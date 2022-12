God of War Ragnarök: Fundorte aller Yggdrasil-Risse (Lösung)

So toll es auch ist, dass in God of War Ragnarök die Weltesche Yggdrasil ihre Äste in allen neun Welten hat, so problematisch sind die damit einhergehenden Risse, welche diese Welten auf unangenehme Weise miteinander verbinden. Doch zum Glück gibt es ja Kratos, Atreus und Freya, die sich um genau solche Probleme kümmern.

Findet ihr einen Yggdrasil-Riss, müsst ihr lediglich damit interagieren, um entweder direkt ein paar seltene Herstellungskomponente zu erhalten oder erst einmal eine unfreundliche Begegnung mit Kreaturen aus einer der neun Welten zu haben. Die nach dem Kampf aber dennoch wertvolle Items fallen lassen.

Und diese Gegenstände könnt ihr gut gebrauchen, denn damit lässt sich die Ausrüstung des Kriegsgotts verbessern, wodurch ihr bessere Chancen gegen bockschwere Bosse habt, wie beispielsweise den kriegsliebenden Berserkern. Außerdem kommt ihr so eurem Wunsch näher, das Spiel von Sony Santa Monica Studio zu 100% abzuschließen.

God of War Ragnarök: Alle Yggdrasil-Risse und wo ihr sie findet (Lösung)

Yggdrasil-Risse sind vergleichsweise eher selten, aber dennoch findet ihr sie in allen vier der spielrelevanten Welten, also in Midgard, Svartalfheim, Vanaheim und Alfheim. Doch sind sie teilweise gut versteckt oder liegen so abseits, dass durchaus die Frage aufkommen kann, wie man sie erreichen soll.

Dank dem Youtuber Freemann91 müsst ihr euch darüber aber gar keine weiteren Gedanken mehr machen, denn dieser hat auf seinem Kanal ein Video zu jeder Welt veröffentlicht und zeigt euch dort ganz genau, wo sich die Yggdrasil-Risse befinden, wie ihr sie erreichen könnt und was euch erwartet, wenn Kratos versucht sie zu schließen.

Seid gewarnt, denn hinter manch einem Riss verbergen sich tödliche Kreaturen, für die ihr eine gute Ausrüstung, starke Waffen und ein geschicktes Händchen benötigt. Außerdem könnt ihr nicht alle Yggdrasil-Risse von Anfang an erreichen, für manche müsst ihr in der Handlung erst einem bestimmten Punkt erreicht haben.

Alle Yggdrasil-Risse in Midgard

In Atreus’ Heimat, dank des Fimbulwinters mittlerweile ein recht unwirtlicher Ort, befinden sich insgesamt 3 Yggdrasil-Risse. Um sie alle erreichen zu können, müsst ihr in der Kampagne etwas weiter fortgeschritten sein, sucht die Welt daher am besten kurz vor Ende der Handlung auf und es sollten sich keine Hindernisse mehr in eurem Weg befinden.

Alle Yggdrasil-Risse in Vanaheim

Wenn ihr sowieso gerade mit Freya durch den Dschungel von Vanaheim stapft, könnt ihr natürlich auch direkt die 4 Yggdrasil-Risse suchen, die sich hier finden lassen. Auch in dieser Welt müsst ihr erst einmal einen bestimmten Punkt in der Handlung von God of War Ragnarök erreicht haben, bevor ihr Zugang zu allen Orten erhaltet.

Alle Yggdrasil-Risse in Alfheim

In der Welt der Elben, wo noch immer ein grausamer Krieg zwischen Licht und Dunkelheit herrscht, befindet sich lediglich 1 Yggdrasil-Riss. Um den erreichen zu können, braucht ihr Zugang zur verbotenen Wüste, was erst etwas später in der Handlung möglich ist, im Zweifelsfall braucht ihr also etwas Geduld.

Alle Yggdrasil-Risse in Svartalfheim

Die weitläufige Welt Svartalfheim hat eine besonders hohe Zahl an Collectables, Truhen und anderen Dingen, die ihr für einen einhundertprozentigen Abschluss benötigt. Entsprechend findet ihr hier auch gleich 7 Yggdrasil-Risse, die sich teilweise jedoch nur mit der entsprechenden Ausrüstung erreichen lassen.

