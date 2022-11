God of War Ragnarök: 7 Yggdrasil-Juwelen finden, so vervollständigt ihr das Yggdrasil-Amulett (Lösung)

Kriegsgott Kratos ist in God of War Ragnarök trotz seines Alters immer noch ein wirklich beeindruckender Kämpfer, dem kaum ein Gegner gewachsen ist. Doch er kann noch deutlich besser werden, zum Beispiel dann, wenn ihr ihn mit dem Yggdrasil-Amulett ausrüstet, dass ihr im Verlauf der Mission Die Abrechnung automatisch erhaltet.

Mit diesem Amulett könnt ihr Zauber ausrüsten, die Kratos stärker sowie besser machen und euch helfen, euren persönlichen Spielstil weiter zu untermalen. Leider sind von den insgesamt neun Ausrüstungsplätzen nur zwei verfügbar, weswegen ihr in den neun Welten nach Juwelen für das Schmuckstück suchen müsst.

Immer, wenn ihr ein Yggdrasil-Juwel gefunden habt, könnt ihr zum Schmied gehen und das Amulett verbessern, wodurch euch am Ende viele praktische Zauberkombinationen zur Verfügung stehen. Dafür müsst ihr die 7 optionalen Juwelen aber erst einmal finden, doch keine Sorge, in unserer Lösung verraten wir euch jeden einzelnen Fundort.

God of War Ragnarök: Alle 7 Yggdrasil-Juwelen für das Yggdrasil-Amulett (Lösung)

Habt ihr Nidhöggr, die Mutter der Lindwürmer, im Verlauf der Kampagne von God of War Ragnarök besiegt, könnt ihr das Amulett nutzen und euch auf die Suche nach den restlichen sieben Juwelen machen, die überall in den neun Welten versteckt liegen. Ist das Amulett vollständig, erhaltet ihr zudem die Trophäe Wie´s so läuft.

Yggdrasil-Juwel #1

Dieses Juwel erhaltet ihr, sobald ihr in der Hauptmission Der Schicksalsspruch das Frostphantom besiegt habt. Das Juwel ist unter den fallengelassenen Beutestücken. Solltet ihr vergessen haben, die Belohnung einzusammeln, findet ihr das Juwel später in der Kiste neben einer x-beliebigen Schmiede.

Yggdrasil-Juwel #2

Das zweite Juwel in „God of War Ragnarök“ erhaltet ihr ebenfalls während einer Hauptmission, nämlich Das Schicksal schmieden. Der Oger, den ihr zwangsweise bekämpfen müsst, lässt das Fundstück nach seinem Tod fallen. Alternativ findet ihr es wie immer in der Truhe neben einer der Schmieden der Zwerge.

Yggdrasil-Juwel #3

Befindet sich in der Region Die verbotenen Sande in Alfheim. Sucht weit im Nordosten dieses Gebiets die Bibliothek der Alben auf, ein Ort, den ihr im Verlauf der Kampagne sowieso besuchen müsst. Das Juwel befindet sich in der legendären Truhe auf der zweiten Ebene und kann kaum übersehen werden.

Yggdrasil-Juwel #4

Das vierte Juwel für das Yggdrasil-Amulett ruht in einer legendären Truhe auf der Alberich-Insel, am nördlichsten Punkt von Svartalfheim. Löst hier das kleine Rätsel und der Schatz gehört euch. Die Insel könnt ihr übrigens von Anfang an besuchen und ihr benötigt keine weiteren Waffen oder Werkzeuge, um die Truhe zu erreichen.

Yggdrasil-Juwel #5

Auch dieses Yggdrasil-Juwel befindet sich in einer legendären Truhe und zwar am Ende des Gebiets Die Ruderer, nördlich des Sees der Neun in Midgard. Hier bekommt ihr es zwar mit allerlei fiesen Feinden zu tun, doch nichts, das euch wirklich Paroli bieten könnte, macht euch bei der Erkundung also keine Sorgen.

Yggdrasil-Juwel #6

Begebt euch in die Welt Vanaheim und sucht hier den recht zentral gelegenen Garten von Nóatúna auf. Nicht nur erhaltet ihr eine Nebenaufgabe von Nóatúnas Geist, ihr könnt dort auch eine legendäre Truhe finden, die das gesuchte Schmuckstück beherbergt. Löst dafür einfach das Rätsel und schnappt euch eure Belohnung.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Yggdrasil-Juwel #7

Folgt dem Gefallen Pfad der Zerstörung und ihr landet in der Dschungelregion im Krater von Vanaheim. Ganz im Nordwesten des Gebiets, das ihr für die Nebenaufgabe erkunden müsst, befindet sich unterhalb der handlungsrelevanten Falle eine weitere legendäre Truhe und in ihr das letzte Juwel für das Yggdrasil-Amulett.