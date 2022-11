God of War Ragnarök: Gróas Geheimnis – So löst ihr die Rätsel im Tempel des Lichts (Lösung)

Wenn ihr euch in dem Action-Adventure God of War Ragnarök auf der Suche nach Gróas Schrein befindet, müsst ihr wohl oder übel nach Alfheim zurückkehren und dem Tempel des Lichts einen zweiten Besuch abstatten. Hier hat sich seit dem direkten Vorgänger einiges getan, unter anderen gibt es neue Gegner, neue Rätsel und neue Sammelobjekte.

In dieser Lösung zum Spiel verraten wir euch ganz genau und Schritt für Schritt, wie ihr die Rätsel im Tempel des Lichts löst, wie ihr das Ende des Dungeons erreicht und natürlich, worauf ihr bei eurer Erkundungstour ganz besonders achten müsst. So ist die Mission Gróas Geheimnis kein Problem und ihr solltet problemlos bis zum Boss der Region vordringen können.

God of War Ragnarök: So löst ihr die Rätsel im Tempel des Lichts (Lösung)

Sobald ihr den Tempel erreicht und das große Tor zusammen mit Tyr geöffnet habt, lauft an der großen Statue vorbei und werft die Axt von der rechten Seite gegen den Dämmerstein, um den Lichtkristall direkt über der Barriere aus Licht zu treffen. Wird der Strahl, der euch die Flugrichtung anzeigt, blau, steht ihr richtig und die Axt wird treffen.

Anschließend könnt ihr euch in Ruhe umsehen, während ihr dem Verlauf des Gangs folgt und eure Chaosklingen wie Enterhaken einsetzt. Plündert die Beutetruhe und sammelt etwaige Ressourcen vom Boden auf, bevor ihr erneut eure Leviathan-Axt benutzt, um euch die nächste Barriere auszuschalten. Dies funktioniert ganz genauso wie bei der Ersten.

Anschließend bekommt ihr es mit einigen Alben zu tun, bevor Tyr euch den Weg zeigt, indem er sich beschwingt von einer Plattform zur anderen hangelt. Tut es ihm mit euren Chaosklingen gleich und ihr erreicht links eine Truhe und einen Schild. Letzteren könnt ihr wie immer runter treten, um eine Abkürzung ins Startgebiet zu erschaffen.

Auf eurem Weg werdet ihr links einen Vorsprung finden, wo ihr euch fallen lassen könnt. So erreicht ihr einige Scheusale und einen von Odins Raben, versteckt hinter einem Gitter. Um ihn zu erwischen, müsst ihr eure Axt links auf den Dämmerstein im Gang werfen. Die Axt sollte abprallen, den Dämmerstein hinter dem Gitter treffen und schließlich den Raben erledigen.

Seht euch im gleichen Bereich noch etwas um, bevor ihr zum Hauptpfad zurückkehrt, und ihr findet in der Sackgasse die Wissensschriftrolle Die Bifröst-Brücke und eine Etage tiefer eine legendäre Truhe, die den leichten Runenangriff Hades’ Vergeltung enthält. Kehrt nun zu Tyr zurück und ihr findet im oberen Raum auf der rechten Seite noch Kvasirs Gedicht Visionen nach der Ruhe.

©Sony Interactive Entertainment.

Tempel des Lichts: Das erste Dämmerstein-Rätsel (Lösung)

Typisch für God of War Ragnarök geht es natürlich kurz danach auch schon mit den Rätseln weiter, die aber zum Glück nicht allzu kompliziert sind und sich meist mit eurer Axt lösen lassen. Bleibt auf der Ebene, wo ihr Kvasirs Gedicht gefunden habt, und stellt euch zum Dämmerstein, mit Blick nach Norden. So könnt ihr den nächsten Lichtkristall treffen.

Folgt weiter dem Weg, besiegt die ersten Lichatlben-Mystiker und plündert, was nicht niet- und nagelfest ist. Ihr erreicht schließlich die nächste Lichtbarriere, doch habt ihr erst einmal keine sichtbaren Dämmersteine, die euch hier helfen könnten. Springt daher links vom Vorsprung, um die Kurbel zu erreichen, die ihr einmal (nicht zweimal) nach unten zieht.

Während ihr die Kurbel festhaltet, werft ihr die Axt auf die Zielscheiben, bis der Dämmerstein auf der rechten Seite erscheint. Werft die Axt nun so auf den Dämmerstein, dass sie in Richtung Lichtkristall abgeprallt wird. Anschließend habt ihr noch die Möglichkeit, eine legendäre Truhe zu erreichen, die die Reliquie Heft von Gram enthält.

Für diese legendäre Truhe in „God of War Ragnarök” lauft ihr von der Kurbel aus nach Westen, wo sich eine Art Aufzug befindet. Zieht in dem Bereich dreimal an der Kette, bis der Dämmerstein auf der Höhe des weißen Siegels (hinter dem goldenen Gitter) hängt. Feuert die Axt auf den Stein und sie sollte in dem besagten weißen Siegel hängen bleiben.

Lasst nun die Kette los und stellt euch so, dass zwischen der Axt und Kratos die Kette im Fahrstuhl hängt. Ruft nun die Waffe zurück und die Kette sollte durchtrennt werden, wodurch die legendäre Truhe auf den Boden befördert wird und für euch zugänglich ist. Danach geht es zurück auf den Hauptpfad, wo ihr einige düstere Nachtmahre trefft.

©Sony Interactive Entertainment.

Tempel des Lichts: So erreicht ihr die 2. legendäre Truhe (Lösung)

Links der Nachtmahre, in einer kleinen Kammer, liegt übrigens auch das nächste Gedicht von Kvasir, das ihr in „God of War Ragnarök” finden könnt: Geister in den Mauern. Folgt danach wieder Tyr und seht euch in Ruhe um, damit ihr keine Sammelobjekte verpasst. Ihr könnt in dem Areal zwei Schilde bei Vorsprüngen runter treten, einer führt zu einer Kiste, einer führt euch weiter in den Tempel hinein.

