Sobald ihr in Assassins Creed Valhalla eure eigene Siedlung in England gegründet und das Bruderschaftshaus gebaut habt, könnt ihr euch auf die Jagd nach den 45 Mitgliedern des Ordens der Ältesten machen, die sich überall in England versteckt halten. Insgesamt gilt es, 15 Eiferer zu erledigen, welche die Straßen des Landes unsicher machen, und die jeweils sechs Untergebenen von insgesamt fünf Anführern. Und natürlich das Oberhaupt des Ordens, der mysteriöse Vater.

Insgesamt gibt es in Assassins Creed Valhalla 15 Eiferer, starke Krieger, die Teil des Ordens sind und euch ab einem gewissen Punkt in der Geschichte von Assassins Creed Valhalla das Leben schwer machen können. Sie zu töten kann eine gewisse Herausforderung darstellen, doch dafür werdet ihr meist mit Hinweisen auf hochrangige Ordensmitglieder belohnt und drei dieser Eiferer haben sogar mysteriöse Tafeln in ihrem Besitz, die ihr benötigt, um das legendäre Schwert Excalibur finden zu können.

Die Eiferer sind bis zum Abschluss der Quest Die Sage der Königsmacher passiv und werden nur mit euch kämpfen, wenn ihr sie angreift. Doch nach der besagten Quest werden die Eiferer aktiv nach euch suchen und Eivor das Leben ein wenig schwerer machen. Um dies zu verhindern könnt ihr Leofrith am Ende der Questreihe am Leben lassen. So bleiben die Eiferer passiv, doch dafür müsst ihr diese nun einzeln aufsuchen und zum Kampf herausfordern.

© Ubisoft

Eiferer Wulfrum

Diesen Krieger könnt ihr in der Region East-Engla antreffen, wo er im Süden des Landes die Hauptstraße unsicher macht. Der Mann, der auch als die Todesgunst bekannt ist, kann in der Regel westlich von Theodford angetroffen werden.

Eiferer Redwald

Diesen Eiferer trefft ihr in Legracaesterscir, im Wald nordwestlich von Kloster Alencaester. Ihr könnt diesen Eiferer bereits sehr früh begegnen, da er jedoch eine Stärke von 90 hat, solltet ihr mit einer Konfrontation nichtsdestoweniger warten, bis ihr ein wenig stärker geworden seid.

Eiferer Cola

Kann ebenfalls in Legracaesterscir angetroffen werden. Eiferer Cola reitet den Hauptpfad südlich des Flusses Trenta auf und ab. Sucht direkt am Fluss nach ihm und scheut euch nicht, die Strecke komplett abzulaufen, wenn ihr ihn nicht auf Anhieb antreffen könnt, schließlich ist Cola genau wie die anderen beständig auf Achse.

Eiferer Eorforwine

In Grantabrycgscir könnt ihr diesen Krieger antreffen, der auf der kleinen Halbinsel im Osten der Region unterwegs ist. Eiferer Eoforwine hat ebenfalls eine Stärke von 90 und ist ein wirklich starker Brocken, wenn ihr dieses Level selbst noch nicht erreicht habt.

Eiferer Kendall

Kendall, auch bekannt als die Blutbrauerin, kann in Grantabrycgscir angetroffen werden, und zwar im Süden des Landes. Sucht die südlichste Straße auf und setzt euren Raben ein, falls ihr diesen Eiferer nicht direkt finden könnt.

Eiferer Cuthbert

Einer der flinkesten Speerkämpfer in Assassins Creed Valhalla kann in Oxenafordscir angetroffen werden. Cuthbert reitet dort die Hauptstraße im südlichen Teil des Landes auf und ab, nahe der Veste Cynebelle. Sucht den Pfad südlich des Ciltern-Hügels auf und sucht dort nach diesem Eiferer.

Eiferer Woden

Eiferer Woden trefft ihr in der Region Caent an. Sucht die Straße südlich des Dorfes Beamasfield auf und folgt deren Verlauf. Früher oder später wird euch Woden begegnen und ihr könnt ihn zum Kampf herausfordern.

Eiferer Osgar

Osgar ist nicht so mobil wie die meisten seiner Kameraden und befindet sich stets am gleichen Ort, nämlich in der Nähe der Abtei Medeshamstede in Lincolnescir.

