Twitch-Streamer baut live Unfall mit seinem Auto: Wer ist Schuld?

Am 1. April 2024 geschah MeltIsLIVE etwas, das er selber vor der Fahrt wohl nicht erwartet hätte. Er baut mit seinem Wagen einen Unfall, und das live im Stream.

Und scheinbar ist Melt, wie er von seiner Community genannt wird, wohl nicht ganz unschuldig an der Situation. Er nutzte während der Fahrt sein Smartphone und er befand sich gerade in einem IRL-Livestream, in dem es schließlich zum Unfall kam.

Was ist passiert? MeltIsLIVE war am Montagabend live auf Twitch in seinem Auto unterwegs. Er hielt einen sogenannten IRL-Stream ab. Er fuhr also mit dem Auto durch die Gegend und streamte sich dabei selbst live auf Twitch. So weit, so gängig. Doch dann geschah etwas Unvorhergesehenes.

Melt hat während der Fahrt sehr viel Zeit damit verbracht, direkt mit dem Chat zu kommunizieren und mit seinem Smartphone zu interagieren. Doch dieses Verhalten sollte ihm schließlich zum Verhängnis werden.

Im besagten Moment erhielt er gerade eine Textnachricht, woraufhin er sein Smartphone in die Kamera hielt. Er wolle das Auto kurz anhalten und sich der Sache annehmen.

Danach legte er sein Smartphone ab und wollte tatsächlich erstmal ranfahren zum Anhalten, um sich mit seinen privaten Problemen zu beschäftigen.

Wir sehen, wie er seinen Blick auf den Verkehr richtet, doch das reichte schließlich nicht aus, um den Unfall zu vermeiden. Er wollte wohl abbiegen, wie es scheint, oder die Fahrbahn wechseln und dann passierte der Unfall. Er rammte ein Auto oder das Auto rammte ihn. Im Livestream hören wir nur einen lauten Knall und die Kamera fliegt weg.

Im Livestream sehen wir den zerstörten Wagen, Totalschaden. Und auch der Wagen, in den Melt hineingebrettert ist, hat es voll erwischt. Es lässt sich hier nicht direkt sagen, wer genau an dem Unfall Schuld ist. Dafür sehen wir einfach zu wenig in dem besagten Video.

Direkt nach dem Unfall zeigte Melt seinem Livestream sofort das kaputte Auto und was noch so alles passiert ist, weshalb das gesamte Footage nun im Netz gelandet ist.

Gibt es Konsequenzen für MeltIsLIVE?

Ja, die gibt es durchaus. Twitch hat sofort reagiert und den jungen Mann gesperrt. Sein Verhalten war bei der Obrigkeit nicht gerne gesehen, weshalb sie hier direkt den Bannhammer zückten.

„Du sagst nichts, Kumpel? Bro, wirst du nichts sagen? Du sagst was? Du wirst nichts sagen, Bro? Du hast mich einfach getroffen, Bro!“

Warum wurde Melt gebannt? Nun stellt sich natürlich die Frage, wofür genau Melt eigentlich gebannt wurde? Eine offizielle Stellungnahme seitens Twitch gibt es nicht. Melt hat den anderen Fahrer nach dem Crash angeschrien und ihm sozusagen die Schuld in die Schuhe geschoben. Vielleicht deshalb?

„Du hast gerade meine Scheiße gerammt, Bro!“

Zumindest war er in seinem Tonfall sehr aggressiv, obwohl der Fahrer sichtlich geschockt war und sich erst einmal sammeln musste, schrie er ihn ununterbrochen an. Der andere Fahrer griff daraufhin zu seinem Smartphone, um Hilfe zu rufen, während Melt ihn die ganze Zeit von der Seite anschrie.

Es kann aber auch gut sein, dass er von Twitch gebannt wurde, weil er während der Autofahrt ein Smartphone verwendet hat und damit sich und andere Verkehrsteilnehmer*innen gefährdet hat. Das werden wir wohl nie erfahren.

So oder so: MeltIsLIVE wurde am 1. April 2024 auf Twitch gebannt.