Schwingt mit euren Chaosklingen von Vorsprung zu Vorsprung und überquert so das Wasser. Während ihr die Chaosklingen einsetzt, gibt es zwei Wege. Einer führt zur zweiten legendären Truhe, die jedoch nicht ganz so leicht zu erreichen ist. Schwingt euch also den linken Weg entlang und ihr erreicht einen Punkt, wo eine Art Pendel hängt.

Dieses Pendel könnt ihr mit euren Chaosklingen in Bewegung bringen. Schwingt das Pendel gerade nach rechts, habt ihr ein kurzes Zeitfenster, um eure Axt auf den Dämmerstein im Pendel zu werfen und die Lichtbarriere zu zerstören. Ihr erreicht so schließlich die besagte Truhe und erhaltet das Accessoire Runengravierte Freisetzung.

©Sony Interactive Entertainment.

Tempel des Lichts: So erreicht ihr die Nornentruhe (Lösung)

Auch in diesem Dungeon in „God of War Ragnarök“ gibt es natürlich eine Nornentruhe, die ihr sicherlich auch erreichen wollt. Kehrt dafür erst einmal zum Hauptpfad zurück, öffnet das Tor, erledigt die nächsten Lichtalben und klettert dann rechts an der Wand nach oben, wo natürlich weitere spitzohrige Feinde lauern, die ihr erst einmal bezwingen müsst.

Bevor ihr Tyr weiter nach oben folgt, seht ihr rechts bereits die Nornentruhe, die sich relativ leicht öffnen lässt, wenn man denn weiß wie. Hier müsst ihr drei Glocken mit eurer Axt erklingen lassen, damit die Truhe sich öffnet, zwei davon sind links der Truhe, eine auf der gleichen Ebene und eine etwas weiter hinten auf einem kleinen Balkon.

Die dritte Glocke befindet sich rechts der Truhe im Gang. Lasst Atreus hier einen Schallpfeil auf den Klingstein schießen, damit der Weg freigemacht wird, stellt euch dann direkt neben die Tür und werft die Leviathan-Axt über den Dämmerstein auf die Glocke. Danach geht es in Windeseile zurück in den Gang, wo ihr schnell die anderen beiden Glocken abwerft.

Mit etwas Übung solltet ihr alle drei Siegel in der vorgegebenen Zeit brechen können, was die Truhe öffnet, Plündert diese und schnappt euch den Idunn-Apfel, der eure Gesundheit dauerhaft erhöhen kann. Der Gang auf der rechten Seite führt übrigens noch zu einem Vorsprung, wo eine weitere Beutetruhe auf euch wartet.

©Sony Interactive Entertainment.

Tempel des Lichts: Das Statuen-Rätsel lösen, so geht´s (Lösung)

Habt ihr alles erledigt, folgt wieder dem Kriegsgott Tyr und stürzt euch in den nächsten Kampf. Links des Abgrund entdeckt ihr noch einen weiteren von Odins Raben, den ihr von der Treppe aus abwerfen könnt. Im angrenzenden Raum seht ihr die nächste Lichtbarriere und zwei große Alben-Statuen, von der eine einen Dämmerstein im Schild zu stecken hat.

Atreus feuert einen Schallpfeil auf den Klingstein der rechten Statue und bringt sie damit in Schieflage.

der rechten Statue und bringt sie damit in Schieflage. Kippt die Statue mit den Chaosklingen nach links, um den Vorsprung dahinter frei zu machen.

mit den Chaosklingen nach links, um den Vorsprung dahinter frei zu machen. Zieht euch hier nach oben und schwingt euch dann mit den Klingen auf die andere Seite, wo ihr einen Schild herunter tretet und euch schließlich der anderen Statue von hinten nähert.

von hinten nähert. Feuert einen Schallpfeil auf den Rücken der Statue, damit ihr auch hier eure Chaosklingen einsetzen könnt.

der Statue, damit ihr auch hier eure Chaosklingen einsetzen könnt. Kippt die Statue nun zur Seite und werft die Axt auf das runde Siegel , um einen Teil der Flügel zu zerstören.

, um einen Teil der Flügel zu zerstören. Kippt die Statue nun nach rechts und feuert eure Axt auf den Dämmerkristall an der Hinterseite, um auch die anderen Flügel bersten zu lassen.

und feuert eure Axt auf den an der Hinterseite, um auch die anderen Flügel bersten zu lassen. Nun kann die Statue ganz nach links gekippt werden, wodurch der Schild und der Dämmerstein die richtige Position einnehmen, um den Lichtkristall zerstören zu können. Werft die Axt von der anderen Seite aus, um den richtigen Winkel zu treffen.

©Sony Interactive Entertainment.

Geht durch den nun geöffneten Durchgang und die drei Helden sind wieder in der Hauptkammer, wo ihr die linke der beiden Statuen anvisiert und Atreus einen Schallpfeil auf den Klingstein feuern lasst, was ein weiteres Pendel mit einem Dämmerstein in der Fassung befreit. Anschließend wird Tyr die Sache etwas beschleunigen, wie er es selbst formuliert.

Nun könnt ihr die Axt auf den Dämmerstein werfen und das nächste Lichttor öffnen. Dahinter setzt ihr den Aufzug in Gang und es geht dem Ende dieser Mission in God of War Ragnarök entgegen. Folgt dem Verlauf und der Handlung, bis ihr euch schließlich dem Boss Alva gegenüberseht: Wie besiege ich den Boss Alva in God of War Ragnarök?