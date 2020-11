Es gibt ohne Frage eine Menge sehr interessante und vor allen Dingen wertvolle Schätze in Assassins Creed Valhalla, doch die Waffen Mjölnir, der mächtige Hammer des Donnergotts Thor, und Excalibur, das legendäre Schwert von König Artus, sind sicherlich die mächtigsten sowie begehrtesten Gegenstände, die Eivor in England und Norwegen finden kann. In diesem Guide verraten wir euch ganz genau, was ihr tun müsst, um das sagenumwobene 2-Hand-Schwert aus den britischen Legenden zu finden.

Assassins Creed Valhalla: So erhaltet ihr Excalibur – Lösung

Wer seine Gegner mit dem blendenden Licht der mächtigen Waffe Excalibur in die Schranken weisen möchte, muss einige Gefahren auf sich nehmen und fast ganz England durchforsten. Doch keine Sorge, denn dank unserer Lösung müsst ihr nicht auf lange Schnitzeljagd gehen, bevor ihr das Schwert in euren Händen halten dürft. Da einige Orte, die Eivor auf der Suche nach der Waffe aufsuchen muss, jedoch sehr gefährlich sind, kann es trotzdem viele Spielstunden in Anspruch nehmen, bevor ihr Excalibur tatsächlich erreichen könnt.

Ihr benötigt nämlich 11 Tafeln, die die elf Ritter der Tafelrunde symbolisieren und ohne die ihr keine Chance habt, das Schwert von König Artus zu erhalten. Acht dieser Tafeln sind in Assassins Creed Valhalla als die Schätze Britanniens bekannt und wir verraten euch, wo ihr diese gut verborgenen Verstecke finden könnt. Die anderen drei Tafeln befinden sich im Besitz mächtiger Eiferer, die das Land unsicher machen und Eivor einen guten Kampf liefern werden.

Stufe 1 : Besiegt die Eiferer Hrothgar, Woden und Heike

: Besiegt die Eiferer Hrothgar, Woden und Heike Stufe 2 : Bringt die acht Schätze Britanniens in euren Besitz

: Bringt die acht Schätze Britanniens in euren Besitz Stufe 3: Sucht die Höhle Myrddin im Land Hamtunscire auf und holt euch Excalibur

Stufe 1: Tötet die drei Eiferer

Spieler von „Assassins Creed Valhalla“ wissen auch ohne diesen Guide, dass in ganz England besonders starke Kämpfer des Ordens unterwegs sind, die so genannten Eiferer. Diese Soldaten Gottes sind formidable Gegner und sie werden sich Eivor ganz sicher nicht ergeben. Drei von ihnen, Hrothgar, Woden und Heike, haben im Gegensatz zu den anderen Eiferern aber auch noch jeweils eine der gesuchten Steintafeln in ihrem Besitz.

Hrothgar

Dieser Ritter macht die Straßen im Südwesten von Sudseaxe unsicher. Ihr findet den Eiferer auf der Hauptstraße südwestlich von Crawanlea, westlich der Santlache-Mine. Nähert euch ihm bis auf 300 Meter und er wird euch auf der Karte angezeigt. Kommt ihm zu nahe und es kommt zum Kampf.

Woden

Weit im Osten von England, in der Region Caent, könnt ihr auf der Straße zwischen den beiden Aussichtspunkten diesen Ritter antreffen, der euch ganz sicher einen guten Kampf liefern wird. Doch vor allem liefert er euch eine weitere Tafel, die ihr benötigt, um Excalibur endlich in den Händen zu halten.

Heike

Den letzten der drei Ritter, die eine Tafel mit sich führen, kann Eivor weit im Südwesten von Easseaxe antreffen. Auf der südlichen Hauptstraße, die schlussendlich nach Lunden führt, kann Ordensmitglied Heike zum Kampf herausgefordert werden.

Stufe 2: Besorgt euch die acht Schätze Britanniens

Nun habt ihr die ersten drei Tafeln, doch ihr benötigt noch immer 11 davon, um Excalibur zu bekommen. Da kommen die Schätze Britanniens ins Spiel, denn dabei handelt es sich um die anderen acht Tafeln und wir verraten euch in dieser Lösung, wo ihr die Höhlen findet, die die Schätze beherbergen. In den Verstecken selbst braucht ihr keinen Guide, da vor Ort nur kleine Rätsel und Hindernisparcoure auf euch warten.

Denkt daran, Odins Sicht einzusetzen, um die gesuchten Schätze hervorzuheben.

Grims Graben

Den ersten Schatz Britanniens findet ihr in East-Engla, weit im Westen des Landes, kurz vor der Grenze nach Grantabrycgscir. Sucht südwestlich des Brislea-Gehöfts nach dem Eingang zu Grims Graben, eine Höhle, die auch als das Versteck von Grindel bekannt ist. Am Ende der Tunnel findet ihr diesen Schatz in einem Gefäß auf einem Schreibtisch.

Alter Keller

Den zweiten Schatz findet Eivor in Eastseaxe, südöstlich von Colencaester, dort, wo sich das Haus des Aldermanns befindet. Der Eingang zu der gesuchten Höhle besteht aus einem schmalen Spalt im Felsen. Die Tafel liegt unter einem Gitter, daher müsst ihr so lange die großen Fässer zerstören, bis die Tafel eingesammelt werden kann.

Höhle der Prüfungen

Weit im Nordosten von Caent befindet sich die nächste Tafel. Im Osten könnt ihr einen Aussichtspunkt entdecken, dort, wo das Land ins Meer führt, findet ihr den Eingang zu der Höhle in einer Hütte. Schnappt euch die Schlüssel, die über euch an Ketten hängen, und der Weg zur Tafel ist frei.

Santlache-Mine

Diesen Schatz findet ihr in Sudseaxe, östlich von Crawanlea. Der Ort, den ihr sucht, heißt Wocig. Folgt dem Holzweg in den Berg hinein und ihr findet die Höhle. Abgesehen von einer kleinen Turn- und Schwimmeinlage gibt es vor Ort nichts weiter zu tun, um die Tafel zu ergattern.

Rotflechten-Höhle

Sucht nach diesem Schatz in Hamtunscir, Westseaxe. Östlich von Wincaester findet Eivor den Höhleneingang. Der Ort ist komplett vergiftet, nehmt euch also ordentlich Proviant mit. Eivors Resistenz gegenüber Gift verbessert zu haben hilft natürlich auch.

Spat-Höhle zu Deoraby

Der sechste Schatz Britanniens, den ihr in „Assassins Creed Valhalla“ finden könnt, befindet sich in Snotinghamscir. Nordwestlich von Kloster Elmet könnt ihr die Höhle finden, an deren Ende eine weitere Tafel auf euch wartet.

Zauberhöhle

Fast geschafft. Den siebten Schatz von Britannien findet ihr in Eoforwicscir, westlich von Eoforwic, beziehungsweise östlich des hiesigen Aussichtspunktes, liegt die Zauberhöhle und die kann es aufgrund der starken Wildschweine vor Ort in sich haben. Solltet ihr die Biester nicht klein bekommen, kehrt mit einer besseren Ausrüstung und/oder mehr Stärke zurück.

Wocig

Wer schon immer mal einen Ort voller Öl erkunden wollte, in welchem man sich ganz leicht selbst in Brand stecken kann, ist in der letzten Höhle gut aufgehoben. Der gesuchte Ort befindet sich in Hamtunscir, nordwestlich von Wincaester. Bei einem kleinen Teich befindet sich der Höhleneingang und am Ende des Gangs wartet die letzte Tafel auf euch. Excalibur ist in greifbarer Nähe.

Stufe 3: Holt euch Excalibur

Solltet ihr unserem Guide bis hierher gefolgt sein, dann seid ihr der Lösung, wie man die wohl stärkste Waffe in Assassins Creed Valhalla bekommt, ein ganzes Stück näher. Doch um Excalibur endlich in den Händen halten zu können, müsst ihr das Schwert von König Artus erst einmal finden. Aber keine Sorge, wir verraten euch sofort, wo sich der Eingang zu der allerletzten Höhle befindet und was ihr tun müsst, um die mächtige Waffe zu erhalten.

Weit im Norden von Hamtunscir, zwischen dem nördlichen Aussichtspunkt und der Stadt Wincester, liegt im Wald die Höhle Myrddin verborgen, deren Eingang aus einem engen Spalt besteht. Nutzt Odins Sicht, um ihn zu finden. Die Höhle stellt ebenfalls einige akrobatische Anforderungen an Eivor, doch es ist nichts dabei, was einen separaten Guide erfordern würde. Ihr solltet das Ende und damit die Tafelrunde also ohne Probleme erreichen.

Dort angekommen muss Eivor nun nur noch die elf Steintafeln auf der Tafelrunde platzieren. Danach erscheint die 2-Hand-Waffe Excalibur und macht euch zu dem wohl gefährlichsten Wikinger, der je existiert hat. Zumindest in der Welt von „Assassins Creed Valhalla“.