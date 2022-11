God of War Ragnarök: So besiegt ihr den Mini-Boss Björn (Lösung)

Wie für die Spielreihe normal, gibt es auch in God of War Ragnarök jede Menge starke Gegner, die sich Kratos in den Weg stellen und eine Abreibung verdient haben. Der erste Boss, auf den ihr im Verlauf der Kampagne treffen werdet, ist der Bär Björn, ein zotteliges Ding, das keine friedvolle Lösung zulässt und von dem Kriegsgott erlegt werden muss.

Obwohl es eine Vielzahl an Feinden in „God of War Ragnarök“ gibt, die euch durchaus Paroli bieten können, gehört Björn noch nicht dazu, denn dieser Mini-Boss hat vordergründig nicht die Aufgabe, eure Stärke zu testen, sondern euch dabei zu helfen, das Kampfsystem zu verinnerlichen, das Blocken zu üben und sich mit dem Wutmodus vertraut zu machen.

God of War Ragnarök: So besiegt ihr den Mini-Boss Björn

Zu Beginn der Kampfes habt ihr nicht viel mehr zu tun, als die Angriffe des Bären zu parieren. Tut dies in der letzten Sekunde und ihr habt ein kleines Zeitfenster, in welchem ihr zum Konter ansetzen könnt. Das Spiel ist während dieser frühen Begegnung noch sehr gnädig, daher habt ihr ungewöhnlich viel Zeit, um ein paar Treffer zu landen.

Achtet während der kompletten Auseinandersetzung auf den Kopf des Bären. Seht ihr bei einem Angriff des Mini-Bosses gar keinen farbigen Kreis, könnt ihr normal blocken und danach zum Gegenangriff ansetzen. Seht ihr einen gelben Kreis, wird der Block von Kratos durchbrochen und er ist danach anfällig für Folgeattacken.

Kein Kreis : Der Angriff von Björn kann ganz normal geblockt werden, ihr erleidet keinen Schaden

: Der Angriff von Björn kann ganz normal geblockt werden, ihr erleidet keinen Schaden Gelber Kreis : Der Angriff durchbricht euren Block, Kratos ist anfällig für weitere Attacken

: Der Angriff durchbricht euren Block, Kratos ist anfällig für weitere Attacken Roter Kreis: Der Angriff des Mini-Bosses kann nicht abgewehrt werden, ihr erleidet trotz des Schildes Schaden

Seht ihr jedoch einen roten Kreis, kann Björns Attacke nicht abgewehrt werden und ihr würdet trotz Einsatz des Schildes Schaden erleiden. Setzt in diesem Fall lieber auf eine Ausweichrolle, um unnötige Treffer zu vermeiden. Habt ihr selbst einige Treffer gelandet, könnt ihr schon bald den Wutmodus aktivieren und ordentlich Schaden austeilen.

Nach diesem Feuerwerk an Treffern kann der erste Boss in God of War Ragnarök in der Regel nicht mehr viel ab und ihr müsst nur noch so lange nachsetzen, bis schlussendlich die R3-Taste eingeblendet wird. Dies ist das Zeichen dafür, dass euer Gegner am Ende ist und mit einem blutigen Finisher erlegt werden kann.

Habt ihr den Bären besiegt und herausgefunden, was es mit diesem merkwürdigen Gegner auf sich hat, folgt eine kurze Zwischensequenz und ihr erhaltet die Trophäe Eine bärige Begegnung. Damit findet die aktuelle Mission zu einem Ende und ihr könnt euch direkt in das nächste Abenteuer stürzen.