In dem Action-Adventure God of War Ragnarök bekommt es der Kriegsgott wieder mit vielen Gefahren zu tun, die bockschweren Bosse des Spiels sind nur ein Teil davon. Um in der unwirtlichen Welt zu überleben, benötigen Vater Kratos und Sohnemann Atreus nicht nur gute Waffen, sondern auch anständige Rüstungssets.

Denn sind wir mal ehrlich, die Standardkleidung der beiden hält diese im schrecklichen Fimbulwinter zwar warm, doch viel mehr tut sie nicht. Da fragen sich manche Spieler*innen natürlich zurecht, wie sie beispielsweise die Schneewehe-Rüstung und den Schneewehe-Skin bekommen, die zumindest optisch in die winterliche Umgebung passen.

God of War Ragnarök: So erhaltet ihr Schneewehen-Rüstung und Schneewehen-Skin

Sowohl die Schneewehen-Rüstung für Protagonist Kratos als auch der Schneewehen-Skin für seinen Sohn Atreus sind Teile des Bonus, den ihr erhaltet, wenn ihr das Videospiel von SIE Santa Monica Studios vorbestellt habt. Sollte dies bei euch der Fall sein, müsst ihr keinen Code mehr eingeben und kein Häkchen anklicken.

Das ist die Schneewehe-Rüstung in God of War Ragnarök. © Sony Interactive Entertainment.

Stattdessen geht das Set automatisch in euren Besitz über, jedoch könnt ihr es nicht von Anfang an im Spiel benutzen. Stattdessen müsst ihr erst einmal einen bestimmten Punkt in der Handlung erreicht haben, damit Kratos beide Ausrüstungsteile entgegennehmen und schließlich auch verwenden kann.

Doch keine Sorge, es dauert nicht sonderlich lange, bis ihr diese besonders hübschen Rüstungen erhaltet, tatsächlich müsst ihr lediglich die erste Mission in God of War Ragnarök absolvieren und danach die Schmiede-Brüder Sindri und Brok aufsuchen, was ebenfalls automatisch passiert. Macht euch also keine Sorge, dass ihr eure Belohnung übersehen könntet.

Die erste Hauptmission Überlebe den Fimbulwinter der Kampagne abschließen

der Kampagne abschließen Die Schmiede-Brüder Sindri und Brok aufsuchen

aufsuchen Schneewehe-Set an der blau leuchtenden Truhe abholen

Das Set, das für Atreus lediglich rein kosmetische Natur ist, besteht aus einer Schneewehe-Brustplatte, Schneewehe-Panzerhandschuhen und einem Schneewehe-Gürtel.

Die Beschreibung spricht bei der Schneewehe-Rüstung von einer Panzerung, die von den Elementen des Fimbulwinter inspiriert und denen geschenkt wurde, die Vertrauen in die Zukunft hatten.

Außerdem ist die Rüstung von Kratos im Gegensatz zu der von Atreus nicht rein kosmetischer Natur. Die Brustplatte sorgt dafür, dass das in die Luft schleudern von Feinden eine hohe Chance hat, Kratos’ Stärke und seine Abwehr zu erhöhen.

Die Schneewehe-Handschuhe und der Schneewehe-Gürtel erhöhen zudem die Betäubung gegen die in die Luft geworfenen Feinde.