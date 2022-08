Twitch: MaceZayuri verkündet vorerst das Ende ihrer Streams

Während Pokimane sich aus ihrer Auszeit von Twitch zurückmeldet, verabschiedet sich eine andere bekannte Streamerin nach vielen Jahren und auf unbestimmte Zeit von der Plattform. MaceZayuri erklärt in ihrem gestrigen Stream die Gründe für den Cut.

Für MaceZayuri ist Twitch nicht mehr wie es mal war

Unter Tränen verkündet MaceZayuri in ihrem von ihr so betitelten vorerst letztem Stream, dass es in der nächsten Zeit keine weiteren Streams mehr auf Twitch geben wird. Diese Entscheidung sei wohl überlegt und mit vielen ihrer Mitmenschen besprochen.

Der Grund dafür: Die Cosplayerin fühle sich dem mentalen Druck, welcher mit der Streaming-Welt verbunden ist, nicht mehr gewachsen und möchte sich, wie auch Pokimane, erst einmal auf sich und ihre Gesundheit konzentrieren.

Vor fast sieben Jahren hat die Cosplayerin mit dem Streamen auf Twitch angefangen.

„Ich habe das Streamen geliebt, ich habe damit angefangen, weil es mir Spaß gemacht hat. Das Streamen war meine Leidenschaft.“

Das habe sich innerhalb des letzten Jahres ins Gegenteil gewendet. Aus schlechtem Gewissen und der Angst ihre Community zu enttäuschen, die ihr so viel ermöglicht hat, habe sie sich trotz schlechtem Gefühl und Bauchschmerzen dazu gezwungen den Stream zu starten.

Dabei sei sie schon längst nicht mehr finanziell von Twitch abhängig und sie wolle die Zeit und Energie künftig in andere Plattformen wie Instagram und TikTok stecken. Diese würden ihr deutlich mehr Spaß machen.

Dabei schließt MaceZayuri ein Comeback mit kleineren Kochstreams und ernsteren, aufklärerischen Themen nicht aus. Sie wolle aber keine Versprechungen machen, welche sie am Ende nicht halte kann.

„Ihr seid so süß“ – Die Reaktion der Community

Schon zu Beginn des Streams versuchte der Chat die Streamerin zu beruhigen. „Es ist nicht dumm zu weinen“, schreiben viele Zuschauer. Sie solle zuerst an sich selbst und ihre Gesundheit denken und sich ruhig die Auszeit gönnen, die sie braucht.

Zutiefst berührt von so viel Liebe und Verständnis im Chat bedankte sich MaceZayuri von Herzen und rief zuletzt noch dazu auf, keine neuen Abonnements abzuschließen, da demnächst erstmal kein Content mehr auf ihrem Twitch-Kanal zu sehen sein werde.