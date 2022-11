Alle 14 Reliquien und Schwerthefte in God of War Ragnarök (Lösung)

Kratos wird in God of War Ragnarök zu einem echt fleißigen Sammler, doch wer die gleichnamige Trophäe freischalten will, muss wirklich in jede Ecke und unter jeden Stein schauen, denn insgesamt braucht der Kriegsgott 14 Reliquien und Schwerthefte, um mit diesem Erfolg angeben zu können. Dank unserer Lösung ist das aber kein Problem.

Denn hier erklären wir euch ganz genau, wo ihr diese mächtigen Ausrüstungsgegenstände findet, die im Gefecht Spezialeffekte auslösen können und für manch einen Boss-Kampf unabdingbar sind. Manche Reliquien bekommt ihr im Verlauf der Kampagne ganz automatisch, andere müssen jedoch erst gefunden beziehungsweise hergestellt werden.

God of War Ragnarök: Alle 14 Reliquien und Schwerthefte und ihre Fundorte (Lösung)

Folgend findet ihr eine Auflistung aller 14 Reliquien sowie Schwerthefte und wo ihr sie in God of War Ragnarök finden beziehungsweise wie ihr sie herstellen könnt. Bedenkt, dass ihr für manche dieser Ausrüstungsgegenstände erst die dazugehörigen Rezepte finden müsst, die allesamt Teil des Auftrags Die verlorenen Seiten sind.

Außerdem sollte erwähnt werden, dass ihr für manche Relikte bestimmte Ressourcen und Materialien benötigt. Die Items können zum Glück nicht verpasst werden und wenn ihr doch mal ein Rezept übersehen oder ein Relikt liegen gelassen habt, könnt ihr jederzeit zu dem entsprechenden Ort zurückkehren und den Schatz noch im Nachhinein aufsammeln.

Heft von Dáinsleif

Herstellen : Sucht die vier verlorenen Seiten in Das Ödland (Alfheim), Die verbotenen Sande (Alfheim), in der Schatzkammer (Midgard) und beim Wunschbrunnen in Vanaheim. Besiegt dann den Boss Ormstrunga in der Alberich-Höhle in Svartalfheim. Der Boss lässt das Item Svefnthorn fallen, das ihr für dieses Relikt benötigt.

: Sucht die vier verlorenen Seiten in Das Ödland (Alfheim), Die verbotenen Sande (Alfheim), in der Schatzkammer (Midgard) und beim Wunschbrunnen in Vanaheim. Besiegt dann den Boss in der Alberich-Höhle in Svartalfheim. Der Boss lässt das Item fallen, das ihr für dieses Relikt benötigt. Effekt: Dieses Heft löst eine Gift-Explosion aus, die eine Falle hinterlässt. Verbesserungen erhöhen die Anzahl der Fallen.

Heft von Skofnung

Fundort : Schließt die Kampagne ab und besiegt alle 12 Berserker , die ihr bei den entsprechenden Grabsteinen herausfordern könnt. Bekämpft danach König Hrólf beim Grabstein im Osten von Midgard, um das Heft von Skofnung zu erhalten.

: Schließt die Kampagne ab und , die ihr bei den entsprechenden Grabsteinen herausfordern könnt. Bekämpft danach beim Grabstein im Osten von Midgard, um das Heft von Skofnung zu erhalten. Effekt: Erschafft einen Halbring aus Schwertern, die explodieren und Feinde schädigen können.

Heft von Angrvadall

Herstellen : Ihr müsst die vier verlorenen Seiten in Das Ödland (Alfheim), Die verbotenen Sande (Alfheim), in der Schatzkammer (Midgard) und beim Wunschbrunnen in Vanaheim gefunden haben. Besiegt dann den Mini-Boss Schottwanst während des Gefallens Die Wüstentür in Alfheim, um die Herstellungskomponente Skírnirs Gambanteinn zu erhalten.

: Ihr müsst die vier verlorenen Seiten in Das Ödland (Alfheim), Die verbotenen Sande (Alfheim), in der Schatzkammer (Midgard) und beim Wunschbrunnen in Vanaheim gefunden haben. Besiegt dann den während des Gefallens in Alfheim, um die Herstellungskomponente zu erhalten. Effekt: Schießt drei Lichtwellen ab, von Schall betroffene Feinde erleiden erhöhten Schaden. Verbesserungen reduzieren die Abklingzeit.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Heft von Ridill

Herstellen : Ihr müsst die vier verlorenen Seiten in Das Ödland (Alfheim), Die verbotenen Sande (Alfheim), in der Schatzkammer (Midgard) und beim Wunschbrunnen in Vanaheim gefunden haben. Besiegt dann den Mini-Boss Olaf Nautson während des Gefallens Tierische Instinkte beim See der Neun (Midgard) um das Item Krachen von Bilskirnir zu erhalten.

: Ihr müsst die vier verlorenen Seiten in Das Ödland (Alfheim), Die verbotenen Sande (Alfheim), in der Schatzkammer (Midgard) und beim Wunschbrunnen in Vanaheim gefunden haben. Besiegt dann den während des Gefallens beim See der Neun (Midgard) um das Item zu erhalten. Effekt: Dieses Relikt löst eine Schockwelle aus, die Feinde unter Stroms etzt. Verbesserungen erhöhen den Wirkungsbereich.

Klinge von Dodher

Fundort : Erhaltet ihr automatisch nach eurem Sieg über den Mini-Boss Fiske während der Mission Die Abrechnung .

