God of War Ragnarök: Alle Fundorte von Odins Raben – Guide

Wie bereits im Vorgänger müsst ihr auch in God of War Ragnarök Odins Raben aufspüren und beseitigen. Die grünen Geistervögel befinden sich überall in den neun Welten, daher geben wir euch in diesem Guide eine Übersicht, wo ihr alle Raben findet.

Dieser Guide wird regelmäßig geupdatet und mit weiteren Fundorten der Raben versehen!

God of War Ragnarök: Die Fundorte aller 48 Raben

Den Gefallen „Odins Augen“ aktiviert ihr offiziell beim Treffen mit dem Eichhörnchen vor der ersten Abreise nach Alfheim. Aber Raben könnt ihr schon direkt ab Spielgbeginn ausfindig machen und vernichten.

Nachfolgend zeigen wir euch die Fundorte der Raben in den verschiedenen Welten.

Svartalfheim

Rabe #1: Direkt nach der Ankunft in Svartalfheim, genauer gesagt in den Auvrangar Feuchtgebieten, wenn Kratos und Atreus aus dem Weltentor steigen. Der Rabe sitzt auf einem Felsen links von euch.

Direkt nach der Ankunft in Svartalfheim, genauer gesagt in den Auvrangar Feuchtgebieten, wenn Kratos und Atreus aus dem Weltentor steigen. Der Rabe sitzt auf einem Felsen links von euch. Rabe #2: Im Zwergendorf Nidavellir in Svartalfheim. Auf dem Hausdach hinter der großen Odin-Statue.

Im Zwergendorf Nidavellir in Svartalfheim. Auf dem Hausdach hinter der großen Odin-Statue. Rabe #3: Bei Radvinns Maschine. Auf dem Kranhaken über der Nornentruhe, wenn ihr bei der Maschine ankommt.

Bei Radvinns Maschine. Auf dem Kranhaken über der Nornentruhe, wenn ihr bei der Maschine ankommt. Rabe #4: Beim Geheimbereich „Der Wachturm“ in der Nähe von Radvinns Maschine. Lauft den Weg bei Sindris Laden rechts entlang und lasst die rote Schale explodieren, um zu diesem Bereich hochzuklettern. Vorsicht: Bosskampf gegen die Hasserfüllte (für den Gefallen „Aus Feuer geboren“). Der Rabe fliegt in dem Bereich umher und ihr müsst ihn mit dem richtigem Timing treffen.

Beim Geheimbereich „Der Wachturm“ in der Nähe von Radvinns Maschine. Lauft den Weg bei Sindris Laden rechts entlang und lasst die rote Schale explodieren, um zu diesem Bereich hochzuklettern. Vorsicht: Bosskampf gegen die Hasserfüllte (für den Gefallen „Aus Feuer geboren“). Der Rabe fliegt in dem Bereich umher und ihr müsst ihn mit dem richtigem Timing treffen. Rabe #5: Wenn ihr bei Althjofs Maschine in Svartalfheim ankommt, sitzt der Rabe direkt links beim Holzgerüst. Nicht zu übersehen.

Wenn ihr bei Althjofs Maschine in Svartalfheim ankommt, sitzt der Rabe direkt links beim Holzgerüst. Nicht zu übersehen. Rabe #6: Wenn ihr mit dem ersten Zwergenzug fahrt und bei der Schmiede ankommt, könnt ihr den Raben schon in der Luft fliegen sehen. Jetzt braucht ihr gutes Timing, um ihn mit der Axt zu treffen.

Wenn ihr mit dem ersten Zwergenzug fahrt und bei der Schmiede ankommt, könnt ihr den Raben schon in der Luft fliegen sehen. Jetzt braucht ihr gutes Timing, um ihn mit der Axt zu treffen. Rabe #7: Direkt nach der zweiten Fahrt mit dem Zwergenzug, nachdem ihr entgleist seid. Bei der Mine Jarnsmida-Tagebau lasst ihr euch die Kette zum Seeufer hinab und ihr könnt den Raben mit der Axt im Flug treffen.

