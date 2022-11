Nachdem ihr in God of War Ragnarök Groas Schrein erreicht habt und euch nun durch den Tempel nach unten durcharbeitet, werdet ihr auf den Boss Alva treffen, eine Wächterin, die deutlich stärker als die bisherigen Lichtalben ist und von euch neue Tricks und Techniken im Kampf abverlangt. Doch mit diesem Boss-Guide braucht ihr nichts zu befürchten.

God of War Ragnarök: So besiegt ihr den Boss Alva

Während eures Abenteuers in dem Tempel habt ihr ja bereits gelernt, was es bei feindlichen Angriffen mit dem doppelten blauen Ring auf sich hat. Um solche Attacken unterbrechen zu können, müsst ihr L1 zweimal schnell hintereinander betätigen. Dadurch führt Kratos einen Schildschlag aus, beendet die Bewegung des Gegners und hat Zeit für einen Konter.

Sobald ihr das verinnerlicht habt, braucht ihr eigentlich nur noch den für „God of War Ragnarök“ typischen Wechsel aus blocken und parieren spielen, bis ihr die notwendige Menge an Schaden angerichtet habt. Um den Boss zu besiegen, empfiehlt sich der Nahkampf, doch dabei solltet ihr zwei Dinge bedenken. Nämlich Alvas Konter und ihre Taktik, um euch wieder auf Distanz zu bringen.

Befindet ihr euch zu lange in ihrer Nähe, antwortet die Albin gerne mit einer Attacke mit rotem Kreis, was wie immer bedeutet, dass ihr sie nicht parieren könnt und der Einsatz des Schilds dennoch dazu führt, dass Kratos Schaden erleidet. Der Move besteht daraus, dass Alva in die Luft springt, ihre Waffen in den Boden stößt und eine Schockwelle auslöst.

Seht ihr, dass euer Gegner diese Bewegungen ausführt, weicht zur Seite aus und bringt euch schnell in Sicherheit. Doch selbst wenn Alva nicht auf diese Taktik setzt, wird sie sich nach wenigen Treffern im Nahbereich zurückziehen und euch zweimal hintereinander mit eisigen Projektilen angreifen. Auch diese Attacke lässt sich nicht abwehren, weicht also aus.

Habt ihr eure Wutleiste aufgefüllt, wartet ab, bis der Boss betäubt wurde, beispielsweise durch Atreus’ Schallpfeile, und aktiviert erst dann eure mächtige Trumpfkarte. Vergesst nicht, zuvor den entsprechenden Talisman zu aktivieren, um einen weiteren Boost auf eure Angriffsstärke zu erhalten.

Zudem könnt ihr auf Ausrüstungsgegenstände wie den Dauntless Schild setzen, die sich besonders bei Gegnern eignen, die Attacken mit doppeltem blauen Ring vom Stapel lassen. So erreicht ihr besonders schnell, dass der Boss versucht sich zu heilen. Seht ihr, dass Alva dabei ist, das Licht zur Regeneration zu nutzen, eilt zu ihr und unterbrecht das Treiben mit einem Schildschlag.

Sofern ihr all diese Tipps bedenkt und ein wenig Vorsicht im Kampf walten lass, sollte dieser Boss in God of War Ragnarök bald der Vergangenheit angehören und die Beute gehört euch: der Schildzusatz Rundschild der Entdeckung sowie eine Frostflamme, mit der ihr eure Leviathanaxt verbessern könnt.