Eiferer Heike

Heike ist einer der drei Eiferer in Assassins Creed Valhalla, die eine der elf mysteriösen Tafeln bei sich tragen, die ihr benötigt, um Excalibur zu finden. Heike befindet sich in Eastseaxe, und zwar auf der Hauptstraße westlich der Stadt Colencaester.

Eiferer Bercthun

Dieses Monstrum mit einer Stärke von 340 kann in Wincaester angetroffen werden. Sucht bei der westlichen Grenze der Stadt nach ihm und fordert ihm zum Kampf, wenn ihr euch denn traut. Ihr solltet in der Geschichte von Assassins Creed Valhalla bereits recht weit sein, um diesem Eiferer etwas entgegensetzen zu können.

Eiferer Hrodgar

Dieser Krieger, der auch der Rattenkönig genannt wird, befindet sich in Sudseaxe, und zwar im Wald östlich von Crawanlea. Bei diesem Gegner ist es sinnvoll, stets im Nahkampf zu verbleiben, da er sich nicht nur heilt, wenn ihr auf Abstand geht, sondern ebenfalls das ganze Gebiet mit Giftgas bedeckt, was den Kampf deutlich erschwert.

Eiferer Callin

Callin befindet sich in der Region Eoforwicscir. Im Osten dieses Landes, westlich des Priorats Flaneburg, beziehungsweise des Rodestan-Steinriesen, findet ihr eine Straße, die ihr absuchen müsst, um den stets mobilen Callin zu finden und töten zu können.

Eiferer Horsa

Ein Gegner in Assassins Creed Valhalla, der sich in der Region Oxenafordscir befindet. Sucht nördlich des Flusses Große Use die Straße auf und sucht diese von West nach Ost ab. Früher oder später werdet ihr so Horsa begegnen.

Eiferer Beorhtsige

Der Normanne mit dem prächtigen roten Bart befindet sich in Glowecaesterscir. Um ihn zu finden, müsst ihr die Hauptstraße im Zentrum des Landes aufsuchen, südlich des zentralen Aussichtspunktes. Beorhtsige reitet diese Straße auf und ab und ihr werdet ihm dort früher oder später begegnen.

Eiferer Wealdemaer

Der Münznehmer hat eine Stärke von 160 und patrouilliert auf der Straße im Zentrum von Scrobbescir. Solltet ihr Probleme haben diesen Eiferer ausfindig zu machen, könnt ihr die Straße mit eurem Raben absuchen und ihn so markieren.

Der Kiel: Magister Gorm und seine 6 Untergebenen – Lösung (Guide)

Bei dem Kiel handelt es sich in Wirklichkeit um Magister Gorm, den Sohn von der Axt. Genau wie sein Vater ist auch Gorm ein hochrangiges Ordensmitglied und kann erst gefunden und ausgeschaltet werden, nachdem ihr seine sechs Untergebenen enttarnt und getötet habt. In unserem Guide zu Assassins Creed Valhalla findet ihr alle fünf Ordensmitglieder die unter dem Kiel dienen und wie ihr diese ausfindig machen könnt.

Habt ihr euch um alle sechs Ordensmitglieder in „Assassins Creed Valhalla“ gekümmert, die dem Kiel unterstellt sind, kehrt in eure Siedlung zurück und sprecht dort im Bruderschaftshaus mit eurem Verbündeten bei den Assassinen, um die Vinland-Saga zu beginnen und Gorm jagen zu können.

© Ubisoft

Die Axt: Kjötvi der Grausame

Der Vater von Gorm ist das erste Ordensmitglied das ihr in der Geschichte von Assassins Creed Valhalla töten müsst. Die Axt ist Teil der ersten Questreihe und muss von euch im Verlauf der Handlung bekämpft und ausgeschaltet werden, ihr könnt ihn also gar nicht verfehlen und werdet ihn so oder so am Ende des Tages auf eurer Liste ausgeschalteter Ordensmitglieder eintragen können.