Direkt nach der zweiten Fahrt mit dem Zwergenzug, nachdem ihr entgleist seid. Bei der Mine Jarnsmida-Tagebau lasst ihr euch die Kette zum Seeufer hinab und ihr könnt den Raben mit der Axt im Flug treffen. Rabe #8: Nach dem dritten Wasserrätsel in Durlins Mine im Bereich Apfelkern. Kurz vor der Tür, wo ihr Tyr trefft.

Alfheim

Rabe #9: Im Bereich „Der Strönd“ sobald ihr den großen Tempel zum ersten mal seht. Der Rabe sitzt links auf einem Baum.

Im Bereich „Der Strönd“ sobald ihr den großen Tempel zum ersten mal seht. Der Rabe sitzt links auf einem Baum. Rabe #10: Nach der Nornentruhe im Tempel des Lichts müsst ihr gegen eine größere Gruppe Lichtalben kämpfen. Anschließend lauft ihr die Treppe mit Tyr und Atreus weiter hoch und könnt den Raben auf der linken Seite auf einer Aussichtsplattform sitzen sehen.

Nach der Nornentruhe im Tempel des Lichts müsst ihr gegen eine größere Gruppe Lichtalben kämpfen. Anschließend lauft ihr die Treppe mit Tyr und Atreus weiter hoch und könnt den Raben auf der linken Seite auf einer Aussichtsplattform sitzen sehen. Rabe #11: Nach der Flucht aus dem Tempel des Lichts mit Tyr. Tyr verlässt die Gruppe und ein weiterer Höhlenausgang wird freigelegt. Sobald ihr die Schluchten betreten könnt, fliegt der Rabe in der Luft um einen Felsen umher.

Nach der Flucht aus dem Tempel des Lichts mit Tyr. Tyr verlässt die Gruppe und ein weiterer Höhlenausgang wird freigelegt. Sobald ihr die Schluchten betreten könnt, fliegt der Rabe in der Luft um einen Felsen umher. Rabe #12: Im Nordosten der Ödnis-Wüste in Alfheim bei dem großen begehbaren Kieferskelett. Der Rabe sitzt in der rechten Augenhöhle.

Im Nordosten der Ödnis-Wüste in Alfheim bei dem großen begehbaren Kieferskelett. Der Rabe sitzt in der rechten Augenhöhle. Rabe #13: Ganz im Norden der Ödniswüste. Der Rabe sitzt auf einem Baum

Vanaheim

Rabe #14: Sobald ihr mit Freya Vanaheim betretet und in der südlichen Wildnis ankommt, haltet euch links bis ihr den Durchgang mit dem Torbogen aus Ästen seht. Geht hindurch und ihr seht den Raben über den Sumpf seine Runden fliegen.

Sobald ihr mit Freya Vanaheim betretet und in der südlichen Wildnis ankommt, haltet euch links bis ihr den Durchgang mit dem Torbogen aus Ästen seht. Geht hindurch und ihr seht den Raben über den Sumpf seine Runden fliegen. Rabe #15: Sobald ihr Freys Lager verlasst und wieder nach draußen kommt, geht links zum Wasserufer und ihr seht den Raben am Baum sitzen in der direkten Nähe zu einem riesigen blauen Ring.

Midgard

Rabe #16: Kurz vor dem Geheimbereich „Der verlassenene Außenposten“, wo ihr gegen einen Frost-Gradungr kämpfen müsst. Der Rabe sitzt auf der Unterseite von Trümmern, die auf Felsen liegen.

Kurz vor dem Geheimbereich „Der verlassenene Außenposten“, wo ihr gegen einen Frost-Gradungr kämpfen müsst. Der Rabe sitzt auf der Unterseite von Trümmern, die auf Felsen liegen. Rabe #17: Auf dem Weg zu den Nornen im Nordwesten vom Ufer der Neun müsst ihr eine Weile den Berg hinaufklettern, ehe ihr zu einem Bereich mit einem kleinen Gegnerkager mit einem Lagerfeuer und einer roten Truhe kommt. Der Rabe hockt auf einem Felsvorsprung und ist kaum zu übersehen.