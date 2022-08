Twitch: Pokimane kehrt nach Auszeit zurück, was steckt dahinter?

Pokimane ist eine der größten Streamerinnen der Welt. Doch in den letzten Monaten war es ruhig um die junge Frau. Sie hat sich eine Auszeit auf unbestimmte Zeit genommen.

Nun hat sie zur Freude ihrer Fans auf Twitter angekündigt, dass sie wieder mit dem Streamen starten will. Wann sie wieder anfängt und was hinter der Auszeit steckte, verraten wir euch in diesem Beitrag.

Pokimane: „Ich brauche einen mentalen Reset“

Mit emotionalen Worten richtet sich Imane Anys, alias Pokimane, Mitte Juli an ihre Fans. Sie brauche eine Pause vom Streamen, um sich um ihr Leben außerhalb von Twitch und den sozialen Medien zu kümmern.

„Ich habe das Gefühl, ich brauche einen mentalen Reset und etwas Zeit, um mich auf mich selbst und mein Leben offline zu fokussieren. Ich finde, dass Pausen essentiell für die Gesundheit/die Langlebigkeit der Karriere sind und ich bin so dankbar für die Unterstützung, die ihr mir alle über die Jahre gezeigt habt.“

Seitdem war es nicht nur auf dem Twitch-Kanal der jungen Streamerin sehr ruhig. Auch auf Twitter und Instagram kam wenig Content.

Pokimane ist dafür bekannt sehr offen und bedacht mit ihrer mentalen Gesundheit umzugehen. Schon einmal hat sie eine längere Pause eingelegt, als es ihr nicht gut ging.

Pokimane startet wieder durch

Mit der Ankündigung auf Twitter ist ihren Fans ein riesen Stein vom Herzen gefallen. Ihr Idol fängt wieder mit dem Streamen an.

Angekündigt hat sie den Start nach ihrer Pause für den 1. September 2022. Was genau sie in ihrem ersten Stream machen wird, ist nicht bekannt. Vielleicht wird sie einiges dazu erzählen, was sie in der Zeit gemacht hat, in der sie offline war.

Was eine Auszeit oder ein Urlaub für einen Vollzeit-Streamer bedeuten kann, hat Fabian Siegismund sehr eindrucksvoll in einem Video aufgeschlüsselt. Er zeigt, dass auch die Pause selbst zur mentalen Belastung werden kann. Falls ihr euch dafür interessiert, lest euch gern unseren Artikel dazu durch.