Der Köcher: Paladin Leofgifu

Um die Identität von diesem Mitglied des Ordens der Ältesten zu entblößen, müsst ihr nicht viel mehr tun, als das Bruderschaftshaus in eurer Siedlung zu bauen und dort die Nachricht von Haytham zu lesen. So erfahrt ihr, dass es sich bei dem Köcher in Wirklichkeit um Paladin Leofgifu handelt. Das Ordensmitglied befindet sich ab diesem Zeitpunkt südöstlich eurer Siedlung, an der Großen Use, am Rand eines Lagers namens Utbeen.

Das Wehrgehänge: Paladin Hunta

Genau wie bei dem Köcher müsst ihr auch für das Wehrgehänge lediglich das Bruderschaftshaus in eurer Siedlung bauen und die Nachricht des Assassinen lesen. Danach könnt ihr Paladin Hunta in Legracaester antreffen. Der Ort wird während der Quest Die Königsmacher von Ivar überfallen und alle Soldaten dort getötet. Der perfekte Zeitpunkt, um sich Hunta zu nähern und ihn auszuschalten.

Der Blutegel: Pharra Frideswid

Um dieses Ordensmitglied in Assassins Creed Valhalla zu enttarnen, benötigt ihr insgesamt drei Hinweise, die ihr allesamt automatisch während der Questreihe in der Stadt Lunden erhaltet. Während der Quest Das Blut des Egels müsst ihr Pharra Frideswid schließlich aufsuchen und töten. Ihr könnt die Hinweise auf den Blutegel weder übersehen, noch müsst ihr sie großartig suchen, da sie allesamt Teil der Questreihe Die Stadt des Krieges sind.

Der Pfeil: Paladin Avgos

Der vorletzte Untergebene von Gorm hört auf den Namen Avgos Speerhand und ist genau wie der Blutegel Teil der Questreihe Die Stadt des Krieges, die in der Stadt Lunden stattfindet. Die drei Hinweise, die ihr benötigt, um den Pfeil ausfindig zu machen, erhaltet ihr im Verlauf der Handlung automatisch, genauso kommt es zwangsläufig zur Konfrontation mit diesem Ordensmitglied.

Der Kompass: Paladin Vicelin

Bei dem Kompass ist es genauso wie bei dem Blutegel und dem Pfeil. Auch der Kompass ist Teil der Questreihe Die Stadt des Krieges, entsprechend erhaltet ihr alle Hinweise auf diesen Mann automatisch, wenn ihr die besagte Quest in Lunden beginnt und diese bis zum Schluss verfolgt. Der Kompass sollte der letzte Untergebene von Gorm sein.

Die Zwinge: Magister Deorby und seine 6 Untergebenen – Lösung (Guide)

Drei Anhänger der Zwinge werden von euch automatisch während der Questreihe Die Stadt der Gier ausgeschaltet, die anderen drei Mitglieder des Ordens können zu unterschiedlichen Zeitpunkten in „Assassins Creed Valhalla“ gefunden werden. Es ist möglich die Zwinge zu finden und zu töten, bevor ihr alle sechs seiner Untergebenen erledigt habt. Habt ihr die sechs Hinweise erhalten, die die Untergebenen der Zwinge fallen lassen, könnt ihr den Magister in Eoforwicscir, in dem Ort Piceringa, aufsuchen und töten.

© Ubisoft

Das Pergament: Pharra Eanberht

Um diesen Wächter des Gesetzes ausfindig zu machen, müsst ihr lediglich zwei Hinweise finden. Die bei einem Ordensmitglied gefundene Nachricht erhaltet ihr per Zufall, nachdem ihr ein beliebiges anderes Ordensmitglied getötet habt. Das kann ein anderer Pharra, ein Paladin aber auch ein Eiferer sein.

Der zweite Hinweis, eine im Diebesnest gefundene Nachricht, findet ihr in dem Banditenlager Diebesnest in der Region Glowecaesterscir. Die Nachricht befindet sich im Rundhaus im Zentrum des Lagers.

Der Bogen: Paladin Tata

Für den Bogen müsst ihr ebenfalls zwei Hinweise finden. Den Ersten erhaltet ihr per Zufall von einem beliebigen anderen Mitglied des Ordens der Ältesten, der zweite Hinweis ist ein in der Turmruine gefundener Brief und kann in der Turmruine östlich der Veste Caustow in Scrobbescir gefunden werden. Der Turm dient als Aussichtspunkt und ist daher leicht zu finden, die Notiz liegt im Inneren und kann erreicht werden, indem ihr die Außenwand des Turms erklimmt und dort nach einem offenen Fenster sucht.

