God of War Ragnarök: Fundorte aller Artefakte im Spiel (Lösung)

Ein vielbeschäftigter Gott wie Kratos hat in God of War Ragnarök eigentlich besseres zu tun als Collectables zu suchen und alles aufzusammeln, das nicht niet- und nagelfest ist. Und dennoch lohnt es sich für euch, die vielen Artefakte und Bücher in dem Action-Adventure aufzulesen, denn sie sie haben für euch gleich zwei große Nutzen.

God of War Ragnarök: Fundorte aller Artefakte und Bücher (Lösung)

Überall in den neun Welten, die Kratos und sein Sohn Atreus im Kampf gegen Odin bereisen, werdet ihr auf Artefakte stoßen, die meist bei einer Leiche entdeckt werden können. Diese kleinen Kostbarkeiten haben erst einmal keinen großen Nutzen für den Kriegsgott, sie alle zu sammeln kann aber dennoch von Vorteil sein.

Denn ihr erhaltet nicht nur für jedes gesammelte Artefakt beziehungsweise Buch ein paar Erfahrungspunkte, sobald ihr alle Sammelobjekte dieser Art in einer Welt gefunden habt, bekommt ihr noch einmal ein vielfaches an XP obendrauf. Außerdem verraten euch diese Objekte interessante Details zu den Welten, ihrer Bewohner und der Geschichte.

Doch dafür müsst ihr sie natürlich erst einmal alle finden und das kann ganz schön zeitaufwendig sein, denn viele dieser Artefakte liegen in geheimen Räumen verborgen, benötigen spezielle Ausrüstung, um sie erreichen zu können, oder erfordern von euch, einen bestimmten Punkt in der Handlung erreicht zu haben.

Damit ihr nicht jeden Stein dreimal umdrehen und in jede verstaubte Ecke gucken müsst, hat der Youtube-Channel HarryNinetyFour sich bereits die Mühe gemacht, alle Artefakte und Bücher in einem Video aufzulisten und euch zu verraten, wie ihr diese wertvollen Sammelobjekte erreichen könnt. Dadurch wird die Schatzjagd plötzlich kinderleicht.

Solltet ihr noch weitere Hilfe in dem Adventure von Sony Santa Monica Studios brauchen, schaut doch gerne mal in unsere Guides auf Playcentral, wo wir euch mit nützlichen Tipps zur Seite stehen. Hier helfen wir euch bei der Suche nach Odins Raben, verraten euch, wie ihr anstrengende Boss-Kämpfe hinter euch bringt, und listen alle Geheimnisse von „God of War Ragnarök“ auf.