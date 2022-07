God of War Ragnarök Collector’s Edition & Jötnar Edition vorbestellen – Preorder-Guide

Wenn ihr euch God of War Ragnarök sichern möchtet, dann könnt ihr das Spiel nicht nur in einer Standard-Edition vorbestellen. Die Verantwortlichen planen neben einer umfangreicheren Collector’s Edition sogar eine Jötnar Edition und was die Sondereditionen bringen, erfahrt ihr in diesem Beitrag.

Die Vorbestellungen für God of War Ragnarök sind ab dem 15. Juli 2022 möglich, wie der PlayStation Blog offiziell bestätigt. Vorbestellen könnt ihr es dann bei nachfolgenden Shops.

Die Preorder-Boni werden durch die Händler via Gutschein bereitgestellt. Die Launch Edition enthält neben dem Hauptspiel folgende Ingame-Items, wenn ihr das Spiel vor der Veröffentlichung bestellt:

Kratos‘ Schneewehe-Rüstung

Atreus‘ Schneewehe-Waffenrock

Bedenkt, dass ihr bei der Standard Edition ein Upgrade gegen eine Gebühr von 10 Euro durchführen könnt, um es von der PS4-Version auf die PS5-Version aufzuwerten.

God of War Ragnarök Digital Deluxe Edition

Die Digital Deluxe Edition enthält folgende Ingame-Items:

Offizieller digitaler Soundtrack zu God of War Ragnarök

Digitales „Dark Horse“-Mini-Artbook

Avatar-Set

PlayStation 4-Design

Vollversion von God of War Ragnarök für PlayStation 4 und PlayStation 5

für PlayStation 4 und PlayStation 5 Kratos‘ Düstertal-Rüstung **

** Atreus‘ Düstertal-Kleidung (kosmetisch)**

(kosmetisch)** Düstertal-Klingengriffe für die Chaosklingen**

für die Chaosklingen** Düstertal-Axtgriff für die Leviathanaxt**

God of War Ragnarök Collector’s Edition

Die Collector’s Edition „God of War Ragnarök“ kommt in einer Premiumbox zu euch nach Hause. Und diese ist schon ein echtes Highlight. Es ist der Schrein der Hüterin des Wissens. Die Box enthält folgende Goodies in physischer Form:

Gedruckter Gutscheincode für die Vollversion von God of War Ragnarök PS4- und PS5-Version

PS4- und PS5-Version Steelbook-Verpackung (keine Spiel-Disc enthalten) – Sie zeigt den Bären und den Wolf

(keine Spiel-Disc enthalten) – Sie zeigt den Bären und den Wolf 5-cm-Schnitzereien der Wanen-Zwillinge – Nachdem in der Collector‘s Edition von God of War (2018) bereits Atreus‘ geschnitzte Holzspielzeuge der Huldu-Brüder enthalten waren, macht die God of War Ragnarök Collector‘s Edition das Set mit Schnitzereien der Wanen-Zwillinge komplett.

– Nachdem in der Collector‘s Edition von God of War (2018) bereits Atreus‘ geschnitzte Holzspielzeuge der Huldu-Brüder enthalten waren, macht die God of War Ragnarök Collector‘s Edition das Set mit Schnitzereien der Wanen-Zwillinge komplett. Zwergen-Würfelset – Enthält ein Würfelset mit einer holzähnlichen Oberfläche in einem Würfelbeutel mit dem Yggdrasil-Zeichen

– Enthält ein Würfelset mit einer holzähnlichen Oberfläche in einem Würfelbeutel mit dem Yggdrasil-Zeichen 40-cm-Nachbildung von Mjölnir – Eine Nachbildung von Thors Waffe aus God of War Ragnarök.

Außerdem sind folgende digitale Items enthalten:

Offizieller digitaler Soundtrack zu God of War Ragnarök

Digitales „Dark Horse“-Mini-Artbook

Avatar-Set

PlayStation 4-Design

Kratos‘ Düstertal-Rüstung **

** Atreus‘ Düstertal-Kleidung (kosmetisch)**

(kosmetisch)** Düstertal-Klingengriffe für die Chaosklingen**

für die Chaosklingen** Düstertal-Axtgriff für die Leviathanaxt**

God of War Ragnarök Jötnar Edition

Die Jötnar Edition „God of War Ragnarök“ bietet weitere Gegenstände, die nicht in der CE enthalten sind. Das sind alle physischen Items, die ihr erhaltet:

Gedruckter Gutscheincode für die Vollversion von God of War Ragnarök PS4- und PS5-Version

PS4- und PS5-Version Steelbook-Verpackung (keine Spiel-Disc enthalten) – Sie zeigt den Bären und den Wolf

(keine Spiel-Disc enthalten) – Sie zeigt den Bären und den Wolf 5-cm-Schnitzereien der Wanen-Zwillinge – Nachdem in der Collector‘s Edition von God of War (2018) bereits Atreus‘ geschnitzte Holzspielzeuge der Huldu-Brüder enthalten waren, macht die God of War Ragnarök Collector‘s Edition das Set mit Schnitzereien der Wanen-Zwillinge komplett.

– Nachdem in der Collector‘s Edition von God of War (2018) bereits Atreus‘ geschnitzte Holzspielzeuge der Huldu-Brüder enthalten waren, macht die God of War Ragnarök Collector‘s Edition das Set mit Schnitzereien der Wanen-Zwillinge komplett. Zwergen-Würfelset – Enthält ein Würfelset mit einer holzähnlichen Oberfläche in einem Würfelbeutel mit dem Yggdrasil-Zeichen

– Enthält ein Würfelset mit einer holzähnlichen Oberfläche in einem Würfelbeutel mit dem Yggdrasil-Zeichen 40-cm-Nachbildung von Mjölnir – Eine Nachbildung von Thors Waffe aus God of War Ragnarök.

– Eine Nachbildung von Thors Waffe aus God of War Ragnarök. 18-cm-Vinyl-Schallplatte mit Musik von Bear McCreary – Mit 2 Titel des Komponisten Bear McCreary

Mit 2 Titel des Komponisten Bear McCreary Anstecknadel-Set (Falke, Bär & Wolf) – Anstecknadel-Set symbolisiert die Familie der Helden

Anstecknadel-Set symbolisiert die Familie der Helden Der legendäre Draupnir-Ring – Ring aus der nordischen Mythologie im roten Stoffbeutel

– Ring aus der nordischen Mythologie im roten Stoffbeutel Broks Würfelset – Silber-metallic lackiertes Würfelset mit blauen Details und dem Zeichen der Huldu-Brüder

– Silber-metallic lackiertes Würfelset mit blauen Details und dem Zeichen der Huldu-Brüder Yggdrasil-Stoffkarte – Zeigt 9 Welten in den Ästen und Wurzeln von Yggdrasil

Außerdem gibt es auch hier diverse kosmetische Items, die ihr auf keinen Fall im Spiel missen möchtet:

Offizieller digitaler Soundtrack zu God of War Ragnarök

Digitales „Dark Horse“-Mini-Artbook

Avatar-Set

PlayStation 4-Design

Kratos‘ Düstertal-Rüstung **

** Atreus‘ Düstertal-Kleidung (kosmetisch)**

(kosmetisch)** Düstertal-Klingengriffe für die Chaosklingen**

für die Chaosklingen** Düstertal-Axtgriff für die Leviathanaxt**

**Santa Monica Studio weist extra darauf hin, dass die markierten Spielgegenstände durch Story-Fortschritt freigeschaltet werden.