Die Dechsel: Paladin Gunilla

Um Paladin Dechsel zu finden und töten zu können, müsst ihr die drei unten aufgelisteten Hinweise finden. Dies ist außerhalb der Questreihen von „Assassins Creed Valhalla“ möglich. Habt ihr alle drei Hinweise gefunden, sucht im Norden der Region Legracaesterscir das Dorf Hreopedun auf, wo sich die Deichsel ab diesem Moment befindet. Sucht den Paladin in der Nähe des Wassers auf und erlöst ihn von seinem irdischen Leiden.

Die bei einem Ordensmitglied gefundene Nachricht erhaltet ihr, wenn ihr im Spiel ein beliebiges anderes Ordensmitglied tötet und diese Notiz als zufällige Belohnung bekommt.

Die bei einem Wetttrinken gefundene Nachricht könnt ihr erst finden, wenn ihr den ersten Hinweis bereits besitzt. Sucht dann die römischen Ruinen der Stadt Legracaester in Legracaesterscir auf und besiegt dort den Wetttrinkmeister .

in auf und besiegt dort den . Die an der Wassermühle gefundene Nachricht bekommt Eivor, nachdem ihr in dem Ort Cweornric, südlich von Tonnasstadir und Lyftmeres Teich, aufgesucht habt und dort die Hütte im Westen bei dem Kornsilo betreten habt. Sucht dort nach dieser Notiz.

Der Zunder: Pharra Ingiborg

Es gibt drei Hinweise die euch letztendlich die wahre Identität und den Aufenthalsort des Zunders verraten. Alle drei Hinweise erhaltet ihr automatisch während der Questreihe Die Stadt der Gier. Ihr könnt sie also weder verpassen noch übersehen, da diese Notizen ein essentieller Teil der Handlung sind. Pharra Ingiborg wird dementsprechend auch unumgänglich von euch getötet werden.

Die Nadel: Paladin Grigorii

Genau wie der Zunder ist auch die Nadel Teil der Questreihe Die Stadt der Gier. Ihr erhaltet alle Hinweise auf dieses Ordensmitglied automatisch im Verlauf der Handlung. Gleichfalls kommt es während dieser Mission letztendlich zur Begegnung mit der Nadel an deren Ende Grigorii das Zeitliche segnen muss.

Die Kammer: Pharra Audun

Zwar gibt es drei Hinweise auf die wahre Identität der Kammer, doch braucht ihr diese nicht großartig suchen, da ihr sie allesamt ebenfalls im Verlauf der Questreihe Die Stadt der Gier erhaltet. Die Kammer ist das letzte Ordensmitglied, das ihr in dieser Stadt aufsuchen und töten müsst. Dies ist erst möglich, nachdem ihr bereits die Nadel und den Zunder erledigt habt.

Die Leier: Magister Tafrid und seine 6 Untergebenen – Lösung (Guide)

Auch die Leier kann erst dann enttarnt und getötet werden, wenn ihr euch um seine sechs Untergebenen gekümmert habt. Jedoch gehört einer davon, der Hirtenstab, zur Questreihe Das Hunwaldlied. Der Hirtenstab kann nur während dieser Mission ausfindig gemacht und erledigt werden. Paladin Wigmund, bekannt als der Erl, gehört hingegen zu der Questreihe Das Lied von Soma und kann nur dort enttarnt und erledigt werden.

Es ist also nicht möglich die Leier zu finden, bevor ihr euch nicht um diese Handlungsstränge in „Assassins Creed Valhalla“ gekümmert habt. Sind alle sechs Anhänger von Magister Tafrid tot, sucht das Ordensmitglied in Grantabrycg, Grantabrycgscir auf.

© Ubisoft

Der Amboss: Paladin Patrick

Paladin Patrick befindet sich in der Schmiede der Stadt Oxenaford, an der Westgrenze von Oxenafordscir. Bevor ihr ihn dort antreffen könnt, müsst ihr jedoch zuerst zwei Hinweise finden. Die bei einem Ordensmitglied gefundene Nachricht erhaltet ihr per Zufall, wenn ihr ein beliebiges anderes Ordensmitglied getötet habt. Bei uns war es beispielsweise der Köcher (Leogifu).

