iPhone 15 kaufen: Ab sofort bei diesen Händlern bestellen

Im Rahmen einer Apple Keynote hat der Hersteller aus Cupertino das neue iPhone 15 offiziell vorgestellt. Wir verraten euch in den folgenden Zeilen, wo ihr das Smartphone vorbestellen könnt und wie viel Geld ihr für die verschiedenen Modelle ausgeben müsst.

Auch das iPhone 15 ist in Form von vier verschiedenen Modellen verfügbar: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro sowie iPhone 15 Pro Max.

Ihr könnt die vier iPhone 15-Modelle in unterschiedlichen Farben kaufen. Das iPhone 15 und iPhone 15 Plus kommt in den pastelligen Farbtönen Blau, Gelb, Grün und Pink und Schwarz an. Das iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max gibt es in den Farben Titan Natur, Titan Blau, Titan Weiß und Titan Schwarz.

Hinweis: Im Folgenden listen wir euch alle iPhone 15-Modelle bei den verschiedenen Händlern auf. Hinter den genauen Beschreibungen geben wir in Klammern an, ob das jeweilige Modell aktuell verfügbar ist oder nicht. Wir aktualisieren diesen Artikel regelmäßig, damit ihr stets ein übersichtliches Bild der derzeitigen Verfügbarkeit erhaltet.

Kaufen könnt ihr die Modelle in erster Linie natürlich im Onlineshop des Herstellers. Weitere Händler sind unter anderem Amazon, MediaMarkt, Saturn und Otto.

iPhone 15: Jetzt mit Vertrag kaufen

iPhone 15: Preise & Modellen im Überblick

Das iPhone 15 kann in verschiedenen Modellvarianten und mit unterschiedlicher Speichergröße erworben werden. Am günstigsten ist das iPhone 15 mit 128 Gigabyte Speicher für 949 Euro. Das teuerste Modell ist das iPhone 15 Pro Max mit 1 TB Speicher für stolze 1.949 Euro.

Hinweis: Lediglich bei den Pro-Modellen könnt ihr als Maximalstufe 1 TB Speicher auswählen. Bei dem iPhone 15 Pro Max steht zudem die Variante mit 128 Gigabyte nichts zur Auswahl.

iPhone 15:

iPhone 15 (128 GB) für 949 Euro

iPhone 15 (256 GB) für 1.079 Euro

iPhone 15 (512 GB) für 1.329 Euro

iPhone 15 Plus:

iPhone 15 Plus (128 GB) für 1.099 Euro

iPhone 15 Plus (256 GB) für 1.229 Euro

iPhone 15 Plus (512 GB) für 1.479 Euro

iPhone 15 Pro:

iPhone 15 Pro (128 GB) für 1.199 Euro

iPhone 15 Pro (256 GB) für 1.329 Euro

iPhone 15 Pro (512 GB) für 1.579 Euro

iPhone 15 Pro (1 TB) für 1.829 Euro

iPhone 15 Pro Max:

iPhone 15 Pro Max (256 GB) für 1.449 Euro

iPhone 15 Pro Max (512 GB) für 1.699 Euro

iPhone 15 Pro Max (1 TB) für 1.949 Euro

iPhone 15: Händler in der Übersicht

Die nachfolgenden Shops bieten das iPhone 15 an:

