God of War Ragnarök: Die verlorenen Lindwürmer, alle 6 Fundorte enthüllt (Lösung)

Der Kriegsgott Kratos kommt in God of War Ragnarök einfach nicht zur Ruhe. Sobald er eine Aufgabe abgeschlossen hat, tut sich direkt der nächste Gefallen auf, der ihn und seinen Sohn Kratos auf gefährliche Reise schickt. Wie im Fall von Die verlorenen Lindwürmer, eine Nebenmission, die ihr erhaltet, sobald ihr Der Schicksalsspruch abgeschlossen habt.

Nach eurem Sieg über Nidhöggr büchsen die kleinen Echsen aus und müssen wieder eingefangen werden. Sucht dafür Sindirs Haus auf und sprecht, nachdem ihr den Auftrag angenommen habt, mit dem Eichhörnchen Ratatöskr, um mit der Mission beginnen zu können. In dieser Lösung verraten wir euch, wo genau ihr alle 6 verlorenen Lindwürmer finden könnt.

God of War Ragnarök: Alle 6 Lindwürmer finden und fangen (Lösung)

Wie schon erwähnt gibt es insgesamt sechs Lindwürmer, die sich irgendwo in den neun Welten aufhalten und von Kratos gefunden werden müssen. Diese Wesen befinden sich in einigen der Yggdrasil-Risse, die überall in „God of War Ragnarök“ auftauchen und aus denen oft starke Gegner herauskommen, wenn Kratos damit interagiert.

Die Risse, die Lindwürmer enthalten, listen wir hier für euch auf. Habt ihr diese Orte erreicht, greift der Kriegsgott in den Riss hinein und zieht den entsprechenden Lindwurm heraus. Hämmert dann einfach auf die angezeigte Taste, um das Wesen zu schnappen und von eurer Liste streichen zu können. Macht euch aber darauf gefasst, danach trotzdem noch kämpfen zu müssen.

Die verlorenen Lindwürmer #1: Die Schmiede, Svartalfheim

Den ersten Lindwurm dieser Questreihe findet ihr in der Schmiede, in der Welt Svartalfheim. Habt ihr die Hauptmission Das Schicksal schmieden abgeschlossen und Kratos hält den Draupnir-Speer in seinen Händen, müsst ihr den Zwergen folgen, wodurch ihr eine Stelle erreicht, an der man lernt, wie man mit dem Speer Vorsprünge erklimmen kann.

Tut genau das und der Kriegsgott erreicht eine Stelle auf der anderen Seite, wo sich bereits der erste Riss befindet. Hier könnt ihr dann auch direkt üben, wie es mit den fünf anderen Rissen ablaufen wird. Interagiert mit dem Phänomen und schnappt euch den kleinen Ausreißer, der daraufhin wieder zurück nach Hause muss.

©Sony Interactive Entertainment/mapgenie.io.

Die verlorenen Lindwürmer #2: Alberich-Insel, Svartalfheim

Der zweite der insgesamt vier Lindwürmer, die ihr in der Welt Svartalfheim finden könnt, befindet sich weit im Norden auf der Alberich-Insel, ein Ort, den ihr beispielsweise während der Mission Der verlorene Schatz aufsuchen müsst. Der Riss befindet sich auf einer Holzplattform am südöstlichsten Punkt des Strandes.

©Sony Interactive Entertainment/mapgenie.io.

Die verlorenen Lindwürmer #3: Alberich-Höhle, Svartalfheim

Südöstlich der Bucht der Großzügigkeit befindet sich die Alberich-Höhle. Erkundet diesen Ort und Kratos sowie Atreus bekommen es mit dem Mini-Boss Ormstunga zu tun. Habt ihr dieses Wesen erlegt, schaut nach links und erklimmt den kleinen Vorsprung, wo ihr einen weiteren Riss ausfindig machen könnt.

©Sony Interactive Entertainment/mapgenie.io.

Die verlorenen Lindwürmer #4: Apfelkern, Svartalfheim

Der letzte Lindwurm, den ihr in der Welt Svartalfheim findet, versteckt sich in einem Riss im Apfelkern. Mit dem Speer könnt ihr hier nicht nur die restlichen Sammelobjekte einsammeln, sondern auch den Riss. Lauft bis zur zweiten Nornentruhe beziehungsweise zu dem Punkt kurz vor dem hiesigen mystischen Tor und nutzt direkt daneben den Speer.

©Sony Interactive Entertainment/mapgenie.io.

Die verlorenen Lindwürmer #5: Die Ebenen, Vanaheim

In der Welt Vanaheim könnt ihr den Gefallen Für Vanaheim! verfolgen, was gleichbedeutend mit einem Kampf gegen den Drachen Purpurrotes Grauen ist, einem schweren Boss in God of War Ragnarök. Der Riss mit dem ausgebüchsten Lindwurm befindet sich in der Kampfarena, die ihr nach eurem Sieg frei erkunden könnt.

©Sony Interactive Entertainment/mapgenie.io.

Die verlorenen Lindwürmer #6: Die Ebenen, Vanaheim

Weit im Osten dieser Welt könnt ihr mit dem Boot zu einem Punkt beim Krater fahren, wo sich euch einige Seidr in den Weg stellen werden. Erledigt diese Gegneransammlung und lasst euch dann zu dem Riss runterfallen. Hier findet ihr schließlich den letzten der insgesamt sechs Lindwürmer und könnt den Gefallen abschließen.

©Sony Interactive Entertainment/mapgenie.io.

God of War Ragnarök: Alle 6 Lindwürmer nach Hause zurückbringen

Habt ihr es geschafft, alle sechs Lindwürmer wieder einzufangen, kehrt zu Sindris Haus in der Zwischenwelt zurück und werft dort eure Axt auf das Windspiel von Ratatöskr, um ihn über euren Erfolg zu informieren. Habt ihr das getan, findet diese Nebenmission zu einem Ende und ihr erhaltet die Silbertrophäe Rechtmäßiger Ort.