Eine in der Schmiede von St. Albans gefundene Nachricht findet ihr, wie der Name schon sagt, in der Abtei des heiligen Alban in Oxenafordscir. Der gesuchte Brief liegt auf einem Tisch bei der Schmiede.

Die Hippe: Paladin Hafleik

Um die Hippe zu enttarnen, müsst ihr zwei Hinweise finden. Den Ersten erhaltet ihr, sobald ihr Paladin Patrick getötet habt, ein Ordensmitglied, das als der Amboss bekannt ist. Die auf dem Aelfgarstun-Gehöft gefundene Nachricht erhaltet ihr hingegen, nachdem ihr die erste Notiz in euren Besitz gebracht und anschließend das Gehöft nordwestlich von Lincolne, Lincolnescir aufgesucht habt. In dem Ort, in welchem ihr ursprünglich auch den Thane kennengelernt habt, liegt die Nachricht in einem der Gebäude im Westen.

Die Drehbank: Pharra Mucel

Der Erbe von Frag Ihn Doch, auch bekannt als Pharra Mucel, repariert oft Schiffe in der Nähe des Hafens von Buccingaham in Oxenafordscir. Um ihn dort antreffen zu können, müsst ihr jedoch zuerst drei Hinweise in „Assassins Creed Valhalla“ finden, die euch die wahre Identität und den Aufenthaltsort von der Drehbank verraten.

Die Nachricht des Ordens erhaltet ihr automatisch im Verlauf der Kampagne des Spiels.

Die bei einem Würfelspiel gefundene Nachricht erhält Eivor, nachdem ihr die Örlög-Würfelspielerin in der kleinen Schenke in Buccingaham besiegt habt.

in der kleinen Schenke in besiegt habt. Die Nachricht aus der versiegelten Kammer findet ihr in den Wäldern im Westen der Region Oxenafordscir, nördlich des kleinen Handelspostens Eatunhof, den ihr im Verlauf der Kampagne mit Fulke aufsucht, um die Vorräte der Armee zu zerstören.

Der Eschenspeer: Paladin Gifle

Gifle, auch bekannt als der Eschenspeer, kann im Waldversteck östlich von Grantabrycgscir angetroffen werden, jedoch erst, wenn ihr die unten aufgelisteten drei Hinweise zu seiner Person gefunden habt.

Den ersten Hinweis erhaltet ihr per Zufall, nachdem ihr ein beliebiges anderes Ordensmitglied getötet habt. Bei uns war es der Eiferer Horsa .

. Den zweiten Hinweis zum Eschenspeer findet ihr beim Synchronisationspunkt Turm in Trümmern , im Nordosten von East-Engla . Der Hinweis liegt auf einem Karren nahe des Turms.

, im Nordosten von . Der Hinweis liegt auf einem Karren nahe des Turms. Hinweis #3 befindet sich in einem kleinen Lager südöstlich des Synchronisationspunktes Britannias Wache, ebenfalls in East-Engla. Der Hinweis liegt auf einer Bank unter einem Zelt.

Der Erl: Paladin Wigmund

Um Paladin Wigmund, der euch zuerst lediglich als der Erl bekannt ist, ausfindig zu machen, benötigt ihr drei Hinweise. Zwei davon erhaltet ihr automatisch im Verlauf der Questreihe Das Lied von Soma. Diese Hinweise können zuvor nicht gefunden werden, gehen dafür aber automatisch in euren Besitz über, wenn ihr der besagten Handlung folgt.

Den dritten Hinweis erhaltet ihr ebenfalls automatisch, jedoch erst nachdem ihr in eurer Siedlung das Bruderschaftshaus gebaut habt. Dem Erl begegnet ihr in „Das Lied von Soma“ automatisch.

Der Hirtenstab: Pharra Herefrith

Den ersten Hinweis auf dieses Ordensmitglied erhaltet ihr in „Assassins Creed Valhalla“ automatisch, nachdem ihr das Bruderschaftshaus in eurer Siedlung gebaut habt. Die anderen beiden Hinweise, die ihr benötigt, um den Hirtenstab zu identifizieren, erhaltet ihr im Verlauf der Questreihe Das Hunwaldlied. Je nachdem, wen ihr während dieser Mission zum neuen Aldermann macht, kommt es entweder früher oder eben ein wenig später dazu, dass ihr Pharra Herefrith töten müsst. Passieren tut es aber auf jeden Fall.

Die Harke: Magistra Blaeswid und ihre 6 Untergebenen – Lösung (Guide)

Um alle sechs Untergebenen der Harke, bei der es sich in Wirklichkeit um Magistra Blaeswid handelt, töten zu können, müsst ihr auf jeden Fall die Questreihen Die Stadt der Gier und Die Stadt des Glaubens abschließen. Sobald alle sechs Ordensmitglieder, die unter Magistra Blaeswid dienen, unter der Erde sind, könnt ihr die Frau im Nordwesten der Stadt Cantwaraeburh ausfindig machen.

Da sich die Harke dort gerne unter einigen Lasten positioniert, die von euch zum Absturz gebracht werden können, habt ihr sehr leichtes Spiel mit ihr.

© Ubisoft

Das Öl: Pharra Yohanes

Das Öl, bei dem es sich um den Geistlichen Yohanes Loukas handelt, ist ein Mitglied des Ordens der Ältesten den ihr im Osten der Region Hamtunscir ausfindig machen könnt, dem letzten und anspruchsvollsten Gebiet in Assassins Creed Valhalla. Ihr könnt Pharra Yohanes jederzeit jagen, doch müsst ihr zuvor drei Hinweise finden, die euch seine wahre Identität und seinen Aufenthaltsort verraten. Habt ihr diese gefunden, sucht das Öl im Norden des Dorfes Fearnaham, Hamtunscir.

Der erste Hinweis, die bei einem Ordensmitglied gefundene Nachricht, erhaltet ihr zufällig nach dem Tod eines beliebigen Ordensmitglieds. Dies können andere Paladine beziehungsweise Pharra sein, aber auch Eiferer. In unserem Fall war es beispielsweise Eiferer Hrodgar .

. Die in einem Schuldbuch eines Händlers gefundene Nachricht könnt ihr erst finden, wenn ihr den ersten Hinweis erhalten habt. Sucht anschließend im Zentrum von Hamtunscir das Heng-Gehöft auf, nördlich der Stadt Wincaester. Folgt vom Gehöft aus dem Pfad nach Osten und ihr entdeckt ein Händlerzelt mit einem Mann davor, der Eivor zum Wetttrinken herausfordert. Hinter diesem NPC steht ein Holztisch und darauf befindet sich dieser Hinweis.

das auf, nördlich der Stadt Wincaester. Folgt vom Gehöft aus dem Pfad nach Osten und ihr entdeckt ein Händlerzelt mit einem Mann davor, der Eivor zum Wetttrinken herausfordert. Hinter diesem NPC steht ein Holztisch und darauf befindet sich dieser Hinweis. Habt ihr die ersten beiden Hinweise entdeckt, begebt euch zur Abtei Readingas, im Norden von Hamtunscir. Im Westen der Abtei findet ihr den Schweinehof, auf welchem ein Brunnen steht. Am Grund dieses Brunnens liegt ein auf dem Schweinehof gefundener Brief.

Die Sichel: Paladin Heika

Heika aus Friesland kann in „Assassin’s Creed Valhalla“ jederzeit ausfindig gemacht werden, sofern ihr denn die beiden Hinweise findet, die euch die Identität der Sichel enthüllen. Dabei handelt es sich zum einen um die Nachricht des Ordens, die ihr erhaltet, nachdem ihr Eiferer Woden in Caent getötet habt.

Der zweite Hinweis, eine beim Arbeitshaus des Salzwerks gefundene Nachricht, findet ihr im Osten von Eastseaxe. Sucht dort das Lagerhaus direkt bei der Felswand auf und verschafft euch dann Zugang, indem ihr mit einem Pfeil durch das Fenster auf der Nordseite des Gebäudes schießt und so den Riegel an der Eingangstür zerstört. Die gesuchte Notiz liegt auf einem Tisch neben der Truhe mit dem Barren.

Die Glocke: Paladin Beneseck

Beneseck von Badon, besser bekannt als die Glocke, ist ein Wächter des Glaubens, den ihr im Süden der Region Sudseaxe antreffen könnt. Damit sich dieses Ziel zu erkennen gibt, müsst ihr jedoch zuvor zwei Hinweise finden. Den Ersten erhaltet ihr als zufällige Belohnung für den Tod eines anderen Ordensmitglieds. In unserem Fall war dies beispielsweise der Eiferer Bercthun.

Bei dem zweiten Hinweis auf die Identität von der Glocke handelt es sich um eine bei der Flusswacht gefundene Nachricht. Mit der Flusswacht ist die Anlegestelle Embert gemeint, ein kleines Lager nordöstlich von Portcaester, Sudseaxe. Das Schriftstück befindet sich in dem Raum mit der Vorrichtung für die schwere Kette, die den Flussweg blockiert. Setzt im Zweifelsfall Odins Sicht ein, um sie ausfindig zu machen.

Die Feder: Pharra Hilda

Die Feder, bei der es sich um Pharra Hilda handelt, kann in „Assassins Creed Valhalla“ nur während der Questreihe Die Stadt des Glaubens getötet werden. Folgt dem Verlauf der Geschichte in Wincaester und ihr werdet nach und nach alle drei Hinweise auf die wahre Identität der Feder finden. Schlussendlich müsst ihr dieses Ordensmitglied töten, um in der Geschichte voranzukommen.

Der Galgen: Paladin Selwyn

Beim Galgen handelt es sich um den zweiten von drei Ordensmitgliedern, die ihr während der Questreihe Die Stadt des Glaubens ausschalten müsst. Wie gewohnt erhaltet ihr alle Hinweise, die den Galgen betreffen, automatisch, indem ihr in der Story vorankommt. Am Ende dieser Geschichte, die sich in Wincaester zuträgt, müsst ihr Paladin Selwyn aufsuchen und töten.

Der Sax: Pharra Ealhfrith

Das dritte und damit letzte Ordensmitglied, das ihr im Verlauf der Questreihe Die Stadt des Glaubens töten müsst, ist Pharra Ealhfrith. Sammelt die drei Hinweise auf den Sax, indem ihr dem Verlauf der Geschichte folgt und die entsprechenden Aufgaben löst. Letztendlich müsst ihr bei der Ansprache des Königs den Sax unter den Wachen ausfindig machen. Ihr sucht die Wache, die sich ständig in Bewegung befindet.

Das Instrument: Magistra Fulke – Lösung (Guide)

Magistra Fulke ist ein sehr wichtiger Teil der Handlung von Assassins Creed Valhalla und kann dementsprechend erst relativ spät gefunden und eliminiert werden. Ihr müsst erst die Geschichte so weit verfolgen, bis die Questreihe Die Belagerung von Portcaester beginnt, in welcher es eure Aufgabe ist, Sigurd aus den Fängen von Fulke zu befreien. Während dieses Handlungsstrangs wird es unweigerlich zum Kampf zwischen Eivor und Fulke kommen und ihr müsst die Magistra so oder so töten, um die Mission erfolgreich abzuschließen.

Magistra Fulke ist im Orden ein Sonderfall und hat dementsprechend keine Untergebenen, die ihr erst töten müsst. Außerdem gibt es keine Hinweise über die Frau, da Eivor im Verlauf der Handlung ihre wahre Identität automatisch in Erfahrung bringt.

© Ubisoft

Der Vater: Großmagister Aelfred – Lösung (Guide)

Um herauszufinden, um wem es sich bei dem Vater in „Assassins Creed Valhalla“ wirklich handelt, müsst ihr fünf Hinweise sammeln.

Jeden dieser Hinweise erhaltet ihr dafür, dass ihr eines der 5 hochrangigen Mitglieder des Ordens der Ältesten ausgeschaltet habt, also die Harke, die Leier, das Instrument, die Zwinge und den Kiel. Es ist also erst dann möglich den Vater zu enttarnen, wenn ihr alle anderen 44 Ordensmitglieder erledigt habt.

Sobald ihr dies geschafft habt, kehrt in eure Siedlung zurück und sucht vor dem Langhaus den Assassinen Haytham auf, der euch eine letzte Nachricht des armen Mitstreiters Christi überreicht. Dies wird eine kurze Quest freischalten, in deren Verlauf ihr euch um den Vater kümmert.