Nach Missbrauchsvorwürfen: Amouranth nimmt sich eine Auszeit

Nach dem Skandal um ihre toxische Beziehung, scheint es Kaitlyn Siragusa (aka Amouranth) schon deutlich besser zu gehen. Nach einer kurzen Streaming-Pause meldet sich die Unternehmerin zurück. Sie gibt ein Update und kündigt eine Auszeit an.

Amouranth ist für ihre freizügigen Streaming-Outfits bekannt. Doch nach der schockierenden Nachricht, dass sie bereits seit Jahren verheiratet sei und unter der toxischen Beziehung ihres Ehemannes leide, scheint sich einiges geändert zu haben.

Amouranth hält sich bedeckt

In ihrem Stream vom 18. Oktober 2022 zeigt sich Amouranth ungewohnt verhüllt. Sie trug normale Klamotten und scheint weniger Wert auf ihr Äußeres zu legen, als ihren Follower*innen ein Update zur momentanen Situation zu geben.

Wie Amouranth im Stream erzählt, gehe es ihr offenbar schon besser. Nicht nur die Streamerin selbst, sondern auch ihr Ehemann befände sich, laut Siragusa, in therapeutischer Behandlung. Zudem habe sie sich rechtlichen Beistand geholt, was darauf hindeutet, dass auch eine Trennung im Raum steht.

Inhalt von Twitter anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von Twitter anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von Twitter. Inhalt von Twitter immer anzeigen

Diese Gaming-Tech verwenden Streamer zum Zocken:

Lichter: Nanoleaf, zum Beispiel dieses Paket

Capture-Card: Elgato Game Capture HD60 Pro

Mikrofon und Mikrofonarm: Rode NT1-A Condenser Mic

Mixer: Behringer XENYX 302USB

Webcam: Logitech C920 USB HD Pro Webcam

Gaming-Montor: ASUS Tuf Gaming VG27A HDR mit 27 Zoll

Ein optimistischer Blick in die Zukunft

Wie Amouranth mitteilt, habe sie wieder die volle Kontrolle über Twitch, ihre Social Media-Kanäle sowie ihre Konten. Nachdem ihr Ehemann damit drohte, ihren Hunden etwas anzutun, scheint Siragusa sichtlich erleichtert, dass die Tiere wohlauf sind.

Die Streamerin sprach überdies von ihren neu gewonnenen Freiheiten und blickte optimistisch in die Zukunft. Allerdings wolle sie sich zunächst eine Auszeit nehmen, wie Amouranth in einem Twitter-Post verrät. Wann sie zurückkehren wird, wisse sie selbst noch nicht.

Inhalt von Twitter anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von Twitter anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von Twitter. Inhalt von Twitter immer anzeigen

Wie Amouranth ihre Streaming-Auszeit nutzen wird und wann sie sich zurück meldet, wird sich womöglich in der nächsten Zeit zeigen. Zumindest gab Amouranth einen Ausblick auf den möglichen Content, der ihre Zuschauer*innen zukünftig erwarten können.

In einem knapp 15-Stündigen Twitch-Stream ließ Siragusa ihre Fans an ihrem Tag teilhaben. So war sie stundenlang auf einem Gestüt, aß gemütlich mit ihrer Begleitung zu Abend und spielte später mehrere Overwatch-Matches.

Wichtig: Seid ihr selbst Opfer sexueller Gewalt geworden oder ihr kennt in eurem Bekanntenkreis jemanden, der sich in einer solchen Situation befindet, erhaltet ihr beim Hilfetelefon des Bundesamts für Familie unter der 08000 116 016 rund um die Uhr kostenlose Hilfe.

Wenn du über deine Probleme nicht reden kannst und dennoch Hilfe suchst, die Beratung der Telefon-Seelsorge ist auch über E-Mail möglich.

Kindern und Jugendlichen steht zusätzlich die Nummer gegen Kummer von Montag bis Samstag zwischen 14 bis 20 Uhr jederzeit zur Verfügung. Die Nummer lautet 116 111.