House of the Dragon: Wo streame ich die Prequel-Serie zu Game of Thrones?

Nach der überaus erfolgreichen Fantasy-Fernsehserie Game of Thrones erscheint mit House of the Dragon die Prequel-Serie. Diese thematisiert die Vorgeschichte Feuer und Blut – Aufstieg und Fall des Hauses Targaryen von Westeros, die im Jahr 2018 veröffentlicht wurde. Wir erhalten also einen Einblick in die Blütezeit des Hauses Targaryen, das rund 200 Jahre vor den Geschehnissen in „Game of Thrones“ Drachen nutzte, um sich gegen ihre Konkurrenz durchzusetzen.

Wir geben euch in diesem Beitrag einen Überblick darüber, wann die insgesamt 10 Folgen von „House of the Dragon“ veröffentlicht werden. Aber wo kann ich die Prequel-Serie streamen? Auf diese Frage geben wir euch in den folgenden Zeilen eine Antwort.

House of the Dargon: Wo streame ich die Prequel-Serie auf Deutsch?

„House of the Daragon“ erscheint in den USA auf dem US-Sender HBO sowie HBO Max. In Deutschland könnt ihr diese Sender allerdings nicht ohne weiteres empfangen. Hierzulande könnt ihr die Serie bei Sky schauen. Die Premiere der ersten Folge läuft in Deutschland parallel zur US-Ausstrahlung.

Im Stream schaut ihr „House of the Dragon“ auf Wow (ehemals Sky Ticket) und Sky Q. Die Folgen sind wahlweise auf Deutsch und im englischen Originalton verfügbar. Hier schließt ihr vor dem Start der Serie ein Abo bei Wow ab, um pünktlich loslegen zu können: