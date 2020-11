In Assassins Creed Valhalla könnt ihr eine Vielzahl an Rüstungssets und Waffen finden, die alle unterschiedliche Werte haben und Boni gewähren. Doch neben Excalibur ist Mjölnir, der mächtige Hammer des Donnergotts Thor, wohl die begehrteste, aber auch am schwersten zu erhaltene Waffe in dem ganzen Spiel. In dieser Lösung verraten wir euch, was ihr tun müsst, um die Waffe des Asen schwingen zu können.

Assassins Creed Valhalla – Lösung: Birna, Lif oder Galin? Wer ist der Verräter in Das Lied von Soma? – Guide

Assassins Creed Valhalla: Der Guide zu Mjölnir (Thors Hammer)

Bei einer Waffe wie Thors Hammer ist es nur selbstverständlich, dass ihr sie nicht einfach so in einer Schatztruhe findet oder als Belohnung für eine Quest erhaltet. Nein, um das gute Stück in Eivors Besitz zu bringen müsst ihr erst einmal einige Herausforderungen meistern. Stellt euch außerdem direkt darauf ein, dass ihr „Assassins Creed Valhalla“ fast komplett durchgespielt haben müsst, bevor ihr die Chance erhaltet, Mjölnir aufzunehmen. Zusätzlich benötigt ihr das komplette Set von Thors Rüstung.

Doch keine Sorge, dieser Guide erklärt euch Schritt für Schritt, was ihr tun müsst, um genau das zu erreichen und letzten Endes der neue Herr von Mjölnir zu werden.

Stufe 1 : Besiegt die drei Töchter von Lerion, die ihr in Grantabrycgscir und East-Engla finden könnt, und holt euch so drei Teile von Thors Set.

: Besiegt die drei Töchter von Lerion, die ihr in Grantabrycgscir und East-Engla finden könnt, und holt euch so drei Teile von Thors Set. Stufe 2 : Reist zu einer versteckten Höhle im Westen von East-Engla und holt euch dort Thors Helm.

: Reist zu einer versteckten Höhle im Westen von East-Engla und holt euch dort Thors Helm. Stufe 3 : Tötet alle 45 Mitglieder des Ordens, kehrt dann zu Hytham in eurer Siedlung zurück und ihr erhaltet Thors Umhang.

: Tötet alle 45 Mitglieder des Ordens, kehrt dann zu Hytham in eurer Siedlung zurück und ihr erhaltet Thors Umhang. Stufe 4 : Folgt der Kampagne, bis sie euch zurück nach Norwegen führt.

: Folgt der Kampagne, bis sie euch zurück nach Norwegen führt. Stufe 5: Reist in den Norden Norwegens und holt euch Thors Hammer, Mjölnir.

Stufe 1: Besiegt die Töchter Lerions

©Ubisoft Entertainment SA

Insgesamt gibt es drei schrecklich starke Hexen in England, die sich die Töchter von Lerion nennen. Die erste dieser gefährlichen Damen kann Eivor in Grantabrycgscir antreffen, ziemlich früh in der Kampagne von Assassin’s Creed Valhalla. Die anderen beiden trefft ihr schließlich etwas später in East-Engla. Generell empfiehlt sich in allen drei Kämpfen, im Dauertakt zu parieren beziehungsweise auszuweichen, je nachdem, ob die jeweilige Tochter mit einem normalen oder einem nicht blockbaren Angriff aufwarten.

Assassins Creed Valhalla – Lösung: Alle Entscheidungen, die die Handlung beeinflussen können – Guide

Goneril (Grantabrycgscir): Diese Hexe kann Eivor weit im Nordosten des Landes treffen, auf einer kleinen Insel nördlich von Kloster auf der Insel Elge. Goneril kann bereits mit Stärke 50 besiegt werden, je nach eigenem Können auch schon früher. Ihr müsst gegen sie auf jeden Fall das Parieren und Ausweichen bereits gut geübt haben.

Regan (East-Engla): Regan ist ähnlich aggressiv wie ihre Schwester, aber dafür um so gefährlicher. Sie zu bekämpfen, bevor Eivor eine Stärke von 150 hat, ist für die meisten Spieler glatter Selbstmord. Gegen Regan müsst ihr die Kunst des Kampfes bereits komplett beherrschen und vielleicht auch einige Tricks anwenden. Regans Spielplatz befindet sich weit im Nordosten des Landes, nahe des Meers.

Cordelia (East-Engla): Die letzte der drei Hexen ist niemandem zu empfehlen, der oder die nicht mindestens eine Stärke von 300 hat. Lediglich auf dem Schwierigkeitsgrad Leicht kann sie schon ab Stärke 150 angegangen werden. Wer gegen Cordelia kämpft, muss Parieren und Ausweichen perfekt beherrschen und sollte im Kampf alle Register ziehen. Was ihr an Fertigkeiten habt, sollte also im Dauertakt zum Einsatz kommen, außerdem empfiehlt sich eine starke, komplett verbesserte Rüstung und eine ebenso starke Waffe.

Cordelia befindet sich im Westen des Landes, nahe der Stadt Middleturne.

Assassins Creed Valhalla: Sigurd Strikes-Lösung, wie ihr verhindert, dass Sigurd Eivor verlässt – Guide

Stufe 2: Thors Helm bergen

Seid ihr unserem Guide zu „Assassins Creed Valhalla“ so weit gefolgt, solltet ihr von den drei Töchtern Lerions drei Ritualdolche erhalten haben, die ihr nun an einem weiteren Ort benötigt. Reist in den Osten von East-Engla und ihr könnt über einen Geheimgang römische Ruinen betreten, die in einer alten Höhle münden. Dort befindet sich eine Statue, in deren Rücken Eivor die drei Dolche stecken kann. So öffnet sich ein neuer Weg, der euch direkt zu Thors Helm führt, einer der besten Kopfbedeckungen in Assassin´s Creed Valhalla.

©Ubisoft Entertainment SA

Stufe 3: Tötet die Ordensmitglieder

Nun habt ihr bereits vier Teile von Thors Rüstungsset, doch um Mjölnir zu erhalten benötigt ihr alle fünf. Die Lösung dieses Problems kommt in Form des Ordens, den ihr für die Bruderschaft ausschalten müsst. Habt ihr nämlich alle 45 Mitglieder getötet, solltet ihr in eure Siedlung zurückkehren und dort mit Hytham sprechen. Für eure Taten erhaltet ihr von ihm Thors Umhang, womit ihr schließlich das komplette Set zusammen habt und euch nur noch wenig von Thors Hammer Mjölnir trennt.

Leider könnt ihr den Orden nicht mal ebenso nebenbei auslöschen, da ihr nicht alle Mitglieder von Anfang an finden und töten könnt. Einige Ordensmitglieder werden im Verlauf der Kampagne von „Assassins Creed Valhalla“ überhaupt erst zugänglich, weswegen ihr wohl oder übel der Hauptquest fast bis ganz zum Ende der Story folgen müsst, bevor ihr eine Chance habt, Thors Umhang in euren Besitz zu bringen.

Stufe 4: Kehrt nach Norwegen zurück

Mit Thors Rüstungsset habt ihr alles, was ihr benötigt, um Mjölnir zu erhalten. Alles, außer Zugang zum richtigen Gebiet. Denn Thors Hammer befindet sich weit im Norden von Norwegen, in einem Gebiet, welches euch zu Beginn der Kampagne noch gesperrt war. Um diesem Guide also weiter folgen zu können, müsst ihr die Kampagne nun bis zu dem Punkt weiterspielen, bis Eivor nach Norwegen zurückkehrt.

Stufe 5: So erhaltet ihr Mjölnir (Thors Hammer)

Die Töchter sind besiegt, ihr habt Thors Rüstung komplett gesammelt und Eivor ist wieder in Norwegen? Perfekt, dann könnt ihr nun das Gebiet weit im Norden aufsuchen, das bisher noch gesperrt war. Sucht den nordöstlichsten Punkt auf und folgt dort dem Weg durch das Gebirge, bis ihr das Ende erreicht. Dort liegt er, Mjölnir, die mächtige Waffe des Donnergotts. Doch leider könnt ihr ihn nicht ohne weiteres aufnehmen.

Assassin’s Creed Valhalla im Test – Wer braucht noch Assassinen, wenn er Spielspaß haben kann?

Die Lösung des Problems heißt in dem Fall Thors Rüstung, die ihr erst komplett angelegt haben müsst, bevor ihr euch die Waffe schnappen könnt. Stellt sicher, dass ihr alle fünf Rüstungsteile tragt und interagiert anschließend mit dem Hammer.