: Erhaltet ihr automatisch nach eurem Sieg über den während der Mission . Effekt: Schleudert euren Feinden ein Bifrost-Chakram entgegen. Verbesserungen erhöhen die Anzahl der Chakrams.

Huldu-Projekt #9

Fundort : Kann im späteren Verlauf der Kampagne von „God of War Ragnarök“ beim Schmied für 10.000 Hacksilber erworben werden.

: Kann im späteren Verlauf der Kampagne von „God of War Ragnarök“ beim Schmied für erworben werden. Effekt: Mimir verschießt Bifrost-Strahlen aus seinen Augen, die eine Bifrost-Explosion auslösen. Verbesserungen erhöhen den Effekt.

Mystisches Erbstück

Fundort : Sprengt mit dem Draupnir-Speer die Eiswand südwestlich von Tyrs Tempel beim See der Neun (Midgard).

: Sprengt mit dem die Eiswand südwestlich von beim See der Neun (Midgard). Effekt: Kein Nutzen im Kampf, wird benötigt, um die Steinbjörn-Rüstung zu finden.

Heft von Forsbrandr

Fundort : Erledigt alle 48 von Odins Raben und öffnet die letzte Schatztruhe beim Rabenbaum in Niflheim. Besiegt anschließend den Boss Die Rabenwächterin und ihr erhaltet dieses Relikt als Belohnung.

: Erledigt und öffnet die letzte Schatztruhe beim Rabenbaum in Niflheim. Besiegt anschließend den Boss und ihr erhaltet dieses Relikt als Belohnung. Effekt: Stößt Feinde von euch weg und umgibt Kratos mit einer schützenden Aura. Verbesserungen erhöhen die Dauer des Effekts.

Heft von Tyrfing

Herstellen : Ihr müsst die vier verlorenen Seiten in Das Ödland (Alfheim), Die verbotenen Sande (Alfheim), in der Schatzkammer (Midgard) und beim Wunschbrunnen in Vanaheim gefunden haben. Besiegt dann den Mini-Boss Blatönn im verlassenen Dorf in Vanaheim, um das Item Nárs Becher zu erhalten.

: Ihr müsst die vier verlorenen Seiten in Das Ödland (Alfheim), Die verbotenen Sande (Alfheim), in der Schatzkammer (Midgard) und beim Wunschbrunnen in Vanaheim gefunden haben. Besiegt dann den im verlassenen Dorf in Vanaheim, um das Item zu erhalten. Effekt: Kratos opfert einen Teil seiner Gesundheit und verursacht beim Feind Schaden in Höhe des geopferten Lebens. Verbesserungen reduzieren die Abklingzeit.

Meign-Talisman

Fundort : Erhaltet ihr automatisch im Verlauf der Kampagne von „God of War Ragnarök“, wenn ihr die Mission Die Suche für Tyr verfolgt.

: Erhaltet ihr automatisch im Verlauf der Kampagne von „God of War Ragnarök“, wenn ihr die Mission verfolgt. Effekt: Gewährt euch für kurze Zeit einen Bonus auf den Nahkampfschaden, Verbesserungen verstärken den Effekt und verlängern die Dauer.

Heft von Gram

Fundort : Befindet sich in einer legendären Truhe im Tempel des Lichts (Alfheim).

: Befindet sich in einer legendären Truhe im (Alfheim). Effekt: Gewährt Kratos einen Rageschub und betäubt Gegner in der unmittelbaren Umgebung.

© Sony Interactive Entertainment

Heft von Hrotti

Fundort : Auf den Ebenen der Kraterregion im Norden von Vanaheim gibt es drei Eidwachen , die ihr besiegen müsst. Die zweite dieser Wachen lässt nach ihrem Tod diese Reliquie fallen.

: Auf den im Norden von Vanaheim gibt es , die ihr besiegen müsst. Die zweite dieser Wachen lässt nach ihrem Tod diese Reliquie fallen. Effekt: Feinde werden mit einer Rune markiert. Trefft ihr markierte Gegner, sinkt die Runenabklingzeit der ausgerüsteten Waffe. Werden markierte Feinde getötet, erhaltet ihr einen Runensegen. Verbesserungen verlängern die Dauer des Zeichens.

Mótsognirs Ruf

Fundort : Kann erst nach Abschluss der Kampagne von „God of War Ragnarök“ gefunden werden. Sucht das Asen-Gefängnis neben dem Rabenbaum in Niflheim auf und öffnet dort die legendäre Truhe im obersten Stockwerk.

: Kann erst nach Abschluss der Kampagne von „God of War Ragnarök“ gefunden werden. Sucht das neben dem Rabenbaum in Niflheim auf und öffnet dort die legendäre Truhe im obersten Stockwerk. Effekt: Erschafft eine Schockwelle, die bei Gegnern in der unmittelbaren Umgebung hohen Betäubungsschaden verursacht. Verbesserungen erhöhen den Effekt.

Heft von Hofud

Fundort : Erhaltet ihr automatisch im Verlauf der Kampagne von „God of War Ragnarök“ als Beute von dem Boss Heimdall , den ihr während der Mission Kreaturen der Prophezeiung bekämpfen müsst.

: Erhaltet ihr automatisch im Verlauf der Kampagne von „God of War Ragnarök“ als Beute von dem , den ihr während der Mission Kreaturen der Prophezeiung bekämpfen müsst. Effekt: Verlangsamt die Zeit für wenige Sekunden. Verbesserungen erhöhen die Dauer des Effekts.