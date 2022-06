One Piece: Wo kann der Anime-Hit auf Deutsch im Stream geschaut werden?

Seit mehr als 20 Jahren erleben Ruffy und seine Freunde in One Piece zahlreiche spannende Abenteuer. In Zeiten, in denen immer mehr Streaming-Services auf den Markt streben, kann natürlich auch der Anime-Hit online geschaut werden. Doch wo könnt ihr die Serie auf Deutsch streamen?

One Piece im Stream und die Rechtelage

In den nachfolgenden Zeilen wollen wir versuchen, dieser Frage auf den Grund zu gehen. Die kurze und zugleich auch äußerst unbefriedigende Antwort hierauf ist, dass es aktuell keine Möglichkeit gibt, „One Piece“ legal mit deutscher Synchronisation komplett im Stream zu schauen.

Eine Ausnahme wäre die Mediathek des Free-TV-Senders ProSieben MAXX, der neue auf Deutsch synchronisierte Episoden des Anime-Hits seit einigen Jahren bekanntlich als Deutschland-Premieren ausstrahlt. Da die Serie aktuell jedoch nicht im Programm des Senders ist und ihr dort, selbst wenn, lediglich einen Bruchteil des Piraten-Abenteuers sehen könnt, ist es keine vollwertige Streaming-Option.

Doch warum ist One Piece bisher nicht auf Deutsch im Stream verfügbar? Wir haben bei Crunchyroll Deutschland, die die Serie hierzulande mit ihrem Label KAZÉ Anime auf Disk veröffentlichen, nachgefragt. Uns gegenüber wurde gesagt, der Grund für diesen Umstand sei „lizenzbedingt“.

One Piece auf Deutsch oder im Stream schauen

Wenn ihr „One Piece“ also legal auf Deutsch ansehen wollt, bleibt euch aktuell nur der Griff zur Disk-Veröffentlichung. Bisher veröffentlichte Crunchyroll 29 Boxen der Anime-Serie auf Disk, auf denen die Episoden 1 bis 877 enthalten sind. Box 30 folgt voraussichtlich am 18. August 2022 und enthält die Folgen 878-902 und somit den Start des im Manga jüngst abgeschlossenen Wano Kuni-Arcs.

Bei Crunchyroll könnt ihr „One Piece“ streamen © 1999 Toei Animation Co., Ltd./Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation

Falls euch deutsche Untertitel ausreichen sollten, könnt ihr euch alternativ (fast) alle bisher veröffentlichten „One Piece“-Episoden bei Crunchyroll exklusiv im Stream anschauen. Fast, da wenige Special-Episoden hierzulande nicht angeboten werden. Dafür erhaltet ihr den kompletten Teil der Hauptgeschichte im japanischen Originalton mit deutschen Untertiteln.

Auf Deutsch, also mit deutscher Synchronisation, könnt ihr euch den „One Piece“-Anime derzeit somit nicht legal im Stream ansehen. Doch ausgehend von Crunchyrolls Statement muss dies nicht immer so bleiben, denn Lizenzlagen können sich bekanntlich im Laufe der Zeit verändern.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Die aktuellen „One Piece“-Episoden könnt ihr euch immer samstags um 9 Uhr exklusiv bei Crunchyroll im Simulcast im japanischen O-Ton mit deutschen Untertiteln ansehen.