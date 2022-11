God of War Ragnarök: Geheimnis der Sande, Rüstungsset des Glanzes, Schatz Geier-Gold – Lösung

In der Welt Alfheim, die ihr während eurer Abenteuer in God of War Ragnarök erkunden könnt, gibt es das optionale Gebiet Die Schluchten und genau dort könnt ihr so allerlei Belohnungen abstauben. Nicht nur findet hier die Nebenmission Geheimnis der Sande statt, ihr findet hier auch den Schatz Geier-Gold und das Rüstungsset des Glanzes.

Solltet ihr Probleme haben, die Nebenaufgabe abzuschließen, ihr könnt den Schatz, der in der Schatzkarte beschrieben wird nicht finden oder euch fehlen Teile von dem besagten Rüstungsset? Keine Sorge, genau dafür ist diese Lösung da, in welcher wir euch Schritt für Schritt beschreiben, wie ihr den Schluchten alle Geheimnisse entreißen könnt.

God of War Ragnarök: Geheimnis der Sande starten, Schatzkarte finden (Lösung)

Bevor ihr überhaupt darüber nachdenkt, die hier aufgezählten Nebenaufgaben zu bewältigen, müsst ihr erst einmal in der Story soweit vorangekommen sein, bis ihr die Hauptaufgabe Groas Geheimnis abgeschlossen habt. Denn erst dann öffnet sich in Alfheim ein optionaler Weg, der euch in das neue Gebiet Die Schluchten führt.

Bereits zu Beginn dieses neuen Wegs, wenn ihr durch das Tor in Richtung Wüste lauft, kommt ihr an einer Leiche vorbei, die die Schatzkarte zum Geier-Gold neben sich zu liegen hat. Um den dort erwähnten Schatz finden zu können, müsst ihr jedoch erst einmal die Nebenmission in den Sanden der Wüste abschließen.

Folgt nach eurem Fund einfach dem Weg, bis ihr die beiden Stocksubstanzen erreicht, rot leuchtendes Gewächs, das ihr mit der Leviathan-Axt auf einen Schlag zerstören müsst, um den Weg freizumachen. Stellt euch in den entsprechenden Winkel und ihr könnt fortan auf der rechten Seite die Felswand hochklettern.

Oben angekommen findet ihr nicht nur einen von Odins Raben, der rechts über den Felsen seine Kreise zieht, sondern auch Sindris Laden. Sprecht mit dem handwerklich geschickten Zwerg über die Bestie, von der Atreus gehört hat, und die Nebenaufgabe Geheimnis der Sande wird aktiviert. Nun müsst ihr euch in die Wüste begeben und schließlich in die Tiefe.

Geheimnis der Sande abschließen: Die Tiefe durchqueren

Lauft nun einfach an dem Zwergenladen vorbei und Kratos’ Sohn wird einen Schlitten finden, mit dem ihr die unwirtliche Region in God of War Ragnarök durchqueren könnt. Bewegt euch durch den Sandsturm, indem ihr einfach dem Weg nach Süden folgt, und zwar solange, bis ihr einen Höhleneingang entdeckt. Geht hinein und ihr habt den gesuchten Ort gefunden.

In der Tiefe bekommt ihr es mit recht angriffslustigen Dunkelalben zu tun, seid also gewarnt und bereitet euch auf zahlreiche Gegner dieses Typs vor. Um im Anfangsgebiet voranzukommen, müsst ihr die Leviathan-Axt so gegen den Dämmerstein werfen, dass sie abprallt und alle drei Stocksubstanzen zerstört. Nur so wird der Weg in eine weitere Höhle frei.

Erledigt auch hier den Dunkelelben und klettert anschließend die Felswand hoch, wodurch ihr eine Schlucht erreicht, die Kratos und Atreus via Seilrutsche überqueren können. Um nun die Felsen mit den Chaosklingen entlanghangeln zu können, müsst ihr rechts den Vorsprung hinunter hüpfen und mit der Leviathan-Axt auf den Dämmerstein kloppen, wodurch die störenden Ranken explodieren.

Geheimnis der Sande abschließen: Die überwucherte Schlucht überwinden

Während dieser Nebenmission in „God of War Ragnarök“ erreicht ihr schnell eine weitere Höhle, in der es nur so vor Dunkelalben wimmelt. Erledigt die spitzohrigen Kerle mit den Chaosklingen und begebt euch dann zu dem Spalt in der nördlichen Wand, wo Kratos durchkriechen kann. So erreicht ihr abermals eine Schlucht, doch diese ist von Stocksubstanz überwuchert.

Unterhalb der Ranken seht ihr einen Krug, den ihr mit einem gezielten Axtwurf zum Explodieren bringen könnt. Tut dies und ihr legt einen Dämmerstein frei. Dreht euch dann um und ihr seht einen weiteren Krug, mit dem ihr das störende Gestein wegsprengen könnt. So erreicht ihr den richtigen Ort, um den Dämmerstein erwischen und eine Truhe freilegen zu können.

Habt ihr die nächste Ranke erreicht, werft eure Leviathan-Axt durch das Gewächs auf der linken Seite gegen den Dämmerstein, wodurch der Rest des Unkrauts vernichtet wird. Springt nun über die Schlucht, dreht euch um 180 Grad und schleudert eure Axt auch hier gegen einen explosiven Krug, wodurch noch mehr Gestein gesprengt und Dämmerstein freigelegt wird.

Kehrt nun also zum Ausgangspunkt zurück, werft die Axt gegen den besagten Dämmerstein an der linken Felswand und die Ranken weiter vorne werden ebenfalls vernichtet, wodurch ihr einen Ankerpunkt für eure Chaosklingen freilegt. Schwingt euch empor, plündert dort die nächste Truhe und ihr erreicht schließlich einen Pendel, in welchem sich ein Dämmerstein befindet.

Mit Axtwürfen könnt ihr das Pendel bewegen, also sorgt dafür, dass der Dämmerstein nach Süden zeigt, werft dann mit der Axt drauf und das letzte Rankengewächs geht ebenfalls vor die Hunde, wodurch ihr die nächste Höhle erreichen könnt. Dort müsst ihr den Hafgufa befreien und könnt die Schulterstücke des Glanzes finden.

Geheimnis der Sande abschließen: Hafgufa befreien und Schulterstücke des Glanzes finden

Habt ihr die Tiefe in „God of War Ragnarök“ durchquert, erreicht ihr endlich das große Tier, das Atreus bereits vor so langer Zeit hören konnte. Das gigantische Hafgufa steckt in Stocksubstanz fest und ihr müsst es befreien, um die Nebenmission Geheimnis der Sande abschließen zu können.

Um das störende Gestein mit Hilfe des explosiven Krugs wegzusprengen, müsst ihr euch ganz rechts an der Schlucht positionieren .

. Springt nun über die Schlucht und werft eure Leviathanaxt durch die Lücke in der Stocksubstanz , um den Dämmerstein im Osten zu erwischen.

, um den Dämmerstein im Osten zu erwischen. Geht nun zurück nach oben und schleudert auch dort eure Axt auf den sichtbaren Dämmerstein an der westlichen Felswand , wodurch noch mehr Stocksubstanz gelöst wird.

, wodurch noch mehr Stocksubstanz gelöst wird. Folgt Atreus nach draußen, klettert nach oben und öffnet dort die legendäre Truhe , welche die Brustrüstung Schulterstücke des Glanzes (Stufe 4) enthält.

, welche die Brustrüstung enthält. Löst neben der Truhe die Stocksubstanz und klettert die Felswand empor, fahrt dann mit dem Schlitten nach Norden, wo ihr das letzte Stück Stocksubstanz findet.

God of War Ragnarök: So findet ihr das Geier-Gold (Lösung)

Habt ihr all diese Punkte abgeklappert, wird der Hafgufa befreit und die Nebenaufgabe Geheimnis der Sande gilt offiziell als abgeschlossen. Nun wollt ihr aber ganz sicher noch den Schatz von der Schatzkarte finden, die ihr zu Beginn dieser optionalen Quest gefunden habt. Blickt dafür nach der Befreiung des Hafgufa gen Osten.

Ihr werdet dort ein gigantisches Skelett von einer unbekannten Bestie finden, in deren Maul sich ein glänzendes Objekt befindet. Und dabei handelt es sich natürlich um den besagten Schatz, der auf der Schatzkarte Geier-Gold beschrieben wird. Begebt euch also zu diesem Skelett und plündert die Truhe, um eure Belohnung zu erhalten.

So kommt ihr in den Besitz von einigen wichtigen Herstellungskomponenten und der einzigartigen Ressource Tödliche Detonation, einem Accessoire für Atreus. Tötet der Junge einen Gegner mit einem Runenpfeil, während er dieses Item ausgerüstet hat, wird das Geschoss explodieren, was moderaten Schaden im Umkreis der Detonation verursacht.

God of War Ragnarök: Wie ihr das Rüstungsset des Glanzes vervollständigt (Lösung)

Wenn ihr das Geier-Gold gefunden habt, befindet ihr euch bereits an der richtigen Position, um auch die anderen Teile vom Rüstungsset des Glanzes zu finden. Steigt in das Maul des Skeletts und erledigt hier die Horde Grimm, die zwar ziemlich viel Lärm machen, euch zu diesem Zeitpunkt von „God of War Ragnarök“ aber kaum noch Probleme bereiten sollten.

Habt ihr die Biester erledigt, klettert die Felswand nach oben und plündert dort die nächste legendäre Truhe, wodurch ihr das Rüstunsgteil Gürtel des Glanzes findet. Verlasst nun das Skelett und begebt euch via Schlitten in den Norden des Ödlands, wo sich ein kleiner, halb verfallener Tempel befindet. Erledigt dort die Alben und die Panzerhandschuhe des Glanzes gehören ebenfalls euch.