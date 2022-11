Komplettlösung zu God of War Ragnarök: So schließt ihr den Titel zu 100 Prozent ab

God of War Ragnarök mag euch zwar im ersten Moment durch seine starke Story an die Spielwelt fesseln, doch wer ein wenig abseits der bekannten Wege unterwegs ist und die Augen wie Ohren offen hält, der wird von dem Titel belohnt.

So warten auf euch gefühlt unzählige Sammelgegenstände und Collectibles, die entdeckt und eine Menge Nebenaufgaben sowie kleinere Rätsel, die von euch gelöst werden möchten. Damit ihr den Titel zu 100 Prozent abschließen könnt und auf der PS4 und PS5 die begehrte Platin-Trophäe erhaltet, sammeln wir für euch in diesem Beitrag die wichtigsten Guides.

Lösung zu God of War Ragnarök

Für den Einstieg empfehlen wir euch unseren Artikel mit den 11 bestens Tipps und Tricks für den besten Spielstart.

Tipps für den Kampf

Neben kleineren Rätseln wird euch Ragnarök vor allem durch seine knackigen Kämpfe ordentlich fordern. Damit ihr nicht verzweifelt, haben wir euch in diesem Beitrag wichtige Tipps aufgelistet.

Wo kann ich God of War Ragnarök kaufen?

Ihr könnt „God of War Ragnarök“ in verschiedenen Versionen bei den unterschiedlichen Händlern und Onlineshops kaufen. Welche Versionen es gibt und worin genau die Unterschiede bestehen, haben wir euch in diesem Guide aufgelistet.

God of War Ragnarök: Alle Boss im Überblick

Im Laufe von Kratos Abenteuer werdet ihr auf verschiedene Gegner treffen, die besonders stark sind und euch das Leben so richtig schwer machen wollen. Die meisten von ihnen erfordern eine spezielle Taktik, die wir euch in separaten Guides genauer erläutern:

God of War Ragnarök: Alle Sammelgegenstände im Überblick

Euch erwarten zahlreiche Sammelgegenstände, wie die Raben von Odin oder die Nornentruhen, die ihr beide bereits aus dem Vorgänger „God of War“ von 2018 kennt.

Artefakte

Wissen:

Odins Raben

Nornentruhen

Legendäre Truhen

Yggdrasil-Risse

Berserker-Grabsteine

Draugar-Löcher

Hel-Risse

Bergbaumaschinen

Gewicht der Ketten

Der verlorene Schatz

Geist der Rebellion

