansonsten könnt ihr noch Umpolen auf die Überwachungskameras anwenden, um Oda schneller zu finden, wenn er sich getarnt hat.

Granaten

Setzt Splittergranaten gegen Oda ein, um schnell eine Menge Schaden auszuteilen und den Boss nicht nur zu verletzen, sondern auch auszubremsen. Damit habt ihr ein wenig Zeit, euch auf den eigenen Angriff zu konzentrieren. EMP-Granaten unterbrechen bei einem direkten Treffer Odas Smart-Waffen-Abwehr und auch die Zielsuchfunktion seiner eigenen Waffe.

Tech-Waffen

Das Praktische an Tech-Waffen ist, dass sie Objekte durchdringen können. Markiert Oda und ihr könnt ihn aus dem Schutz eurer Deckung heraus treffen, während die Angriffe dieses Bosses in „Cyberpunk 2077“ wirkungslos bleiben.

Schockschaden

Oda mag vielleicht resistent gegenüber Thermal-Schaden sein, dafür ist er äußerst schwach gegenüber Schockschaden. Nutzt dies zu eurem Vorteil.

Stealth-Taktik

Es ist ebenfalls möglich, Oda zu besiegen, ohne euch direkt auf ein Kräftemessen einzulassen. Ihr müsst seine Aufmerksamkeit loswerden, beispielsweise, indem ihr ihn mit einer Überwachungskamera ablenkt oder den Optik-Neustart-Quickhack gegen ihn einsetzt. Sollte euch dies gelingen, wird Oda seine Optische Tarnung aktivieren und durch die Arena patrouillieren.

Nun ist es möglich, sich an Oda heranzuschleichen und einen heimlichen Takedown gegen ihn einzusetzen. Dies wird seine Oni-Maske sofort zerstören. Wiederholt diese Aktion noch einmal und Oda ist sofort besiegt.