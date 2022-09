iPhone 14: Preis und alles Wichtige rund um das neue Apple-Flaggschiff

Gestern wurde das neue iPhone 14 auf der Apple Keynote 2022 vorgestellt. Das neueste Flaggschiff hat einige Features zu bieten. In diesem Beitrag zeigen wir euch alle Inhalte und was das iPhone am Ende kosten soll.

Das sind die neuen Features des iPhone 14

Vom neuen iPhone 14 wird es vier Varianten geben: Die Basisvarianten iPhone 14 und iPhone 14 Plus und die Pro-Varianten iPhone 14 Pro und Pro Max. Einige Features gibt es nur bei den Pro-Modellen. So ist in den Basismodellen der Chip A15 verbaut, wie es auch beim iPhone 13 Pro der Fall ist. Das Pro und Pro Max kommen mit dem neuen A16 Chip.

Zudem sind die Smartphones unterschiedlich groß:

iPhone 14: 6,1 Zoll

6,1 Zoll iPhone 14 Plus: 6,7 Zoll

6,7 Zoll iPhone 14 Pro: 6,1 Zoll

6,1 Zoll iPhone 14 Pro Max: 6,7 Zoll

Neu ist unter anderem eine Notfalltechnologie, die Autounfälle erkennt und einen Notruf absetzt. Das Always-on-Display kann nach Belieben gestaltet werden. Eigene Bilder, Anordnungen von Widgets und Nachrichten direkt auf einen Blick. Das Smartphone muss dazu nicht mehr extra angeschaltet werden.

iPhone 14 Pro in vier verschiedenen Farben. © Apple

Die Kamera hat ein Update erfahren und fotografiert nun mit 48 Megapixel. Die Basisvarianten besitzen eine Haupt- und eine Ultraweitwinkelkamera. Pro und Pro Max verfügen zusätzlich über eine Telelinse. Zudem gibt es unterstützende Funktionen, die das Filmen und Fotografieren erleichtern.

Preis und Vorbestellung: Was kostet das iPhone 14?

Die Modelle können alle ab dem 9. September um 14 Uhr vorbestellt werden. Im Laden werden sie ab dem 16. September erhältlich sein. Nur das iPhone 14 Plus gibt es erst ab dem 7. Oktober im Apple Store.

Die Basismodelle iPhone 14 und iPhone 14 Plus gibt es ab 999 Euro zu kaufen. Die Pro-Modelle kosten etwas mehr und starten bei 1.299 Euro.