God of War Ragnarök: Den Boss Frostphantom in Midgard besiegen, so schafft ihr es (Lösung)

In God of War Ragnarök bekommt es Kratos nicht nur mit den üblichen Monstern und Göttern zu tun, sondern auch mit schwer definierbaren Gestalten wie dem Boss Frostphantom, das ihr im Verlauf der Aufgabe Der Schicksalsspruch in Midgard besiegen müsst. Dieser Gegner kann sehr knifflig werden, doch mit unserer Lösung könnt ihr ihn leicht besiegen.

God of War Ragnarök: So besiegt ihr den Boss Frostphantom (Lösung)

Genau wie sein Bruder, das Flammenphantom, ist auch das Frostphantom ein schwer greifbarer Gegner, dessen Angreife sich nur schwer vorhersagen lassen, da seine Bewegungen wortwörtlich fließend ineinander übergehen. Seinen flüssigen Körper könnt ihr keinerlei Schaden zufügen, doch sein deutlich sichtbarer Kern kann attackiert werden.

Und genau hier liegt auch der Casus Knacksus in diesem Kampf. Ihr müsst den Kern dieses Bosses so lange bearbeiten, bis die Betäubenleiste des Gegners voll aufgefüllt wurde. Erst dann wird das Phantom für einen Moment Ruhe geben und ihr könnt die Quelle seiner Macht attackieren: die leuchtenden Monolithen.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Erst wenn ihr diese drei Pfeiler zerschlagen habt, ist das Frostphantom in Midgard besiegt und ihr könnt euren Weg fortsetzen. Doch um diesen Gegner zu erledigen, müsst ihr erst einmal lernen, wie ihr seinen Attacken ausweicht, was aufgrund seiner schwer zu verfolgenden Bewegungen recht anstrengend sein kann.

Wasserschlag : Das Phantom greift mit wässrigen Gliedmaßen an. Ihr könnt diese Attacke blocken oder zur Seite ausweichen.

: Das Phantom greift mit wässrigen Gliedmaßen an. Ihr könnt diese Attacke blocken oder zur Seite ausweichen. Projektile : Der Boss schleudert Projektile im hohen Bogen auf eure Position. Am besten weicht ihr diesen Geschossen mit einer Seitwärtsrolle aus.

: Der Boss schleudert Projektile im hohen Bogen auf eure Position. Am besten weicht ihr diesen Geschossen mit einer Seitwärtsrolle aus. Frostringe : Das Frostphantom erzeugt eisige Ringe auf dem Boden, die nach einem Augenblick explodieren und schweren Schaden verursachen. Unbedingt aus dem betroffenen Gebiet zurückziehen.

: Das Frostphantom erzeugt eisige Ringe auf dem Boden, die nach einem Augenblick explodieren und schweren Schaden verursachen. Unbedingt aus dem betroffenen Gebiet zurückziehen. Walzattacke: Der Boss bäumt sich auf und macht einen Satz in eure Richtung, um Kratos unter sich zu begraben. Diese Attacke wird durch einen roten Ring angekündigt, also unbedingt ausweichen.

Da die eben beschriebenen Angriffe aber schwer zu erkennen sind, sollten jene unter euch, die im Kampf mit einem solchen Feind noch Probleme haben, lieber auf Attacken aus der Ferne setzen, bis sich eine gute Gelegenheit für Nahkampfangriffe bietet. In diesem Kampf ist es auf jeden Fall von Vorteil, etwas geduldiger zu sein und auf Nummer Sicher zu gehen.

Habt ihr alle drei Monolithen vernichtet, ist das Frostphantom Geschichte und Kratos erhält zur Belohnung 25x Zerbrochene Rune, das Amulettfragment Yggdrasil-Juwel, 3x Geschliffenes Metall, 25x Verbundleder, eine Chaosflamme, 3x Steinholz und 3x Zwergenstahl. Schnappt euch alles vom Boden und setzt dann euer Abenteuer in God of War Ragnarök fort.