Den Boss Gryla in God of War Ragnarök besiegen, so geht´s (Guide)

In God of War Ragnarök gibt es eine Vielzahl an epischen Kämpfen gegen mächtige Bosse. Besonders nervenaufreibend ist das Geplänkel mit der Riesin Gryla, die mit Scharfsinn statt mit Stärke besiegt werden muss und die euch in drei Kampfphasen dennoch einiges abverlangt. In unserem Guide verraten wir euch, wie ihr sie nichtsdestoweniger leicht besiegt.

God of War Ragnarök: Boss Gryla besiegen, so geht’s (Phase 1)

Bevor ihr euch der Riesin stellt, seid gewarnt: Auf herkömmliche Weise könnt ihr den Boss nicht besiegen, denn sie ist gegen die meisten Angriffe immun. Treffer mit Pfeil und Bogen bewirken bei ihr nur minimalen, kaum erwähnenswerten Schaden, und Angriffe im Nahkampf könnt ihr komplett vergessen.

Konzentriert euch stattdessen darauf, mit Atreus’ Bogen den Kessel im rechten Arm der Riesin anzuvisieren. Auf diesem Gegenstand werden immer mal wieder lila Runen zu leuchten beginnen, was für euch gleichbedeutend mit der Aufforderung ist, ein paar Pfeile in das Ding zu jagen. Nutzt R3, um euer Ziel besser erkennen und anvisieren zu können.

In dieser Phase setzt Gryla auf zwei Attacken. Entweder schleudert sie euch Geschosse aus dem Kessel entgegen, denen ihr leicht zur Seite ausweichen könnt, oder sie stampft mit ihren übergroßen Füßen auf den Boden. Dem Fußstampfer entgeht ihr, indem ihr einfach nach hinten ausweicht und kurz auf Abstand bleibt.

Die Kampfarena ist zum Glück groß genug, um den wütenden Attacken der Riesin leicht entgehen zu können. Habt ihr ihren Kessel vier Mal erwischt, wird Gryla kurzzeitig zusammenbrechen und ist sehr anfällig für Folgeattacken. Lauft zu ihr und verpasst dem Kessel an der leuchtenden Stelle ein paar gute Treffer, bevor es mit Phase 2 weitergeht.

God of War Ragnarök: Boss Gryla besiegen, so geht’s (Phase 2)

Sobald der Boss aus God of War Ragnarök wieder auf deinen Beinen ist, wird der Boden rot zu leuchten beginnen, wodurch eine starke Bereichsattacke angekündigt wird. Entgeht eurem grimmigen Schicksal, indem ihr euch zu einem Vorsprung hochzieht. Anschließend müsst ihr drei Dinge beachten, um Gryla erneut in die Knie zu zwingen und in Phase 3 überzugehen.

Roter Boden : Meidet die sich ankündigende Bereichsattacke, indem ihr euch rechtzeitig nach oben beziehungsweise unten bewegt.

: Meidet die sich ankündigende Bereichsattacke, indem ihr euch rechtzeitig nach oben beziehungsweise unten bewegt. Grylas Geschosse : Langsame Geschosse, die euch aus dem Kessel entgegengeworfen werden. Können mit dem Bogen abgeschossen werden.

: Langsame Geschosse, die euch aus dem Kessel entgegengeworfen werden. Können mit dem Bogen abgeschossen werden. Kerzen: Bewegt euch ausweichend auf die beiden großen Kerzen im Raum zu, die von Angrboda angezündet werden können, sobald ihr nah genug dran seid.

Habt ihr euch um die zwei Kerzen gekümmert, sieht die Strategie wieder ganz genauso aus wie in Phase 1. Wartet, bis die Runen auf dem Kessel zu leuchten beginnen und jagt dann einen Pfeil in den Gegenstand. Achtet darauf, dass Gryla den Kessel zum Schutz auch gerne mal herumdreht, verändert dann einfach eure eigene Position.

God of War Ragnarök: Boss Gryla besiegen, so geht’s (Phase 3)

Nach vier weiteren gut platzierten Treffern wird der Boss erneut zu Boden gehen und ihr habt wieder ein kurzes Zeitfenster, die Runen auf dem Kessel zu bearbeiten. Wenn die Riesin nun wieder auf die Beine kommt, ist sie deutlich vorsichtiger als zuvor. Sie wird den Kessel von euch weg drehen und nicht mehr zulassen, dass ihr ihn einfach so treffen könnt.

Euer Ziel ist es nun, Gryla zu einer der beiden Kerzen zu locken und diese von Angrboda anzünden zu lassen. Der Boss wird davon aber nur betäubt, wenn sie wirklich ganz nah an der Kerze steht. Ist dies der Fall, könnt ihr erneut auf die leuchtenden Runen am Kessel schießen. Möglicherweise müsst ihr eine der Plattformen erklimmen, um das Ziel treffen zu können.

Die Taktiken aus der ersten und der zweiten Phase bleiben auch in Phase 3 bestehen, schießt also fleißig Geschosse aus der Luft und verschwindet, sobald der Boden rot zu leuchten beginnt. Habt ihr die Riesin fast besiegt, lässt sie ihren Kessel fallen. Lauft dann schnell zu dem Gegenstand, drückt R3 und seht Gryla bei ihrem Ende zu.