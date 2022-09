Apple Keynote 2022: Termin & Uhrzeit der diesjährigen Präsentation

Wie jedes Jahr im September steht auch jetzt wieder die Apple Keynote vor der Tür. Wo ihr diese verfolgen könnt und was euch erwartet, erfahrt ihr in diesem Beitrag.

Wann findet die Apple Keynote statt?

Die Apple Keynote findet am heutigen Mittwoch, den 7. September 2022 um 19 Uhr statt. Wo ihr euch die Präsentation des Herstellers anschauen könnt, verraten wir euch in den folgenden Zeilen.

Wo wird die Apple Keynote übertragen?

Apple.com: Auf der Website von Apple selbst wird der Stream übertragen. Unter dem Titel „Weiter voraus“ ist das Event auf der Startseite von Apple verlinkt. Ansonsten findet ihr den Livestream unter dem Menüpunkt Events.

AppleTV: Wer die Veranstaltung auf dem Sofa verfolgen will, kann sich freuen. Auch auf AppleTV wird die Präsentation übertragen. Mittlerweile braucht ihr keine extra Event-App mehr. Über eine Auswahl kommt ihr direkt zum Event.

YouTube: Seit einigen Jahren zeigt Apple die Keynote auch auf YouTube. Auf dem offiziellen Kanal von Apple könnt ihr das Event verfolgen. Eine Premiere ist bereits eingerichtet. Ihr könnt einstellen, dass ihr bei Beginn der Übertragung benachrichtigt werdet. Das geschieht entweder als Push-Benachrichtigung oder per E-Mail.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Was erwartet euch beim Event?

Was genau gezeigt wird, ist noch nicht offiziell bekannt gegeben. Anhand der letzten Jahre lässt sich allerdings spekulieren, was wir heute Abend zu sehen bekommen könnten. Ziemlich sicher ist die Vorstellung des iPhone 14. Eine neue Generation von Apple Watches und damit die achte Series wird ebenfalls erwartet. Eine Apple Watch Pro ist zudem im Gespräch.

Ankündigungen zu einem neuen iPad oder einem Mac sind eher unwahrscheinlich, da Apple diese erst im März dieses Jahres vorgestellt hat.

Schaut ihr die Apple Keynote dieses Jahr? Auf was freut ihr euch am meisten? Schreibt es uns in die Kommentare!