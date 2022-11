God of War Ragnarök: Wie besiegt man den Mini-Boss Fiske in Vanaheim? (Lösung)

Kratos kämpft in God of War Ragnarök für eine Weile an der Seite der Göttin Freya und wie zu erwarten, stellen sich den beiden viele starke Gegner in den Weg. Einer dieser Widersacher, mit denen ihr es in Vanaheim zu tun bekommen, ist Odins Hauptmann Fiske. Der Boss schwingt eine beeindruckende Sense und ist ganz versessen auf einen Kampf.

God of War Ragnarök: So besiegt ihr den Mini-Boss Fiske (Lösung)

Die guten Nachrichten vorweg: Fiske verfügt nur über wenige Attacken, ist streng genommen nur ein Mini-Boss und zudem auch noch einer der einfachsten in ganz God of War Ragnarök. Hinzu kommt, dass ihr Fiske auch noch überrumpeln könnt, indem ihr nach dem Start am Kontrollpunkt einfach auf ihn zu rennt und ihm Schläge verpasst, bevor er sich aufrappeln kann.

Der durchschnittlich schnelle Mini-Boss verfügt über das gewöhnliche Repertoire aus normalen, gelben und roten Kreisen und selbst einen Angriff aus zwei blauen Kreisen, der wie immer mit einem Schildschlag pariert wird. Wirkliche Gefahren gehen von diesem Boss in Vanaheim kaum aus, mit einer einzigen Ausnahme.

Fiske verfügt nämlich über eine recht starke Bereichsattacke, die sich ankündigt, indem er seine Waffe in den Boden rammt. Darauf folgt eine blau leuchtende Bereichsattacke um ihn herum, die euch im Zweifelsfall sogar in Bedrängnis bringen kann. Grund zur Sorge ist dieser Angriff aber nicht, denn ihr könnt ihm durch einfaches Zurückziehen problemlos entgehen.

Achtet während des Kampfes auf die Farbe seiner Sense, leuchtet diese nämlich lila, ist sie mit Bifrost aufgeladen und verursacht bei Treffern Zusatzschaden. Bifrost verschwindet nach wenigen Momenten wieder, wartet mit waghalsigen Paraden also lieber, bis ihr euch sicher sein könnt, dass ihr nichts riskiert.

Weiterhin erwähnenswert ist, dass dieser Streiter von Odin zwischen zwei Attacken äußerst träge ist. Dadurch sollte es euch leicht fallen, seinen Angriffen einfach durch eine Seitwärtsrolle zu entgehen, um daraufhin schnell ein paar eigene Treffer zu landen. Habt ihr das erledigt, erhaltet ihr die Reliquie Klinge von Dodher und 10x Verbundleder.